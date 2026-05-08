قوات الاحتلال تتوغل في القنيطرة وتختطف راعي أبقار

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث اختطفت أحد رعاة الماشية بعد استجواب ميداني، وأقامت حاجزاً مؤقتاً في قرية الرزانية قبل انسحابها. - شهدت محافظة القنيطرة تصاعداً في الانتهاكات الإسرائيلية، حيث سجلت 213 انتهاكاً في إبريل/نيسان 2026، شملت توغلات برية ومداهمات، بينما تعرضت أطراف بلدة جملة لقصف مدفعي. - وثقت تقارير حقوقية 254 انتهاكاً إسرائيلياً في جنوب سورية خلال إبريل/نيسان، مع تركيز الانتهاكات في القنيطرة ودرعا، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في ريف القنيطرة الجنوبي، واختطفت أحد رعاة الماشية. وذكرت مصادر إعلامية رسمية ومحلية أنّ قوة إسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية انطلقت من قاعدة تل أبو غيثار في الجولان السوري المحتل، وتوغلت باتجاه قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة، فيما بقيت آليتان عسكريتان في منطقة المعكر المحيطة بالقرية.

وتوقفت القوات المتوغلة لفترة في الجهة الغربية من القرية، حيث اعترضت طريق عدد من رعاة الماشية، وأخضعتهم لاستجواب ميداني، قبل أن تنسحب لاحقاً، حيث أقدمت خلال انسحابها على اختطاف أحد رعاة الأبقار في محيط القرية، وفق ما أفاد موقع "درعا 24" المحلي.

كما توغلت قوة أخرى باتجاه قرية الرزانية، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً على مفرق القرية المؤدي إلى صيدا الجولان، قبل أن تنسحب من المنطقة بعد فترة قصيرة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، إذ شهدت محافظة القنيطرة النشاط الأوسع من حيث التوغلات البرية والمداهمات وإقامة الحواجز العسكرية.

وفي سياق متصل، تعرضت أطراف بلدة جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، الليلة الماضية، لقصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي جملة وصيصون، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن القصف انطلق من الجولان السوري المحتل.

وكانت تقارير حقوقية قد وثقت خلال شهر إبريل/نيسان 2026 نحو 254 انتهاكاً ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سورية، لتسجل بذلك ثاني أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام، بعد شهر مارس/آذار الماضي.

وتركز معظم الانتهاكات في محافظة القنيطرة بواقع 213 انتهاكاً، شملت توغلات برية ومداهمات وتحليقاً للطيران، تلتها محافظة درعا بـ32 انتهاكاً، تضمنت عمليات قصف وتوغلات وتحليقاً للطيران الحربي والاستطلاعي، إضافة إلى تسجيل حالات تحليق في أجواء ريف دمشق ومحافظة السويداء.