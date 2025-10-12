- قمة شرم الشيخ للسلام: تستضيف مصر قمة دولية بمشاركة قادة من 20 دولة، بينهم الرئيس الأمريكي وأمير قطر والرئيس التركي، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب هناك، بعد اتفاق مبدئي بضمانة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا. - مشاركة دولية واسعة: تشمل القمة قادة من فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، كندا، العراق، الإمارات، سلطنة عمان، والأمم المتحدة، مع دعوات لدول أخرى مثل إيران، بينما أكدت حماس عدم مشاركتها. - الدور الفلسطيني: تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للمشاركة بعد ضغوط لضمان حضور القيادة الفلسطينية، رغم عدم استجابة الرئيس المصري لطلب لقاء منفرد مع عباس.

كشفت مصادر رئاسية مصرية عن مستويات تمثيل الدول المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ بشأن غزة غدا الاثنين، موضحة، مساء الأحد، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستقبل غدا بقمة شرم الشيخ قادة وممثلي 20 دولة، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

وأكدت المصادر الرئاسية أن بين ضيوف القمة أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. كما تشمل قائمة الحاضرين الذين تأكدت مشاركتهم كلا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس وزراء كندا مارك كارني.

ومن بين الحاضرين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويحضر أيضا الرئيسان الأذربيجاني والقبرصي، ورؤساء وزراء كل من اليونان وأرمينيا والمجر والنرويج، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وسفير اليابان بالقاهرة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية للهند. ودعا ترامب ونظيره المصري رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمشاركة في القمّة، لكنّ مكتب الأخير لم يؤكّد بعد حضوره، وفق صحيفة بلومبيرغ.

ويعقد زعماء 20 دولة قمة، غداً الاثنين، في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات إنهاء حرب الإبادة التي عاشها القطاع المحاصر، على مدار عامين، ومارست فيها إسرائيل أشكالاً شتى من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتأتي القمة بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، تمهيداً لوقف الحرب بشكل تام، بضمانة من أربع دول هي: الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، وفق ما أكدت مصادر لـ"العربي الجديد".

وكان موقع أكسيوس الأميركي قد قال، أمس السبت، إنّ الولايات المتحدة وسّعت قائمة المدعوين بشكل ملحوظ، حيث أضافت إسبانيا، واليابان، وأذربيجان، وأرمينيا، والمجر، والهند، والسلفادور، وقبرص، واليونان، والبحرين، والكويت، وكندا. ونقل الموقع عن مصادر أنّ دعوة وجهت إلى إيران أيضاً.

الصورة استعدادات لقمة شرم الشيخ بشأن غزة، مصر 11 أكتوبر 2025 (Getty)

حماس لن تشارك وعباس إلى شرم الشيخ

إلى ذلك، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس أن "حماس لن تكون مشاركة" في عملية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الاثنين في مصر، بل سيقتصر الأمر على "الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين". ولم يصدر بعد أيّ إعلان بشأن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القمة. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، مساء الجمعة، أنه من غير المتوقع حضور نتنياهو في الوقت الحالي.

وأفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى، مساء اليوم الأحد، موافقة رسمية من مصر للمشاركة في القمة. وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد ممارسة ضغوط فلسطينية مكثفة على جميع الأطراف العربية المعنية، بهدف ضمان حضور القيادة الفلسطينية في القمة والمساهمة في مناقشة القضايا الإقليمية المتعلقة بالأوضاع في غزة. وسيغادر عباس رام الله في التاسعة من صباح غد الاثنين، متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمان، ثم إلى شرم الشيخ.

وفي وقت سابق، كان مصدر رفيع قد قال لـ"العربي الجديد" إن "القيادة الفلسطينية تواصلت مع السيسي بصفته صاحب الدعوة، وطلبت منه أن يستقبل الرئيس محمود عباس على انفراد كرسالة بأن القيادة الفلسطينية ما زالت الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، لكنه لم يستجب".

وأعلنت مصر، مساء السبت، أنها ستستضيف قمة دولية في مدينة شرم الشيخ سيشارك فيها أكثر من 20 زعيماً لبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة. وذكرت الرئاسة المصرية أن القمة تُعقد تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" في مدينة شرم الشيخ بعد ظهر يوم الاثنين. وأوضحت أن القمة تهدف إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، مضيفة أنها تأتي في ضوء رؤية الرئيس الأميركي لـ"تحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم".

هل تشارك إيران في القمة؟

أفاد التلفزيون الإيراني بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لن يشارك في قمة شرم الشيخ، مضيفاً أنه "في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأحد، قدّم وزير الخارجية عباس عراقجي

تقريراً حول الدعوة الرسمية التي وجهتها مصر لرئيس الجمهورية للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ"، مشيراً إلى أنه "بعد الرد السلبي الذي قدمته طهران على تلك الدعوة، وجهت القاهرة لاحقاً دعوة بديلة إلى وزير الخارجية الإيراني لحضور القمة، من دون أن يوضح إن كان سيشارك أم لا".

ونقلت فارس عن مصدر في الحكومة الإيرانية قوله إن احتمال مشاركة إيران في قمة شرم الشيخ يبدو ضعيفاً في ظل الأجواء الحالية. من جانبها، نقلت "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن طهران لن تشارك في القمة.

وثيقة ضامنة للاتفاق

وأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس بأن دول الوساطة في وقف إطلاق النار في غزة، ستوثق وثيقة ضامنة للاتفاق في القمة. وقال الدبلوماسي الذي أُبلغ بمراسم التوقيع في تصريح لفرانس برس مشترطا عدم كشف هويته، إن "الموقعين سيكونون الأطراف الضامنة وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر وربما تركيا"، بعدما أشارت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق إلى أن وثيقة لإنهاء الحرب في غزة ستوقع خلال القمة.