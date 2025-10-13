قمة شرم الشيخ حول غزة | توافد المشاركين بانتظار وصول ترامب

القاهرة

العربي الجديد

التحديثات الحية
13 أكتوبر 2025
توافد زعماء وقادة من عدة دول عربية وغربية إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، للمشاركة في القمة الدولية بشأن غزة، والتي يترأسها بشكل مشترك الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي. وتنطلق القمة التي تحمل عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت مصر (10:00 ت.غ)، في مركز المؤتمرات، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة. ووفق بيان للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأعلنت السلطات المصرية، أمس الأحد، عن قائمة الزعماء المشاركين في القمة، ومن أبرزهم: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إضافة إلى عدة زعماء آخرين.

واليوم الاثنين، قالت الرئاسة المصرية إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من ترامب أثناء وجوده في إسرائيل بصحبة نتنياهو. وأضافت أن نتنياهو "تحدث أيضا مع السيد الرئيس (السيسي)، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام"، لكن سرعان ما أعلن مكتب نتنياهو عن تراجعه عن الحضور.

أدناه، متابعة مباشرة لأعمال قمة شرم الشيخ بشأن غزة..

02:11 pm

شرم الشيخ
عباس يصل إلى شرم الشيخ

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في القمة.

2:08 PM

بيروت حمود

الدوحة
نتنياهو لن يحضر قمّة شرم الشيخ

بعد أقلّ من ساعة من إعلان الرئاسة المصرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيحضر قمة شرم الشيخ التي ستُعقد في وقت لاحق من اليوم، والتي يشارك فيها أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر مكتب نتنياهو بياناً أعلن فيه أنّه لن يشارك في القمّة.

صورة تجمع السيسي وترامب في شرم الشيخ، 13 أكتوبر 2025 (خالد الدسوقي/فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

نتنياهو لن يحضر قمّة شرم الشيخ

02:07 pm

بغداد
السوداني يهدد بالانسحاب في حال مشاركة نتنياهو

قالت وكالة الأنباء العراقية إن رئيس الوزراء العراقي أبلغ الجانبين المصري والأميركي بالانسحاب من قمة شرم الشيخ في حال مشاركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

02:05 pm

فرانس برس

فرانس برس
إيران لن تشارك

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عدم حضور رئيسها مسعود بزشكيان ووزير خارجيتها عباس عراقجي القمة، بعد تأكيد تلقيها دعوة من الدولة المضيفة. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس: "لا الرئيس بزشكيان ولا أنا نستطيع التعامل مع نظراء لنا هاجموا الشعب الإيراني ويواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

01:38 pm

الأناضول

الأناضول
قائمة الزعماء المشاركين

أعلنت السلطات المصرية قائمة الزعماء المشاركين في القمة الدولية التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ:

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

- رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب

ـ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

-أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ـ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

- الرئيس الفلسطيني محمود عباس

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

- رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو

- رئيس أذربيجان إلهام علييف

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

- رئيس قبرص (الرومية) نيكوس كريستودوليدس

- المستشار الألماني فريدريش ميرز

- رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

- رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

- رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

- رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

- رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان

- رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

- رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

- رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

- رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره

ـ نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء محمد بن راشد

- رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح

- وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

- أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

- رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

- وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار

- سفير اليابان بالقاهرة إيواي فوميو

