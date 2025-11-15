قوات الاحتلال تتوغل في ريف درعا وتطلق النار عشوائياً

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية معرية بريف درعا، حيث أطلقت النار عشوائيًا ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مما يعكس التوتر المستمر في المنطقة. - قامت قوات الأمم المتحدة (أندوف) بالتعاون مع مجلس بلدية الرفيد ومتطوعين بحملة لتنظيف حديقة عامة في القنيطرة، في إطار جهود تحسين المرافق العامة وتعزيز التعاون المحلي. - نفت تل أبيب مسؤوليتها عن الانفجار في دمشق، الذي أسفر عن إصابات وأضرار مادية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

تقدمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم السبت، إلى قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبي سورية. وذكر "تجمع أحرار حوران" أن قوة إسرائيلية توغلت في القرية وأطلقت النار بشكل عشوائي على أطرافها الغربية. وقبل أيام، توغّلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي داخل أراضي القرية، وسط تحليق طائرة مسيّرة في سماء المنطقة.

وأفاد حسن أبو علي، من سكان المنطقة، "العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة التي تتخذها قاعدة لها تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتربية النحل في الوادي الذي يتطلب الوصول إليه المرور بالقرب من الثكنة حيث تنتشر تلك القوات وآلياتها. وأوضح أن المنطقة الممتدة من نقطة الهاون، الواقعة غربي قرية معرية إلى الشرق من ثكنة الجزيرة، تُعتبر منطقة عسكرية إسرائيلية يمنع على السكان الاقتراب منها.

وفي موازاة هذه التوغلات الإسرائيلية شبه اليومية في محافظتي درعا والقنيطرة، قامت قوات الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة فض الاشتباك (أندوف) بالتعاون مع مجلس بلدية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي ومتطوعين من الأهالي، اليوم السبت، بحملة تنظيف في الحديقة العامة في البلدة، في إطار الجهود الرامية لإعادة تأهيلها وفتحها أمام الأهالي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس بلدية الرفيد أحمد العوض، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، أن البلدة شهدت اليوم حملة مشتركة بين قوات "أندوف" ومجلس البلدية ومتطوعين من الأهالي لتنظيف حديقة الرفيد، إضافة إلى تركيب بعض الألعاب للأطفال كالأراجيح، مضيفاً أن العمل مستمر حتى إعادة تأهيل كامل الحديقة وفتحها بالشكل اللائق. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها "أندوف" لدعم المجتمعات المحلية في محافظة القنيطرة من خلال مشاريع خدمية تهدف إلى تحسين المرافق العامة وتعزيز التعاون بين الأهالي والجهات المحلية.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب "لا علاقة لها بالانفجار الذي وقع في دمشق"، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السورية مساء أمس الجمعة. وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، أمس، أن عدداً من المدنيين أصيبوا من جراء سقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه منطقة "المزة 86" غربي دمشق، مؤكدة أن الاعتداء تسبب بإصابات وأضرار مادية.