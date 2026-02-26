قيادات الحزب الديمقراطي تعرقل مساعي تقييد صلاحيات ترامب لضرب إيران

- قيادات الحزب الديمقراطي مثل حكيم جيفريز وتشاك شومر تعرقل تشريعات تمنع ترامب من شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس، بينما يسعى رو خانا وتوماس ماسي لفرض تصويت يمنع ذلك. - تلقى أعضاء الكونغرس إحاطة سرية حول إيران، مما أدى إلى تخفيف لهجة الديمقراطيين في انتقاد الحشد العسكري، مع مطالبة شومر بتوضيح نوايا ترامب. - في خطاب "حالة الاتحاد"، روج ترامب لشن هجمات على إيران، مدعياً تهديدها لأوروبا والقواعد الأميركية، وسط دعم قيادات الحزبين لخططه.

رغم حالة الاعتراض لدى عدد كبير من الديمقراطيين في الكونغرس على شن هجمات على إيران، يبدو بوضوح أن قيادات الحزب، وعلى رأسهم حكيم جيفريز في مجلس النواب الأميركي، وتشاك شومر في مجلس الشيوخ، يعرقلون أي مساعٍ لمناقشة تشريعات تمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شن هجمات على إيران دون العودة إلى الكونغرس.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه النائبان في مجلس النواب، الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي، إلى فرض تصويت يمنع شن أي هجمات عسكرية من دون موافقة المشرعين، إلى جانب تحرك مماثل في مجلس الشيوخ يقوده السيناتور الجمهوري راند بول. وتتسق تحركات خانا وماسي مع توجهات الرأي العام الأميركي الرافض للتصعيد العسكري ضد إيران. فقد أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة "يوغوف" (YouGov) ونُشر الثلاثاء الماضي أن 49% من الأميركيين يعارضون استخدام القوة العسكرية ضد إيران، مقابل 27% يؤيدون ذلك. وبلغت نسبة المعارضة بين الديمقراطيين 76%، في حين لم تتجاوز نسبة التأييد 9%.

وقبل ساعات من خطاب ترامب عن "حالة الاتحاد"، تلقى ثمانية أعضاء في الكونغرس إحاطة سرية حول إيران من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف. وعقب الاجتماع، خفف الديمقراطيون من لهجتهم في انتقاد الحشد العسكري لإدارة ترامب في الشرق الأوسط. ويُطلق على المجموعة التي التقاها روبيو اسم "عصابة الثمانية"، وهي مجموعة رفيعة تضم قيادات مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين، إضافة إلى كبار الجمهوريين والديمقراطيين في لجنتي الاستخبارات في المجلسين.

وعقب الاجتماع، اعتبر تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أن الوضع يمثل لحظة خطيرة، وحث ترامب على عرض حججه على الشعب الأميركي، قائلاً في تصريح مقتضب للصحافيين: "انظروا، الوضع خطير، وعلى ترامب وإدارته أن يشرحا ذلك للشعب الأميركي". كما قال السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، العضو البارز في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن من واجب الرئيس أن يوضح للشعب الأميركي ما تسعى الإدارة إلى تحقيقه من خلال توجيه أي ضربات عسكرية على إيران، وكيفية حماية المصالح الأميركية. في حين جاءت تصريحات حكيم جيفريز ذات طابع سياسي، إذ تساءل عن إعلان ترامب العام الماضي القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه إعلانه أنه يريد ضرب إيران، قائلاً: "هل كان يكذب على الشعب الأميركي في السابق أم الآن؟"

وفي خطاب حالة الاتحاد، بدأ الرئيس ترامب، للمرة الأولى، بترويج أسباب رغبته في شن هجمات على إيران، زاعماً أن طهران طورت أسلحة تمكّنها من تهديد أوروبا والقواعد الأميركية في الخارج، وأنها "قريبة من إنتاج صواريخ يصل مداها إلى الولايات المتحدة"، وهو ما نفاه الجانب الإيراني رسمياً. كما أطلق ترامب، في الخطاب نفسه، مزاعم لم تُثبت بأن النظام الإيراني قتل "آلاف الجنود الأميركيين ومئات الآلاف بل الملايين من الأبرياء على الجانبين"، كما ادعى أن النظام قتل في التظاهرات الأخيرة 32 ألف إيراني.

ورغم عدم نشر تسريبات أو معلومات عن الإحاطة السرية، بدا أن قيادات الحزبين اتفقت على المضي قدماً في خطط ترامب لشن هجمات على إيران. ونقلت صحيفة "بوليتيكو"، الأربعاء، عن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب الجمهوري مايك روجرز، أحد الذين حضروا الاجتماع مع وزير الخارجية، أنه تلقى إحاطة من مسؤولين في الإدارة الأميركية صباح الأربعاء، عرضوا فيها تفاصيل جهود إيران لإعادة إحياء برنامجها النووي، مضيفاً أن "الأدلة واضحة وتشكل مبرراً للمسؤولين الأميركيين للتدخل عسكرياً".

وينص قانون صلاحيات الحرب على أنه يحق للرئيس توجيه ضربات عسكرية، مع إلزامه بإخطار الكونغرس خلال 48 ساعة، ولا يحق له استمرار الهجمات لأكثر من 60 يوماً من دون تفويض رسمي أو إعلان حرب من الكونغرس. وكان الديمقراطيون في الكونغرس قد انتقدوا الرئيس ترامب لشن هجمات على إيران من دون إخطار المجلس التشريعي، غير أن مجلس النواب عرقل مشروع قانون يمنع شن هجمات مجدداً على فنزويلا من دون موافقة الكونغرس.