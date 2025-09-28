قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سورية

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي سورية، وأجرت عمليات تفتيش للمنازل دون اعتقالات، بعد توغل مشابه في تلة أبو قبيس. - تشهد محافظتا القنيطرة ودرعا توغلات إسرائيلية شبه يومية تترافق مع اعتقالات وتجريف للأراضي، بينما فشلت محادثات أمنية بين سورية وإسرائيل بسبب مطلب إسرائيلي بفتح "ممر إنساني" إلى السويداء. - أعلنت "قوات سورية الديمقراطية" القبض على شخصين من خلايا "داعش" في بلدة محيميدة بدير الزور بعد اشتباك قصير، وصودرت أسلحة وذخائر.

توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي سورية، وأجرت عمليات تفتيش للمنازل، ويأتي ذلك بعد يومين من توغل قوات الاحتلال في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة.

وقال الناشط الإعلامي في المنطقة، محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن قوات إسرائيلية توغلت فجر الأحد في بلدة صيدا الجولان، بريف القنيطرة الجنوبي، و"طوقت القرية وأجرت عمليات تفتيش في المنازل، وبقيت لعدة ساعات قبل أن تنسحب منها دون تنفيذ أي اعتقالات". وجاء هذا التوغل بعد يومين من عملية مشابهة جرت في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، حيث رُصدت عدة آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافة، تمركزت شرقي التلة عند المدخل الذي كان يضم في وقت سابق نقطة حراسة تابعة لجيش النظام السوري.

ويشهد الجنوب السوري، ولا سيما محافظتا القنيطرة ودرعا، عمليات توغل للاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي، تترافق مع اعتقالات تطاول مدنيين، بينهم مزارعون ورعاة أغنام، فضلاً عن عمليات تجريف للأراضي الزراعية. وكانت وكالة رويترز قد كشفت، يوم الجمعة الماضي، أن جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سورية وإسرائيل فشلت في اللحظات الأخيرة بسبب مطلب إسرائيل السماح لها بفتح "ممر إنساني" إلى محافظة السويداء جنوبي سورية. وجاء ذلك بعد محادثات استمرت أشهراً في باكو وباريس ولندن بين الطرفين بوساطة أميركية. ولم تنقطع الاعتداءات الإسرائيلية براً وجواً على سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وفي سياق منفصل، أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"قوات سورية الديمقراطية" في شمال سورية وشرقها، الأحد، إلقاء القبض على شخصين من خلايا تنظيم "داعش"، عقب اشتباك في بلدة محيميدة غربي دير الزور، شرقي سورية.

وقالت الأسايش في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي: "اشتبكت قواتنا في جهاز الأمن العام مع شخصين إرهابيين من خلايا داعش بالقرب من بلدة محيميدة، وتمكنت من تحديد موقع المهاجمين ورصدهما بدقة وتوقيفهما بعد اشتباك قصير، أُصيب خلاله أحدهما، دون وقوع أي خسائر، كذلك صودرت الدراجة النارية وعدد من الأسلحة والذخائر".