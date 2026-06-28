- الاتفاق الإطاري الإسرائيلي-اللبناني يسمح للجيش الإسرائيلي بدخول مناطق في جنوب لبنان للتأكد من تفكيك سلاح حزب الله، مع نقل المسؤولية إلى الجيش اللبناني لضمان عدم عودة حزب الله. - الانسحاب الإسرائيلي مشروط بتفكيك سلاح حزب الله بالكامل، مع تأكيد الجيش اللبناني والقوات الأمريكية على خلو المناطق من حزب الله قبل أي انسحاب إضافي. - نتنياهو وصف الاتفاق بأنه "انتصار كبير"، مشيراً إلى بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية، مع تحديات مستمرة تتعلق بالطائرات المسيّرة المتفجرة.

كشفت قناة آي 24 الإسرائيلية، اليوم الأحد، فحوى بند المناطق التجريبية المثير للجدل في جنوب لبنان وحدود التحرك الإسرائيلي فيها، لافتةً إلى أنه بناء على الملحق الأمني للاتفاق الإطاري الإسرائيلي-اللبناني، لا تحدّد إسرائيل أماكن المناطق التجريبية فحسب، وإنما يمكن للجيش الإسرائيلي الدخول والتأكد من أن الجيش اللبناني فكك بالفعل سلاح حزب الله في المناطق المعنية. ولفتت القناة إلى أن إدراج البند أتى بعدما طالب جيش الاحتلال في مرّات سابقة من الجيش اللبناني الدخول إلى مناطق معيّنة للتيقن من خلوّها من أصول حزب الله، وقدم الجيش اللبناني خلالها "تقريراً كاذباً" للاحتلال عن خلو المناطق من السلاح، في إشارة إلى اتهامه بـ"التواطؤ" مع حزب الله.

ووفقاً لما نقلته القناة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصادر إسرائيلية، هناك نقاط حاسمة لا تزال مفتوحة، وأن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان "حتّى تفكيك سلاح حزب الله". وذكرت أن المستوى السياسي الإسرائيلي شدّد على أن وتيرة الانسحاب من المناطق التي احتلها الجيش ستكون مشروطة بالنتائج المحققة على الأرض. فبحسب الخطة، بعد أن يتسلّم الجيش اللبناني المناطق التي سيخليها جيش الاحتلال، سيتأكد الأخير من أن عناصر حزب الله لن يعودوا إلى هذه المناطق، ولن يتمكنوا من إعادة تأهيل قدراتهم العسكرية. وبحسب مصدر إسرائيلي، ينقل الاتفاق ثقل المسؤولية إلى لبنان، مضيفاً أن موافقة الجيش الإسرائيلي على الاتفاق تُلزم جيش لبنان وحكومته بتولي المسؤولية، وفي حال عدم نجاحهما في تطبيق التزاماتهما في المنطقتين اللتين حُددتا بأنهما مناطق تجريبية "فلن نواصل (الانسحاب) إلى مناطق إضافية".

وبينما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن رضاهم حيال إدراج بند يلزم الحكومة اللبنانية باستعادة سيادتها الكاملة والعمل على تفكيك (ونزع) سلاح الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها حزب الله، شدّدوا، في الوقت نفسه، على أن ما سبق سيُختبر بالأفعال بسبب التجربة الماضية. وقد أفادت القناة بأن الغموض لا يزال يخيّم على الجدول الزمني التنفيذي، وموعد دخول الجيش اللبناني والقوات الأميركية إلى المناطق المحددة مناطق تجريبية.

وذكرت القناة أن جيش الاحتلال يستعد لبقاء طويل جداً في المنطقة الأمنية؛ إذ نقلت عن مصدر أمني قوله: "حددنا خطوطاً حمراء وسنلتزم بها"، مهدّداً بأن "كل مسلح سيقترب من الجيش سنستهدفه ونقتله".

وإلى جانب ما سبق، يستعد جيش الاحتلال أيضاً إلى محاولة حزب الله تحدّي الاتفاق من خلال تنفيذ هجمات ضده. وذكرت القناة أنه من المتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من مرتفعات علي الطاهر ضمن مرحلة المناطق التجريبية الأولى، مشيرةً إلى أن "ذلك سيحدث فقط بعد التأكد من نجاح الخطوة وخلو المنطقة من حزب الله".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو

، رحّب مساء أمس السبت، بالاتفاق الإطاري الذي وُقّع في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، مستعرضاً ذلك بوصفه "انتصاراً كبيراً"؛ إذ ادعى أن الانتصار تحقق أيضاً على إيران بدليل أن جيشه لا يزال في "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان. وعقد نتنياهو، مساء أمس السبت، مؤتمراً صحافياً، قال فيه إن حكومة لبنان أظهرت "شجاعة كبيرة"، معتبراً أن الاتفاق "ضربة كبيرة لحزب الله وإيران"، مشدداً على أن قواته ستبقى في قلعة الشقيف. أمّا بالنسبة إلى عدوان جيشه وما تطلق عليه إسرائيل "حرية العمل العسكري"، فشدد نتنياهو على أن تل أبيب "سترد على أي خرق ضدها"، مؤكداً أنها ستبقى كذلك في منطقة "الخط الأصفر"، في إشارة إلى 55 قرية وبلدة لبنانية احتلتها إسرائيل منذ مارس/ آذار الماضي.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء منطقتين أمنيتين لتجربة آلية نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء الجيش الإسرائيلي في "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، وأن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من "المناطق التجريبية" في بلدتي زوطر الغربية وفرون، مع استمرار سيطرتها على منطقة الشقيف. وقدّم ما سبق بوصفه "إنجازاً ضخماً" لأن حزب الله وإيران "حاولا إخراجنا من هناك بكل السبل والضغوط"، وأنه "ما زال هناك عمل ينبغي القيام به في لبنان، خصوصاً تجاه مشكلة عالمية تتمثل في الطائرات المسيّرة المتفجرة".