- تشكيل قوة مهام مشتركة تضم تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر لتحديد مكان جثث المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل تبادل الأسرى. - حماس تحتجز 20 إسرائيلياً أحياء وتواجه صعوبة في تحديد مكان بعض الجثث بسبب الدمار، وإسرائيل تستعد لاستقبال المحتجزين والجثامين وسط مخاوف من عدم تسليم جميع الجثامين. - المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل إدخال 400 شاحنة مساعدات يومياً وفتح معبر رفح، مع بدء مفاوضات المرحلة الثانية حول قضايا مثل سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، عن مصدرين، اليوم الأحد، أنه يجري تشكيل قوة مهام مشتركة متعددة الجنسيات لتحديد مكان جثث المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الذين لا يُعرف مكانهم. وقال المصدر للصحيفة إن هذه القوة ستضم تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر وهي الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ودخل وقف إطلاق النار في القطاع، الأحد، يومه الثالث، فيما تترقب الأطراف والوسطاء إجراء أول عملية تبادل للأسرى بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، وسط استمرار تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين عائدين إلى مناطقهم وأحيائهم المدمرة. وينتظر الفلسطينيون تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنص على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين والجثامين التي يمكن الوصول إليها، في مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن 250 من الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1700 من أسرى غزة.

ووفق "وول ستريت جورنال"، أبلغت حماس إسرائيل بأن لديها 20 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة وأنها مستعدة للبدء بإطلاق سراحهم. وأضافت الصحيفة أنّ الحركة أبلغت الوسطاء وإسرائيل بأنها لا تعرف مكان بعض المحتجزين المتوفين، وأنها ستواجه صعوبة في الوفاء بمهلة الـ72 ساعة التي حددتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسليمهم. وذكر مسؤول إسرائيلي لـ"وول ستريت جورنال"، أنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال المحتجزين ليل الأحد، رغم أنه لا يزال يتوقع أن يتم التسليم على الأرجح الاثنين.

وبحسب الصحيفة، "تعتقد أجهزة المخابرات الإسرائيلية أن الحركة لا تعرف مكان جميع الجثث، وقد أقرّت إسرائيل بأن انتشال الجثث سيستغرق على الأرجح وقتًا أطول". ونقلت الصحيفة عن مصدرين أنه يجري تشكيل قوة مهام مشتركة متعددة الجنسيات لتحديد مكان جثث المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة الذين لا يُعرف مكانهم. وأضافا أن هذه القوة ستضم تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر.

بدورها ذكرت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل تستعد ليس فقط لاستقبال المحتجزين الأحياء، بل أيضاً للتعرف إلى جثامين القتلى، بعدما أكملت وزارة الخدمات الدينية الإسرائيلية جميع الترتيبات اللازمة لذلك. وأعرب المدير العام لوزارة الخدمات الدينية الإسرائيلية، يهودا أفيدان، في مقابلة مع إذاعة "كان" العامة الإسرائيلية، عن قلقه من أنّ حماس قد لا تتمكن من تسليم جميع الجثامين. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الدمار الهائل في قطاع غزة قد يكون عاملاً يعوق العثور على الجثث.

ووفقاً للمعلومات الإسرائيلية، لا يزال 48 أسيراً في قطاع غزة، يعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة. وقال أفيدان، لإذاعة "كان": إننا "نستعد لاستقبال ما بين جثمان واحد و28 جثماناً"، حسبما ذكرت "جيروزالم بوست". وأضاف أفيدان أن أكبر مخاوفه هو ألّا تتمكن حماس من العثور على بعض الجثامين، ما سيترك عائلات الضحايا في حالة من المجهول دون إغلاق نهائي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن من المتوقع تسليم المحتجزين الأحياء صباح غد الاثنين، ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ تسليم الجثامين في التوقيت نفسه. وأفاد قيادي في حماس السبت بأن الإفراج عن 48 محتجزاً إسرائيلياً، أحياءً وأمواتاً، سيبدأ صباح الاثنين. وقال أسامة حمدان في مقابلة مع وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، إنه "حسب الاتفاق الموقع: تبادل الأسرى سيبدأ الاثنين صباحاً كما هو متفق عليه، ولا جديد أكثر على هذا الموضوع". وأضاف أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام لم يبلغوا قيادة الحركة بأي ترتيبات إجرائية لتسليم الأسرى "بما في ذلك موضوع تحديد المكان".

وتشمل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، إدخال 400 شاحنة من المساعدات عبر 5 معابر حدودية للقطاع، على أن ترتفع بعد عملية التسليم إلى 600 شاحنة يومياً بالحد الأدنى، فضلاً عن عمليات تأهيل ستجري للمستشفيات والمخابز. ويتخلل الاتفاق فتح معبر رفح أمام عودة العالقين في الخارج للمرة الأولى منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى جانب فتحه أمام سفر الحالات المرضية والجرحى في المرحلة الأولى على أن يُوسَّع السفر لاحقاً بناءً على تنسيق مصري إسرائيلي ومشاركة أوروبية.

وواصل الفلسطينيون في القطاع، اليوم الأحد، تفقد مناطقهم وبحث آليات استكمال حياتهم في ظل الدمار غير المسبوق الذي طاول أحياءهم ومنازلهم، وخصوصاً مع تدمير غالبية البنية التحتية في غزة. ومن المقرر أن تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فور تنفيذ المرحلة الأولى، حيث ستناقش قضايا سلاح حركة حماس وفصائل المقاومة إلى جانب إبعاد قادتها خارج غزة، وترتيبات اليوم التالي وتشكيل إدارة جديدة بدلاً من حكم حركة حماس.

علاوة على ذلك، ستناقش المفاوضات آليات استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، في ظل احتفاظ الاحتلال بالسيطرة على نحو 53% من مساحة غزة، وتحديداً مدينة رفح ومحور صلاح الدين "فيلادلفي". وترفض حركة حماس وفصائل المقاومة بحث نزع السلاح في المنظور القريب واشتراط ذلك بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، إلى جانب رفض إبعاد القيادات الفلسطينية.

في المقابل، صرح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأنه وجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتدمير أنفاق حماس في غزة ضمن إطار الاتفاق، باعتباره بنداً رئيسياً في خطة الرئيس ترامب. ويخشى الفلسطينيون من استئناف الحرب في المرحلة الثانية، في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي بحث مقاربات من شأنها التعامل مع هذه الملفات.