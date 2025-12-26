قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين

- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية بعد عملية دهس وطعن في بيسان والعفولة، حيث زعمت أن المنفذ من قباطية، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية وانتشرت في شوارع البلدة. - داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب أحمد أبو الرب، المتهم بتنفيذ العملية، واعتقلت والده، بينما أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على ضرورة استهداف البنى التحتية للإرهاب في البلدة. - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن منفذ الهجوم تسلل إلى إسرائيل قبل أيام، وأكد جيش الاحتلال أنه مقيم غير قانوني، مع تعزيز القوات في منطقة التماس.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب عملية دهس وطعن في منطقتَي بيسان والعفولة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما زعمت قوات الاحتلال أن منفذ العملية المزدوجة من قباطية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من محاور عدّة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، قبل أن تنتشر في شوارعها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى بلدة قباطية، وجرافة عسكرية، وبإسناد من طائرة مروحية وطائرات استطلاع. وأكدت المصادر نفسها أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الشاب أحمد أبو الرب، المتهم بتنفيذ عملية الدهس والطعن ثم اعتقلت والده، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أوعز بالعمل بقوة وفوراً ضد بلدة قباطية التي خرج منها منفّذ العملية، وأضاف كاتس: "يجب تحديد موقع كل مخرب (على حد وصفه) وإحباطه، واستهداف البنى التحتية للإرهاب في البلدة. من يساعد الإرهاب أو يمنحه الحماية والدعم سيدفع الثمن كاملاً". وعبّر كاتس عن دعمه "لقوات الأمن التي عملت بسرعة، وبحزم، وبمهنية"، وتمكّنت من تحييد المنفذ، إذ جرى اعتقاله بعد إصابته.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول أمني قوله إنّ منفّذ الهجوم تسلل إلى إسرائيل قبل عدة أيام، فيما جاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "من التحقيق الأولي لعملية الدهس والطعن التي نُفذت في منطقة بيسان ولاحقاً في عين حرود والعفولة، يتبيّن أن المنفّذ هو مقيم غير قانوني تسلّل قبل عدة أيام إلى داخل إسرائيل".

وأضاف أن قوات الاحتلال هرعت إلى موقع الهجوم في بيسان، إذ تُجري تقييماً للوضع في مختلف المناطق، "كما تعزّز قوات إضافية منطقة التماس، وتستعد لنشاط عملياتي داخل قباطية".