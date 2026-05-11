قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم واسعة ثم تنسحب من العيزرية قرب القدس

- انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقة المشتل في بلدة العيزرية بعد هدم 40 منشأة صناعية وتجارية وتجريف ثلاث مغاسل للمركبات، مع إغلاق الشارع الرئيسي وإطلاق قنابل الصوت والغاز لمنع الفلسطينيين من الاعتراض. - بدأت عمليات الهدم رغم قرار تجميدها، بعد تلقي الفلسطينيين إخطارات شفهية بإخلاء منشآتهم، مما يعكس سياسة استهداف الموقع الحيوي على المدخل الشرقي للقدس. - تعود أوامر الهدم إلى أغسطس الماضي، ضمن خطة "نسيج الحياة" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، مما يحد من حركة الفلسطينيين.

أفادت محافظة القدس في بيان لها، بأن آليات وقوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت مساء اليوم الاثنين، من منطقة المشتل في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وذلك بعد تنفيذ عملية هدم واسعة طاولت نحو 40 منشأة صناعية وتجارية في المنطقة، بالإضافة إلى تجريف ثلاث مغاسل للمركبات.

وبحسب محافظة القدس، فإنه وخلال عملية الهدم، أغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي في المنطقة، ومنعت حركة المرور، وأطلقت وابلًا كثيفًا من قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، باتجاه الفلسطينيين الذين كانوا في المكان، في محاولة لمنعهم من الاقتراب أو الاعتراض على عمليات الهدم.

وأفادت محافظة القدس في وقت سابق، بأن آليات الاحتلال بدأت عمليات الهدم عند مدخل البلدة، مستهدفة عدداً من المنشآت التجارية، بالتزامن مع فرض إجراءات عسكرية مشددة وانتشار واسع لقوات الاحتلال في محيط المنطقة، ضمن سياسة تستهدف هذا الموقع الحيوي الواقع على المدخل الشرقي لمدينة القدس.

ويأتي تنفيذ عمليات الهدم بعد يوم واحد فقط من شروع عدد من الفلسطينيين، أمس الأحد، في تفكيك وإخلاء منشآتهم التجارية، عقب تلقيهم إخطارات شفهية من سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية، تقضي بضرورة إخلائها تمهيداً لهدمها، مع انتهاء المهلة المحددة. وبحسب المعطيات المتوفرة حتى الآن، نُفذت عمليات الهدم رغم حصول طاقم الدفاع عن أصحاب المنشآت على قرار يقضي بتجميد الهدم وتقليص عدد المنشآت المشمولة بالإزالة، إلا أن قوات الاحتلال باشرت التنفيذ، مساء الاثنين.

وتعود أوامر الهدم والإخلاء في هذه المنطقة، التي تُعد ممراً رئيسياً يربط جنوب الضفة الغربية ببلدات شرق القدس، إلى أغسطس/آب من العام الماضي، حين قررت سلطات الاحتلال هدم نحو 140 منشأة تجارية وسكنية، موزعة بين مدخل بلدة العيزرية، وتجمع جبل البابا البدوي، وتجمع وادي جمل، إضافة إلى منطقة وادي الحوض المجاورة. ويأتي هذا الإجراء في سياق تنفيذ شارع استيطاني يُعرف باسم "نسيج الحياة"، تسعى سلطات الاحتلال من خلاله إلى حصر حركة الفلسطينيين من جنوب الضفة الغربية وإليه عبر مسار محدد، بما يتيح المضي في مخطط "E1" الاستيطاني، الهادف إلى ربط مدينة القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من مدخل العيزرية.