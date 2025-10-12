- تعقد قمة دولية في شرم الشيخ بمشاركة زعماء 20 دولة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، برئاسة الرئيسين السيسي وترامب. - وسعت الولايات المتحدة قائمة المدعوين لتشمل دولاً مثل إسبانيا واليابان وأذربيجان، مع دعوة إيران، بينما لن تشارك حماس في توقيع الاتفاق ولم يتأكد حضور نتنياهو أو ممثل عن السلطة الفلسطينية. - تهدف القمة إلى تعزيز السلام في الشرق الأوسط، وتأتي ضمن رؤية الرئيس الأميركي للسلام العالمي، رغم حادث مأساوي بوفاة ثلاثة من أعضاء الوفد القطري.

يعقد زعماء 20 دولة، قمة، غداً الاثنين، في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات إنهاء حرب الإبادة التي عاشها القطاع المحاصر على مدار عامين مارست فيها إسرائيل أشكالاً شتى من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتأتي القمة بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، تمهيداً لوقف الحرب بشكل تام، بضمانة من 4 دول هي: الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وفق ما أكدت مصادر لـ"العربي الجديد".

ومن أبرز المشاركين الذين أكدوا حضورهم القمة التي يترأسها بشكل مشترك الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كذلك سيشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلت وسائل الإعلام التركية، اليوم الأحد، عن الرئاسة، فيما من المتوقع حضور كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، والمسستشار الألماني فريدريش ميرز.

وقال موقع أكسيوس الأميركي، أمس السبت، إنّ الولايات المتحدة وسّعت قائمة المدعوين بشكل ملحوظ، حيث أضافت إسبانيا، واليابان، وأذربيجان، وأرمينيا، والمجر، والهند، والسلفادور، وقبرص، واليونان، والبحرين، والكويت، وكندا. ونقل الموقع عن مصادر أنّ دعوة وجهت إلى إيران أيضاً. وبحسب الموقع، من المتوقع أن يشارك قادة أو وزراء خارجية من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا.

الصورة استعدادات لقمة شرم الشيخ بشأن غزة، مصر 11 أكتوبر 2025 (Getty)

وعلى صعيد الغائبين، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس أن "حماس لن تكون مشاركة" في عملية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الاثنين في مصر، بل سيقتصر الأمر على "الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين". ولم يصدر بعد أيّ إعلان بشأن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القمة. ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول أميركي، مساء الجمعة، أن من غير المتوقع حضور نتنياهو في الوقت الحالي. أما السلطة الفلسطينية، فلا يبدو أنّ ممثلاً عنها سيحضر القمة.

وذكر داونينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) أن "مراسم التوقيع" على اتفاق غزة ستحصل في الحدث لتمثل نقطة تحول في المنطقة مع دخول الهدنة مراحلها الأولية. وقال داونينغ ستريت إن ستارمر سيقدم "تحية خاصة" لترامب والجهود الدبلوماسية لمصر وقطر وتركيا في "الوصول بنا إلى هذه النقطة" قبل الدعوة إلى "تقدم سريع نحو المرحلة الثانية".

وأعلنت مصر مساء السبت أنها ستستضيف قمة دولية في مدينة شرم الشيخ سيشارك فيها أكثر من 20 زعيماً لبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصرية أن القمة تُعقد تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" في مدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الاثنين. وأوضحت أن القمة تهدف إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، مضيفة أنها تأتي في ضوء رؤية الرئيس الأميركي "لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم".

وكشفت مصادر أمنية مطلعة عن وفاة ثلاثة من أعضاء الوفد القطري الخاص بالمفاوضات المتعلقة بوقف الحرب في قطاع غزة، إثر حادث سير مروع وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد على بعد نحو 50 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ المصرية، في أثناء توجههم للمشاركة في الفعاليات المقررة لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار.