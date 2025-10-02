قمة كوبنهاغن تبحث أمن أوروبا وزيادة دعم أوكرانيا بحضور زيلينسكي

- يجتمع نحو 50 قائداً أوروبياً في كوبنهاغن لمناقشة دعم أوكرانيا وتعزيز الأمن الأوروبي، بما في ذلك الأمن الاقتصادي ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة، بحضور قادة من خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة وأوكرانيا. - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي القادة الأوروبيين ويلقي كلمة أمام "المجموعة السياسية الأوروبية"، ويعقد مؤتمراً صحفياً مع رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن. - الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن أهداف داخل روسيا، وتطلب دعماً مماثلاً من دول الناتو، بهدف تقويض البنية التحتية للطاقة الروسية.

يلتقي نحو 50 قائداً أوروبياً، اليوم الخميس، في كوبنهاغن غداة اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 أمس الأربعاء في المدينة نفسها. وتشمل القضايا التي سيناقشها القادة كيفية زيادة دعم أوكرانيا ووضع الأمن في أوروبا وسبل جعل القارة أكثر أمانا. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات المتعلقة بالأمن الأوروبي أيضا إلى الأمن الاقتصادي ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

ويضم الضيوف الـ47 المدعوون جميع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قادة دول خارج التكتل مثل المملكة المتحدة ومولدوفا وأوكرانيا وسويسرا وجورجيا. أما روسيا وبيلاروسيا فلم تدعيا إلى هذه الاجتماعات. كما دعي رؤساء منظمات مهمة لأوروبا، مثل الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، في بيان، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي بالقادة الأوروبيين في كوبنهاغن اليوم الخميس. وذكرت الحكومة الدنماركية أن زيلينسكي سيلقي كلمة أمام "المجموعة السياسية الأوروبية"، وهي تجمع لنحو 50 رئيس دولة وحكومة بأوروبا. كما سيعقد مؤتمرا صحافيا مع فريدريكسن.

ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين قولهما إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية عن أهداف بعيدة المدى للبنية التحتية للطاقة داخل روسيا، فيما طلبت واشنطن أيضا من دول حلف شمال الأطلسي تقديم دعم مماثل. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن التطور الجديد سيجعل من السهل على أوكرانيا قصف المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة والبنية التحتية الأخرى بهدف حرمان موسكو من الإيرادات والنفط. ويضغط ترامب على الدول الأوروبية لوقف شراء النفط الروسي مقابل موافقته على فرض عقوبات صارمة على موسكو في محاولة لتجفيف منابع تمويل الغزو الروسي لأوكرانيا.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)