قوات الاحتلال تختطف سورياً من منزله في ريف القنيطرة

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً واختطفت شخصاً، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة، مما أدى إلى عرقلة الحركة وتجنب الأهالي المرور خشية الاعتقال. - داهم جنود الاحتلال منزلاً في قرية الرزانية واختطفوا محمد البريدي، بعد ساعات من قصف مدفعي استهدف محيط مزرعة أبو رجم، دون تسجيل إصابات، مما يعكس تصعيداً ميدانياً إسرائيلياً في المنطقة. - الحكومة السورية تعتبر هذه التحركات انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية.

توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً عسكرياً غرب قرية صيدا الجولان؛ حيث اختطفت أحد الأشخاص، بالتزامن مع تحليق للطيران المسيّر في أجواء المنطقة. وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن القوة المكونة من سبع آليات عسكرية دخلت عبر بوابة تل أبو الغيثار، حيث توجهت خمس آليات نحو قرية الرزانية، فيما تمركزت آليتان غرب قرية صيدا الحانوت، قبل أن تقيم قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً مؤقتاً غرب قرية صيدا الجولان.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو سبب قيام قوات الاحتلال بإقامة حاجز عسكري مؤقت غرب قرية صيدا الجولان؟ ما هي الأسباب التي دفعت الأهالي لتجنب المرور عبر الحاجز العسكري؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضافت أن عناصر الاحتلال أوقفوا المارة وفتشوهم، ما أدى إلى عرقلة الحركة في المنطقة، في حين تجنب عدد من الأهالي المرور عبر الحاجز خشية التعرض للاعتقال، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة.

في غضون ذلك، ذكر الناشط محمد أبو حشيش لـ"العربي الجديد" أن جنود الاحتلال داهموا منزلاً في قرية الرزانية واختطفوا محمد البريدي (50 عاماً)، المنحدر من قرية نافعة بريف درعا، وذلك خلال عمله في مهنة الدهان (الطلاء)؛ حيث اقتادوه بعد ذلك باتجاه الأراضي المحتلة.

أخبار قصف وتوغلات وحواجز إسرائيلية في القنيطرة ودرعا

ويأتي هذا التوغل بعد ساعات من قصف مدفعي لقوات الاحتلال، مساء الأحد، استهدف محيط مزرعة أبو رجم التابعة لقرية صيدا الجولان. وذكر أبو حشيش أن عدّة قذائف سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالمزرعة، من دون تسجيل إصابات، مشيراً الى أن القصف انطلق من مواقع الاحتلال في تل الأحمر الغربي باتجاه المنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت أجواء محافظة القنيطرة، مساء الأحد، تحليقاً لطائرات حربية إسرائيلية بالتزامن مع سماع دوي انفجار في منطقة جبل الشيخ. وفي أعقاب ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة قرب الحدود مع سورية، مشيراً إلى أن مصدر إطلاقها لا يزال قيد الفحص، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار لم تُفعّل خلال الحادثة وفق الإجراءات المتبعة، نظراً إلى خلو المنطقة من السكان.

ويأتي هذا التوغل ليُضاف إلى التصعيد الميداني الإسرائيلي في الأراضي السورية، خصوصاً في محافظتي درعا والقنيطرة، خلال الأيام الأخيرة.

إلى ذلك، لطالما أكّدت الحكومة السورية أن هذه التحركات تمثل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية، مشددةً على أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولا يترتب عنها أي أثر قانوني وفق أحكام القانون الدولي.