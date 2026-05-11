قيادي عسكري إيراني يكشف 5 شروط للتفاوض

- اللواء عزيز جعفري يؤكد أن الرد الإيراني على الولايات المتحدة مشروط بخمسة مطالب أساسية، تشمل إنهاء الحرب، رفع العقوبات، الإفراج عن الأموال المجمدة، تعويض الخسائر، والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز، مشددًا على عدم التفاوض دون تحقيقها. - مصادر تكشف أن الرد الإيراني المرسل عبر الوسيط الباكستاني يتضمن 14 بندًا، مع مرونة إيرانية للموافقة على بحث الملف النووي خلال 30 يومًا، والتركيز على وقف الحرب وفتح مضيق هرمز. - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يصف الرد الإيراني بأنه يتضمن مقترحات "سخية ومعقولة"، مؤكدًا أن المطالب الإيرانية تقتصر على حقوقها المشروعة، بينما يصر الجانب الأمريكي على مطالبه المتطرفة.

صرّح القائد الأسبق للحرس الثوري وقائد مقر "بقية الله" الثقافي والاجتماعي، اللواء عزيز جعفري، بأن الرد الإيراني على الولايات المتحدة قد صيغ بناءً على خمسة شروط مسبقة أساسية، والتي تمثل بالضبط المطالب الإيرانية التي وصفها بأنها "محقة"، مؤكداً أنه لن تُجرى أي مفاوضات حتى تتحقق هذه الشروط. وأضاف اللواء جعفري: "لقد أثبت الأميركيون منذ سنوات، من خلال خبثهم ونقضهم للعهود، أنهم لا يلتزمون بأي تعهد. ومع هذا المستوى من انعدام الثقة تجاه أميركا، فمن الطبيعي أن يضع الفريق المفاوض، بتوجيه من النظام بأكمله، شروطاً تضمن جميع الحقوق المسلّم بها لإيران. هذه الشروط هي الحد الأدنى لتوقعات أمة مقتدرة".

وعن هذه الشروط الخمسة، قال جعفري: "ما لم تنتهِ الحرب في جميع الجبهات، وتُرفع العقوبات، ويُفرج عن الأموال المجمدة، وتُعوّض الخسائر الناجمة عن الحرب، ويُعترف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز، فلن تكون هناك أي مفاوضات أخرى. هذا هو مطلب الشعب من الفريق المفاوض، ورسالة الأمة الإيرانية إلى الإدارة الأميركية". وأوضح قائلاً: "أقول بصراحة إن الداعم الرئيسي لمواقف إيران هو حضور ومطالب الشعب الإيراني"، مشدداً على أنه "لا ينبغي التراجع قيد أنملة أمام المطامع المفرطة للإدارة الأميركية المجرمة".

وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات الإيرانية الأميركية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن الرد الإيراني المرسل إلى الجانب الأميركي عبر الوسيط الباكستاني "يتألف من 14 بنداً". وأضافت المصادر نفسها أن "طهران أبدت مرونة كبيرة في ردها، بالموافقة على بحث الملف النووي خلال 30 يوماً، وهو ما كانت ترفض سابقاً التطرق إليه خلال هذه الفترة، متمسكة بتأجيله إلى مراحل لاحقة".

وتابعت المصادر نفسها أن الرد الإيراني ينص على التفاوض حول القضايا النووية الخلافية في غضون 30 يوماً، مؤكدة أنه يركز في مرحلته الأولى على وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار، إذ يتضمن "الالتزام المتبادل بوقف الحرب على كافة الجبهات بين إيران وحلفائها وأميركا وحليفها الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن إيران قدمت "مقترحات سخية ومعقولة" في ردها الأخير على المطالب الأميركية، لكن الجانب الأميركي لا يزال يصر على مطالبه المتطرفة. وقال بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، رداً على سؤال حول فحوى الرد الإيراني المرسل أمس الأحد إلى الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، إن إيران لم تطلب أي امتيازات، وكل ما طالبت به هو "حقوق إيران المشروعة". وتابع بقائي: "أترك الحكم لكم وللشعب، هل المطالبة بإنهاء الحرب في المنطقة، ووقف القرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية والحصار البحري، والإفراج عن الأصول العائدة للشعب الإيراني والمجمدة ظلماً في البنوك الأجنبية لسنوات، هل هذه مطالب مبالغ فيها؟".