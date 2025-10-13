قمة شرم الشيخ بشأن غزة | وصول ترامب وترقب بدء الجلسة الافتتاحية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل قليل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة التي يترأسها بشكل مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
توافد زعماء وقادة من دول عربية وغربية عدّة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، للمشاركة في القمة الدولية بشأن غزة، التي يترأسها بشكل مشترك الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي. وكان من المقرر أن تنطلق القمة التي تحمل عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت مصر (10:00 بتوقيت غرينتش) في مركز المؤتمرات، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، لكن تأخر وصول ترامب أربك جدول الجلسة الافتتاحية. ووفق بيان للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".
وأعلنت السلطات المصرية، أمس الأحد، عن قائمة الزعماء المشاركين في القمة، ومن أبرزهم: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إضافة إلى عدة زعماء آخرين.
واليوم الاثنين، قالت الرئاسة المصرية إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من ترامب أثناء وجوده في إسرائيل بصحبة نتنياهو. وأضافت أن نتنياهو "تحدث أيضا مع السيد الرئيس (السيسي)، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام"، لكن سرعان ما أعلن مكتب نتنياهو عن تراجعه عن الحضور.
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن استعداد روسيا للمشاركة في أيّ أطر لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشكّكاً في الوقت نفسه في آفاق القمة المزمع عقدها في منتجع شرم الشيخ شرقي مصر اليوم. وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين العرب في موسكو، أكد لافروف أن "روسيا مستعدة للمشاركة في الأطر كافّة".
وحمّل إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، المسؤولية عمّا اعتبره هدماً رباعياً من الوسطاء الدوليين للتسوية الشرق أوسطية، مضيفاً: "لذلك عندما تسألون عن آفاق القمة المزمع عقدها اليوم وآفاق كل هذه الجهود التي نرحب بها، فلا يزال هناك تشكيك، إذ إن هناك سوابق كثيرة لعدم تحقق الآمال في السلام والازدهار في هذه المنطقة".
بعد أقلّ من ساعة من إعلان الرئاسة المصرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيحضر قمة شرم الشيخ التي ستُعقد في وقت لاحق من اليوم، والتي يشارك فيها أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر مكتب نتنياهو بياناً أعلن فيه أنّه لن يشارك في القمّة.