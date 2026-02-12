قوات إسرائيلية تطلق النار على صحافيين خلال توغلها في القنيطرة

- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على صحافيين أثناء تغطيتهم عمليات توغل في محافظة القنيطرة، مما يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية التي تحمي الصحافيين. - توغلت القوات الإسرائيلية في القنيطرة، حيث أقامت حواجز ونفذت عمليات تفتيش للمارة، في إطار عمليات متكررة منذ سقوط نظام الأسد، مما يعزز السيطرة الميدانية ويثير القلق بين السكان. - وثق تقرير 143 انتهاكاً إسرائيلياً في يناير، منها 131 في القنيطرة، مع إقامة 20 حاجزاً مؤقتاً واحتجاز 19 مدنياً، مما يعيق وصول السكان لمصادر رزقهم.

أطلقت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي النار على صحافيين خلال تغطيتهم عمليات توغل في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سورية، اليوم الخميس، قبل انسحابها من قرية أوفانيا بريف القنيطرة.

وذكرت قناة الإخبارية الرسمية وكذلك شبكة "درعا 24" أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مراسليهم بشكل مباشر أثناء تغطيتهم عمليات تفتيش المارة التي نفذتها القوة المتوغلة في المنطقة اليوم. وأدانت شبكة "درعا24" استهداف قوات الاحتلال المتكرر للصحافيين خلال أدائهم مهامهم المهنية، وفق ما أعلنت عبر صفحتها على "فيسبوك"، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحافيين أثناء تأدية عملهم.

عاجل| أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر من أحد حواجزها باتجاه مراسل شبكة درعا 24 ومراسل الإخبارية السورية، أثناء تواجدهما في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، لتغطية الأحداث ميدانياً، دون أن يُصاب أيٌّ منهما بأذى.



تدين شبكة درعا 24 استهداف قوات الاحتلال المتكرر… pic.twitter.com/tMRja2rk7M — Daraa 24 - 24 درعا (@Daraa24_24) February 12, 2026

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في محافظة القنيطرة، في إطار عمليات توغل متكررة ينفذها جيش الاحتلال منذ سقوط نظام الأسد، ازدادت كثافتها منذ مطلع العام الحالي 2026. وبيّن مصدر ميداني لـ"العربي الجديد" أن قوة مكونة من ست آليات عسكرية أقامت حاجزاً عند مفرق كسارات جباتا الخشب، بعد توغلها في المنطقة، ونفذت عمليات تفتيش للمارة على طريق ريف المحافظة الشمالي. وذكر المصدر أن عمليات التفتيش أُجريت عند تمركزهم بين قرية أوفانيا وبلدة جباتا الخشب، تزامناً مع توغل قوة إسرائيلية ثانية في قرية صيدا الحانوت جنوب المحافظة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت، مساء أمس الأربعاء، قرية أوفانيا بقذائف المدفعية، بالتزامن مع توغل القوات في القرية. بدورها، قالت وكالة "سانا" إن قوات الأندوف فجرت اليوم مخلفات حربية في سد الرقاد بريف القنيطرة الجنوبي. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال يناير/كانون الثاني 143 انتهاكاً، منها 131 في محافظة القنيطرة، و10 في درعا، وانتهاكان في محافظة ريف دمشق، بحسب تقرير لنشطاء وإعلاميين وثقوا فيه 48 عملية توغل باستخدام الآليات العسكرية الثقيلة، فيما أكدوا أنه "نمط ممنهج لفرض واقع أمني وتعزيز سيطرة ميدانية وبث حالة من القلق بين السكان".

ووفق التقرير المفصل، أقامت القوات المتوغلة التابعة لجيش الاحتلال 20 حاجزاً مؤقتاً، أوقفت خلالها مدنيين، واحتجزت 19 منهم، من بينهم أطفال، في إشارة إلى أن هذا النوع من الممارسات جزء من سياسة تهدف إلى منع السكان من الوصول إلى مصادر رزقهم، كون معظم عمليات التوقيف طاولت رعاة أغنام، وتسبب جيش الاحتلال أيضاً في نفوق مواشٍ لهم.