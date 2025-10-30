قوات الاحتلال تقتحم مبنى بلدية بليدا جنوبي لبنان وتغتال موظفاً

- اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي موظفاً في بلدية بليدا بجنوب لبنان، مما أثار إدانة من رئيس الوزراء اللبناني ووزير الداخلية، معتبرين ذلك انتهاكاً لسيادة لبنان وحقوق الإنسان. - زعم جيش الاحتلال أن غاراته استهدفت بنى تحتية عسكرية لحزب الله، مؤكداً استمراره في إزالة التهديدات وسط تصاعد التوترات. - عقدت لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية اجتماعاً لتهدئة الوضع، حيث قدم الجيش اللبناني تقريراً عن جهوده في تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، رغم التحديات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الأربعاء الخميس، موظفاً في بلدية بليدا، جنوبيّ لبنان، على وقع تصعيد إسرائيل غاراتها في الأيام الأخيرة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن قوة إسرائيلية توغّلت قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (11.30 ت غ) "داخل بلدة بليدا لمسافة تتجاوز الألف متر عن الحدود، مدعومة بعدد من الآليات". ووصفت الوكالة ذلك بأنه "اعتداء خطير وغير مسبوق".

وأضافت أن القوة الإسرائيلية اقتحمت مبنى البلدية "حيث كان يبيت داخله الموظف البلدي إبراهيم سلامة، الذي أقدم جنود العدو على قتله"، ونقلت عن سكان من البلدة أن عملية التوغل استمرت حتى الساعة الرابعة فجرا، قبل أن تنسحب القوة الإسرائيلية ويدخل بعدها الجيش اللبناني إلى المبنى وينقل الجثة إلى المستشفى.

ودان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حادثة الاغتيال، قائلاً على منصة "إكس" إن التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها. وأضاف: "‏نتابع الضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية لضمان وقف الانتهاكات".

بدوره، استنكر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان، "الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في حق موظف بلدية بليدا إبراهيم سلامة بإطلاق النار عليه داخل مبنى البلدية أثناء تأديته لواجبه مما أدى إلى استشهاده"، معتبرا أن "هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان"، وشدد على "ضرورة وقف الاعتداءات بحق المدنيين والمنشآت العامة". وكثّفت اسرائيل منذ أسبوع وتيرة غاراتها على لبنان.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، أن طائرات سلاح الجو، بقيادة قيادة المنطقة الشمالية، أغار على "بنى تحتية عسكرية، ومنصّة إطلاق وفتحة نفق تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة المحمودية بجنوب لبنان"، مُدّعياً أن "هذه البنى التحتية في المنطقة تشكّل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل".

وعقدت لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية في لبنان (ميكانيزم)، أمس الأربعاء، اجتماعاً بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وذلك على وقع حراك أميركي ومصري لتهدئة الوضع، وتعبيد الطريق نحو مسار تفاوضي للحل دبلوماسياً، وقطع الطريق أمام أي سيناريو أمني كبير. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن "الجيش اللبناني قدّم تقريراً مفصّلاً بالعمليات التي قام بها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في إطار تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، خصوصاً على صعيد تفكيك مخازن الأسلحة، وقد دهم مئات المخازن وأقفلها في الفترة الماضية، وعثر على مخابئ أسلحة في الأسابيع القليلة الماضية، وأكد مضيه في مهامه وعزمه على جعل جنوب نهر الليطاني خالياً ومنزوعاً بشكل كامل من السلاح في نهاية العام الجاري".

وتبعاً للمعلومات أيضاً، فإن "الجيش أكد أنه يكثف انتشاره جنوباً، وينسق عملياته مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، ولكن في المقابل، يواجه عراقيل على رأسها استمرار إسرائيل في احتلال أجزاء من الجنوب، وكذلك مواصلة اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد تجاوزت خروقها حاجز الأربعة آلاف، وأسفرت عن سقوط ما يزيد عن 400 شهيد، إضافة لمواصلة تدميرها بنى تحتية ومنازل ومؤسسات وثروات بيئية".