قناة إسرائيلية: تحضيرات لبناء "مدينة خضراء" شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

- بدأت التحضيرات لبناء "المدينة الخضراء" للفلسطينيين من غزة في منطقة شرق رفح تحت السيطرة الإسرائيلية، ضمن خطة أميركية لإقامة منطقة إنسانية جديدة بعيداً عن سيطرة حماس، مع توقعات بوجود قوة عسكرية أجنبية. - تستعد إسرائيل لإدخال معدات ثقيلة إلى رفح لإزالة الأنقاض تحت ضغوط أميركية، رغم اعتراضات وزراء إسرائيليين على البناء قرب الحدود خوفاً من تعريض البلدات الإسرائيلية للخطر. - تتهم حماس إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر ملاحقة واعتقال مقاتليها، وتعتبر هذه العمليات "جريمة وحشية"، بينما تسعى الأمم المتحدة لنشر قوات استقرار دولية في غزة.

كشف موقع قناة "آي 24" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن بدء التحضيرات الأولية لبناء مدينة جديدة تحمل اسم "المدينة الخضراء" للفلسطينيين من غزة في شرق رفح، جنوبي القطاع، بمنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية. وذكرت القناة أنه من المتوقع أن تتكثف الجهود بشكل كبير في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الذين سيدخلون المدينة الجديدة هم من سكان غزة وليسوا من عناصر حركة حماس. ومدينة رفح توجد ضمن المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها داخل القطاع.

وعلمت القناة الإسرائيلية أيضاً أنه جرى صباح الأربعاء تسجيل اشتباك مع مسلحين خلال الأعمال في المنطقة، التي تُجرى بالقرب من النفق الذي يتحصن فيه مقاتلو "حماس". وأوضحت أنّ وزراء إسرائيليين في المجلس الأمني المصغر (الكابينت) أعربوا عن غضبهم من الخطة وقالوا: "يجب عدم البناء في الخط الأصفر، حتى لا تتعرّض بلداتنا للخطر". لكن وفقاً للاستعدادات الميدانية للخطوة المتوقعة، يبدو أن المستوى السياسي بدأ يهيئ الطريق لهذه الخطوة.

في الشأن ذاته، ادعت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مساء أمس الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإدخال معدات ثقيلة إلى مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، للبدء في إزالة الأنقاض، "في إطار ضغوط أميركية". وقالت "كان": "في إطار الضغط الأميركي على إسرائيل للاستعداد للمرحلة التالية من خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، مع بقاء مختطفين (أسيرين) قتيلين فقط في غزة، يستعد الجيش الإسرائيلي لإدخال معدات ثقيلة لرفح، ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لبدء عملية إزالة واسعة النطاق للأنقاض".

وتقول الفصائل الفلسطينية إنها سلّمت منذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء، ورفات 28 أسيراً آخرين كانت جثثهم هي كل ما لديها. إلا أنّ إسرائيل زعمت أن أحد الجثامين الذي تسلمته لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتاً آخر لم يكن جديداً بل بقايا لأسير سبق أن انتشلت جثته، وترهن بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها رفات أسيرين تدعي أنه لا يزال في غزة.

وبحسب ادعاءات قناة "كان"، فإنّ الهدف من عملية إزالة الأنقاض المرتقبة في رفح "هو تهيئة المنطقة لإقامة منطقة إنسانية جديدة سيدخل إليها آلاف الفلسطينيين، من دون سيطرة حماس"، وقالت إنه "في ما بعد، ووفقاً للخطة الأميركية، ستعمل قوة عسكرية أجنبية في المكان، وهو جزء من المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والتي تُسمّى غزة الجديدة".

وزعمت "كان" أنه "في هذه المرحلة، فإن الدول التي وافقت على إرسال جنود إلى غزة (لم تسمها) غير مستعدة للعمل في المناطق التي تسيطر عليها حماس، أي غزة القديمة". وأضافت: "في الأيام الأخيرة، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بإخلاء الذخائر غير المنفجرة في رفح وضخّ الإسمنت داخل الأنفاق، وذلك بهدف تهيئة الأرض للمرحلة التالية".

وأشارت القناة إلى أن "المنطق الإسرائيلي يقول: إنه حتى لو لم يحدث تقدم للمرحلة التالية (بسبب رفض حماس التخلي عن السلاح)، فإن هذه العمليات على الأرض تخدم المصلحة الإسرائيلية في تدمير البنى التحتية للإرهاب"، وقالت إن "تهيئة الأرض لا تشمل حيّ الجنينة في رفح، حيث لا يزال عشرات المسلحين يتحصّنون تحت الأرض". ويستهدف جيش الاحتلال منذ أكثر من أسبوع فلسطينيين يقول إنهم من "حماس" عالقون داخل أحد الأنفاق في شرقي رفح، وتقدّر إسرائيل عددهم بـ"العشرات".

وقالت حركة حماس، مساء أمس الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب "جريمة وحشية" عبر ملاحقة وتصفية واعتقال مقاتليها المحاصرين داخل أنفاق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، معتبرة أن ما يجري يمثل "خرقاً فاضحاً" لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت الحركة، في بيان صحافي، أن ما يقوم به الاحتلال يأتي "في سياق محاولاته المستمرة لتقويض الاتفاق وتدميره".

وأشارت الحركة إلى أنها، خلال الشهر الماضي، بذلت جهوداً واسعة مع قادة سياسيين ووسطاء لحلّ ملف المقاتلين المحاصرين، وقدّمت خلال ذلك "أفكاراً وآليات محددة" لمعالجة القضية، وبالتنسيق مع الوسطاء والإدارة الأميركية بصفتها أحد ضامني الاتفاق. وأضافت أن الاحتلال "نسف كل هذه الجهود"، مفضّلاً "لغة القتل والملاحقة والاعتقال"، ما يمثّل "إجهاضاً لجهود الوسطاء الذين بذلوا جهوداً كبيرة مع الأطراف الدولية لوضع حد لمعاناة المقاتلين".

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة حماس إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بدعم أميركي على مدى عامين منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار.

إلا أن إسرائيل ترتكب العديد من الخروقات أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، وما زالت تفرض قيوداً على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومن بين أبرز الخطوات التي سيتم تطبيقها في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر قوة استقرار دولية في غزة. والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يتضمن تشكيل قوات استقرار دولية للانتشار في غزة، ومجلس سلام برئاسة ترامب، لإدارة الأمور في غزة لمرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2027.

(أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)