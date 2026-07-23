قوات حفظ السلام الصينية تثير مخاوف مشرعين أميركيين

- انتقد مشرعون أميركيون النفوذ الصيني المتزايد في الأمم المتحدة، متهمين بكين باستخدام قوات حفظ السلام للتجسس في مناطق استراتيجية حساسة، مما يعزز الأهداف العسكرية والاستخباراتية الصينية. - أشار سفير الولايات المتحدة إلى أن قوات حفظ السلام الصينية تعمل كعيون للحزب الشيوعي، وانتقد المشرعون الأمم المتحدة لنفوذ الصين المتزايد وتغيير دول مبادرة الحزام والطريق لأنماط تصويتها. - أكد أستاذ في هونغ كونغ أن الصين تتلاعب بالأمم المتحدة لتحقيق أهدافها، بينما يرى باحث في بكين أن تصريحات المشرعين مبالغ فيها، مشيداً بإسهامات الصين في السلام.

انتقد مشرعون أميركيون، أمس الأربعاء، النفوذ الصيني المتزايد في الأمم المتحدة، واتهموا بكين باستخدام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "للتجسس على الدول"، باعتبار أن أدوار قوات حفظ السلام الصينية تتركز في مناطق حساسة استراتيجياً، بحسب تقديرهم، لجمع المعلومات الاستخباراتية. وفي هذا الصدد، قالت شيري بيغز، وهي نائبة جمهورية من ولاية كارولينا الجنوبية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي: "تتركز إدارة حفظ السلام الصينية في مناطق حساسة استراتيجياً، بما في ذلك المناطق الواقعة على طول ممرات مبادرة الحزام والطريق، وبالقرب من الموانئ والموارد المعدنية ومواقع القواعد الحالية أو المحتملة"، ولفتت إلى أن هناك مخاوف قديمة بشأن ما إذا كان هذا التصنيف غطاءً لتعزيز الأهداف العسكرية والاستخباراتية في المناطق التي للولايات المتحدة مصالح استراتيجية فيها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأدلة المحددة التي تدعم ادعاءات المشرعين الأمريكيين بأن قوات حفظ السلام الصينية تتجسس على الدول؟ كيف يمكن للأمم المتحدة معالجة المخاوف المتعلقة بالاستخدام المزدوج لقوات حفظ السلام من قبل الدول الأعضاء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

من جهته، قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن قوات حفظ السلام الصينية مجهزة تجهيزاً جيداً بشكل عام، وأكثر استعداداً لمهام الأمم المتحدة من قوات الدول الأعضاء الأخرى. وأضاف: "مع ذلك، لا أعتقد للحظة أنهم لا يخدمون غرضاً مزدوجاً، بوصفهم عيوناً وآذاناً للحزب الشيوعي الصيني على الأرض". وأشار والتز إلى أن جزءاً من أجندة الإصلاح الأميركية يتضمن استخدام نفوذها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتبسيط وتقليص حجم العملية في جنوب السودان، وهي منطقة للصين فيها مصالح كبيرة في مجال الطاقة والجيوسياسة. وأضاف: "إنصافاً لزملائنا الصينيين في مجلس الأمن، فإن مساهماتهم غالباً ما تكون مفيدة"، مضيفاً أنه يجب تناول مزيد من التفاصيل في جلسة إحاطة مغلقة، لكن مرة أخرى، يمكن أن تخدم غرضاً مزدوجاً، ونحن نولي هذا الأمر اهتماماً بالغاً.



وأوضح كبير الدبلوماسيين الأميركيين في الأمم المتحدة أن الإدارة الأميركية تصدت مراراً وتكراراً لمحاولات الصين تهميش دور تايوان في الأمم المتحدة، والجهود المبذولة للحد من مشاركة الجزيرة ذاتية الحكم في الساحات العالمية الأخرى، وقال: "لقد تصدينا مراراً وتكراراً، ونحن نناضل من أجل المشاركة في هيئات الأمم المتحدة على نطاق واسع، بوصفها مسألة سياسة أميركية".

بدوره، قال سكوت بيري، وهو جمهوري من ولاية بنسلفانيا: "إن دول مبادرة الحزام والطريق تغير أنماط تصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتتماشى بشكل أوثق مع بكين بعد وصول الأموال. هذه كتلة تصويتية يتم شراؤها ودفع ثمنها على مر الزمن من خلال هذه القروض". وفي الوقت نفسه، انتقد المشرعون، ومعظمهم من الحزب الجمهوري، الأمم المتحدة بسبب عدم كفاءتها وسجلها الضعيف في إنهاء الحروب ونفوذ الصين.

ورداً على الادعاءات الأخيرة، قالت السفارة الصينية في واشنطن إن قضايا تايوان هي شؤون داخلية صينية، وإن مزاعم اللجنة لا أساس لها من الصحة. وأضاف المتحدث باسم السفارة ليو تشانغ: "تتخذ الدول قرارات مستقلة في الأمم المتحدة بناءً على مزايا كل قضية ومصالحها الوطنية، ولا ينبغي تشويه هذه الإجراءات من قبل بعض الأفراد من خلال منظور عقلية الحرب الباردة".

مخاوف مشروعة

يقول أستاذ العلاقات الدولية في معهد وان تشاي للأبحاث والدراسات في هونغ كونغ ليو مينغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هناك قناعة تامة لدى المشرعين الأميركيين بأن بكين تتلاعب بالفعل بالأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك من خلال عدة إجراءات، من بينها زيادة مساهماتها المالية في المنظمة الأممية، وكذلك زيادة عدد موظفيها، بما في ذلك تعيين بعضهم في مناصب قيادية، الأمر الذي يضمن لها مكانة كبيرة تخولها المساهمة في صياغة القرارات والتأثير فيها بما يخدم مصالحها الخاصة وأجندتها الوطنية. وبالتالي، في ضوء هذه المعطيات، بحسب ليو، تصبح المخاوف الأميركية مشروعة، ويستدعي ذلك حذراً وانتباهاً من صناع القرار قبل أن تتمكن بكين من فرض هيمنتها على واحدة من أهم المنظمات الدولية.

وعلى مدى العشرين عاماً الماضية، شهدت المساهمات المالية للصين في الأمم المتحدة نمواً مطرداً. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الصين في الميزانية العادية للأمم المتحدة من 2% في عام 2006 إلى 20% بنهاية العام الحالي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تبلغ حصتها 22%. كذلك زادت الصين بشكل ملحوظ عدد موظفيها في الأمم المتحدة خلال العقدين الماضيين، بحسب تقارير أميركية. فبين عامي 2005 و2023، ارتفع عدد المواطنين الصينيين العاملين في الأمم المتحدة ووكالاتها بنحو 187%، من 579 إلى 1664. إضافة إلى ذلك، شغّل مسؤولون صينيون مناصب قيادية في الأمم المتحدة، وبحلول عام 2021، كانت أربع وكالات من أصل 15 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة يقودها صينيون.

دور محوري

في المقابل، قال الباحث في العلاقات الدولية في مركز النجمة الحمراء في العاصمة الصينية بكين جيانغ قوه، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه على الرغم من مساهمات الصين التي لا يمكن إنكارها في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فإن تصريحات المشرعين الأميركيين بالغت في تصوير التهديد الصيني، ومع ذلك كانت حججهم متناقضة، إذ بدا الساسة الأميركيون مترددين؛ فتارة يتهمون بكين بالتجسس وتوظيف عيون وآذان في المنظمة الأممية، وتارة أخرى يقرون بأن مساهماتها غالباً ما تكون مفيدة.

ولفت جيانغ إلى أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تُعد آلية مهمة للمجتمع الدولي للحفاظ على السلام والأمن. وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، اضطلعت قوات حفظ السلام الصينية بالعديد من بعثات مراقبة وقف إطلاق النار في مناطق الحروب والنزاعات، مقدمة بذلك إسهامات كبيرة في تعزيز الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار ذات الصلة، والحفاظ على السلام الإقليمي والدولي، وقال إن هذا الدور المحوري ينسجم مع مكانة الصين باعتبارها دولة مسؤولة وعضواً دائماً في مجلس الأمن.