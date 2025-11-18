قوات موالية للجيش السوداني: كبدنا "الدعم السريع" خسائر كبيرة

- "قوات درع السودان" الموالية للجيش السوداني أعلنت تكبيد مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال معارك في منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان، ضمن خطة لاستئصال التمرد. - قائد "قوات درع السودان"، أبو عاقله كيكل، الذي انشق عن "الدعم السريع" في 2024، قاد المعركة بنفسه وأصيب بجروح طفيفة، لكنه واصل دوره حتى تحقيق النصر. - الجيش السوداني استعاد السيطرة على منطقة أم سيالة بعد اشتباكات عنيفة، وسط نزوح عشرات الآلاف من المدنيين بسبب الصراع المستمر في إقليم كردفان.

أعلنت "قوات درع السودان" الموالية للجيش، اليوم الثلاثاء، تكبيد مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة خلال معارك خاضتها أمس الاثنين في منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان، جنوبي البلاد. وقالت "درع السودان" في بيان إنها نفذت "مهمة عسكرية قتالية ناجحة في منطقة أم سيالة بشمال كردفان، ضمن خطة وضعتها القوات المسلحة لاستئصال التمرد وتدمير قدراته بصورة كاملة في محور شمال كردفان".

وأوضحت أن هذه المهمة تأتي "ضمن تكامل الجهد الوطني للقوات المسلحة والقوات المساندة ضد مليشيات الدعم السريع". وأضافت أنها "كبّدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، رغم الحشود الضخمة للمليشيا، والمدعومة بالطيران المسيّر والمدفعيات الثقيلة"، وذكرت أنه "تم تحقيق الهدف العملياتي بتحطيم قدرات العدو، وكسر شوكته في المنطقة، من خلال ما تم تدميره من قوة بشرية وعتاد حربي ومركبات". وأشارت "درع السودان" إلى أنها خسرت عدداً من عناصرها بين قتيل وجريح، "وكان من بين المصابين قائد القوات أبو عاقله كيكل، حيث تولى قيادة المعركة بنفسه، وتعرّض لإصابة طفيفة، وتم إجراء الإسعاف اللازم في حينه، وواصل دوره حتى اكتملت المعركة، وانجلت بدحر العدو، ومنعه من تحقيق أهدافه".

ويقود أبو عاقله كيكل "قوات درع السودان" التي تشكلت في مطلع العام 2022 في مناطق شرق ولاية الجزيرة، ويُقدر عدد أفرادها بأكثر من 35 ألف مقاتل. وكان كيكل قد انضم إلى "قوات الدعم السريع" في أغسطس/ آب 2023 تحت قيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قبل أن ينشق عنها لاحقاً. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أعلن الجيش السوداني انشقاق كيكل عن قيادة "الدعم السريع" بولاية الجزيرة، وانضمامه إليه برفقة مجموعة كبيرة من قواته.

والاثنين، استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة "أم سيالة"، شمالي ولاية شمال كردفان، جنوبي البلاد، بعد معارك مع "قوات الدعم السريع". وأفاد شهود عيان ومصادر محلية من ولاية شمال كردفان لوكالة "الأناضول" بأن الجيش السوداني استعاد السيطرة على منطقة أم سيالة بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيا الدعم السريع في المنطقة، فيما ادعت قوات الدعم السريع في بيان، الاثنين، أنها حققت انتصاراً على قوات الجيش في منطقة أم سيالة وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وتأتي هذا التطورات بعد ثلاثة أيام من سيطرة الجيش السوداني على منطقتي كازقيل وأم دم حاج أحمد بولاية شمال كردفان، بعد معارك مع "قوات الدعم السريع". وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، باستثناء بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

(الأناضول)