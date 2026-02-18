قوات إسرائيلية تتوغل في القنيطرة وتمنع طلاباً من الالتحاق بمدارسهم

- توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى القنيطرة، مانعةً الطلاب من الوصول إلى مدارسهم، حيث أقامت حواجز مؤقتة وداهمت المنازل، مما أدى إلى تخريب واعتقالات. - خلال الأيام الخمسة الماضية، اختطفت القوات الإسرائيلية خمسة أشخاص من القنيطرة، في تصعيد لعملياتها العدائية في المنطقة. - تواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مدعيةً أن توغلاتها تهدف إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة لمنع هجمات مستقبلية على مستوطناتها.

منعت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، توغلت اليوم الأربعاء في محافظة القنيطرة جنوب غرب سورية، طلاب مدارس قرية عين زيوان من الوصول إلى مدارسهم، بعد عملية توغل نفذتها أيضاً في قرية صيدا الحانوت. وأوضح الصحافي نور الحسن، المنحدر من القنيطرة، لـ"العربي الجديد"، أن قوات من جيش الاحتلال توغلت في قرية صيدا الحانوت قرابة الساعة السادسة من صباح اليوم، بينما توغلت قوات أخرى في قرية عين زيوان قرابة الساعة الثامنة صباحاً، ومنعت الطلاب من الوصول إلى مدارسهم، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً عند مدخل القرية وأجرت عمليات تفتيش للمارة.

وأضاف الحسن أن القوات المتوغلة في قرية عين زيوان دهمت عدداً من المنازل وتعمدت التخريب فيها، لتنسحب في وقت لاحق. وبيّن أن القوات الإسرائيلية اختطفت، على مدار الأيام الخمسة الماضية، خمسة أشخاص من أبناء محافظة القنيطرة، حيث اختطفت شخصاً من صيدا الجولان، وشخصاً من عين زيوان، وشخصاً من جباتا الخشب، وشخصين من غدير البستان.

وسبق أن توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من عشر مدرعات، أمس الثلاثاء في بلدة صيدا الجولان، وأغلقت الحي الغربي بالكامل، قبل أن تداهم منزل المواطن السوري أحمد عايد العيساوي وتعتقله، محدثة دماراً في المنزل نتيجة عمليات التخريب والتكسير، ثم تنسحب إلى الجولان السوري المحتل، وفق ما أكده مركز القنيطرة للإعلام.

ومنذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاختطاف وتجريف الأراضي. ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الإجراءات تهدف إلى إقامة منطقة أمنية عازلة لمنع هجمات مستقبلية على مستوطناته.