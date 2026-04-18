قمة قطرية تركية باكستانية في أنطاليا بشأن تطورات المنطقة

- انعقدت قمة ثلاثية بين تركيا وقطر وباكستان على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026، حيث ناقش القادة تطورات الشرق الأوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار عبر الحلول الدبلوماسية. - أكد الرئيس التركي أردوغان على أهمية وقف إطلاق النار في المنطقة، مشددًا على ضرورة إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة، وتعهد بمواصلة جهود أنقرة لتحقيق سلام دائم. - ثمن أمير قطر والرئيس التركي جهود الوساطة الباكستانية، معربين عن دعمهما لدور رئيس الوزراء شهباز شريف، وأكدوا على أهمية التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

انعقدت قمة قطرية تركية باكستانية، مساء الجمعة، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026 تطرقت إلى أبرز المستجدات إقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد والدفع بالدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فقد أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف مباحثات شملت المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد والدفع بالحلول الدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار، قال أردوغان إن الهجمات على إيران رفعت مستوى المخاطر الأمنية في المنطقة. وفيما رحب بوقف إطلاق النار، أكد أهمية استمرار جهود بلاده للحفاظ عليه وتحقيق سلام دائم، مشدداً على ضرورة إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة.

وتعهد الرئيس التركي بأن تواصل أنقرة جهودها بشكل مكثف للحفاظ عليه وضمان تحقيق سلام دائم. وأشار إلى أن مسار الصراع في المنطقة أبرز الحاجة إلى إنشاء بنية أمنية إقليمية جديدة قائمة على أسس متينة، لافتًا إلى أن أنقرة ستواصل مناقشة هذا الملف بشكل مفصل مع دول المنطقة.

من جانبهما، ثمن أمير قطر والرئيس التركي جهود الوساطة الباكستانية، معربين عن دعمهما لدور رئيس الوزراء شهباز شريف في هذا الإطار. كذلك تبادل القادة وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار على المستويين، الإقليمي والدولي.