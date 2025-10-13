قمة شرم الشيخ بشأن غزة | وصول ترامب وترقب بدء الجلسة الافتتاحية

القاهرة

العربي الجديد

13 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 17:41 (توقيت القدس)
توافد زعماء وقادة من دول عربية وغربية عدّة إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، للمشاركة في القمة الدولية بشأن غزة، التي يترأسها بشكل مشترك الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي. وكان من المقرر أن تنطلق القمة التي تحمل عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بعد ظهر اليوم الاثنين بتوقيت مصر (10:00 بتوقيت غرينتش) في مركز المؤتمرات، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، لكن تأخر وصول ترامب أربك جدول الجلسة الافتتاحية. ووفق بيان للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأعلنت السلطات المصرية، أمس الأحد، عن قائمة الزعماء المشاركين في القمة، ومن أبرزهم: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إضافة إلى عدة زعماء آخرين.

واليوم الاثنين، قالت الرئاسة المصرية إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من ترامب أثناء وجوده في إسرائيل بصحبة نتنياهو. وأضافت أن نتنياهو "تحدث أيضا مع السيد الرئيس (السيسي)، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام"، لكن سرعان ما أعلن مكتب نتنياهو عن تراجعه عن الحضور.

أدناه، متابعة مباشرة لأعمال قمة شرم الشيخ بشأن غزة...

05:21 pm

شرم الشيخ
ترامب يصل إلى شرم الشيخ

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل قليل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة التي يترأسها بشكل مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

05:17 pm

لندن
"فرانس برس": تركيا مارست ضغوطاً لمنع نتنياهو من حضور القمة

نقلت وكالة "فرنس برس" عن مصادر دبلوماسية أن تركيا مارست ضغوطاً لمنع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ، ما قد يفسر إلغاء الأخير مشاركته بعد الإعلان الرسمي المصري عنها، وكذلك تأخر هبوط طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء وصوله إلى مصر لحضور القمة.

04:26 pm

حيفا
ترامب يتوجه إلى شرم الشيخ

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل قليل إسرائيل متجهاً إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة.

03:50 pm

شرم الشيخ
تأخّر ترامب يربك جدول الجلسة الافتتاحية للقمة

شهدت التحضيرات الرسمية لقمة شرم الشيخ حالة من الارتباك الطفيف عقب تأخّر وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الموعد المحدد في البرنامج الرسمي للقمة. وبحسب الجدول الرسمي الموزع على الوفود المشاركة، كان من المقرر وصول الرئيس الأميركي في تمام الساعة 1:45 ظهراً، يعقبه لقاء ثنائي يجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند الساعة الثانية ظهراً، ثم التقاط الصورة الجماعية في الثالثة مساءً قبل الشروع في الجلسة الافتتاحية التي يفتتحها السيسي تليها كلمة ترامب. غير أن تأخر الرئيس الأميركي عن الوصول في الموعد المحدد حال دون بدء اللقاء الثنائي في توقيته الأصلي، وأرجأ انطلاق الجلسة الافتتاحية للقمة التي كان مقرراً أن تبدأ في الثالثة والربع.

ووفق مصادر دبلوماسية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فقد أُبلغت الوفود المشاركة بإجراء "تعديل طفيف" في التوقيتات الرسمية لحين وصول ترامب، دون تغيير في تسلسل جدول الأعمال. ولم تصدر الرئاسة المصرية أو البيت الأبيض أي بيان رسمي يوضح سبب التأخير حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

03:45 pm

محمد الشيخ يوسف

محمد الشيخ يوسف
إسطنبول
تأخر هبوط طائرة أردوغان بسبب الأنباء عن مشاركة نتنياهو

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، إنّ طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم تهبط في مطار شرم الشيخ الدولي مع أنباء مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القمة الدولية المنعقدة بشرم الشيخ.

وقالت وسائل إعلام تركية، من بينها وكالة الأناضول، إنّ أردوغان توجه إلى مصر، إلّا أن طائرته لم تهبط في المطار وانتظرت قليلاً في البحر الأحمر، وبعد فترة هبطت الطائرة في مطار شرم الشيخ. وأكد الصحافي حسن أوزتورك رئيس تحرير قناة "أولكه تي في"، وهو موجود في الطائرة الرئاسية ضمن الوفد الصحافي المرافق لأردوغان صحة تأخر هبوط الطائرة، مرجعاً ذلك إلى الأنباء التي تحدثت عن مشاركة نتنياهو في القمة. وقال إنّ الرئيس التركي كان ينوي العودة إلى تركيا في حالة مشاركة نتنياهو، وجرى إبلاغ نظرائه في الأمر، لكن لاحقاً أُبلغ أردوغان بعدم مشاركة رئيس حكومة الاحتلال في القمة، لتعود وتحط الطائرة في شرم الشيخ.

03:28 pm

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
تواصل توافد الزعماء المشاركين في القمة

يتواصل توافد قادة وروساء دول العالم المشاركين في القمة؛ إذ وصل الرئيس التركي، وأمير قطر، والعاهل الأردني، وملك البحرين، والرئيس الفلسطيني، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء العراقي، ورئيس الوزراء البريطاني، وآخرون.

03:01 pm

القاهرة
ماكرون من شرم الشيخ: سنقترح آلية دولية للإشراف على إعمار غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون أن بلاده تحضر قمة شرم الشيخ للسلام بشرم الشيخ، "حاملة رسالة أمل ومسؤولية"، مشدداً على أن اللحظة الراهنة تمثّل "منعطفاً حاسماً في تاريخ الشرق الأوسط، إذ يمكن أن تتحول المعاناة إلى بداية جديدة نحو السلام". وعبّر ماكرون عن دعم بلاده القوي لكل الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة الدائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن الطريق إلى الاستقرار الشامل "يمر عبر إعادة الإعمار، وبناء الثقة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكد ماكرون أن فرنسا تعمل بالتنسيق الوثيق مع شركائها الأوروبيين والأمريكيين والعرب لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل عادل ومتوازن، مشدداً على أن باريس ستظل "شريكاً أساسياً في أي مبادرة تهدف إلى إنهاء دوامة العنف وفتح أفقٍ سياسي دائم يضمن الأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة". ووضع الرئيس الفرنسي أولويات باريس للمرحلة المقبلة، التي تتمثل في "حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لبدء مرحلة إعادة الإعمار"، وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستقترح خلال القمة إطلاق "آلية دولية للإشراف على إعادة إعمار غزة"، بمشاركة واسعة من الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بهدف "ضمان الشفافية وتوجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية".

2:53 PM

رامي القليوبي

رامي القليوبي
مراسل "العربي الجديد" في روسيا
موسكو
لافروف يشكّك في آفاق القمة

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن استعداد روسيا للمشاركة في أيّ أطر لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشكّكاً في الوقت نفسه في آفاق القمة المزمع عقدها في منتجع شرم الشيخ شرقي مصر اليوم. وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين العرب في موسكو، أكد لافروف أن "روسيا مستعدة للمشاركة في الأطر كافّة".

وحمّل إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، المسؤولية عمّا اعتبره هدماً رباعياً من الوسطاء الدوليين للتسوية الشرق أوسطية، مضيفاً: "لذلك عندما تسألون عن آفاق القمة المزمع عقدها اليوم وآفاق كل هذه الجهود التي نرحب بها، فلا يزال هناك تشكيك، إذ إن هناك سوابق كثيرة لعدم تحقق الآمال في السلام والازدهار في هذه المنطقة".

02:11 pm

القاهرة
عباس يصل إلى شرم الشيخ

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في القمة.

2:08 PM

بيروت حمود

بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
نتنياهو لن يحضر قمّة شرم الشيخ

بعد أقلّ من ساعة من إعلان الرئاسة المصرية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيحضر قمة شرم الشيخ التي ستُعقد في وقت لاحق من اليوم، والتي يشارك فيها أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر مكتب نتنياهو بياناً أعلن فيه أنّه لن يشارك في القمّة.

صورة تجمع السيسي وترامب في شرم الشيخ، 13 أكتوبر 2025 (خالد الدسوقي/فرانس برس)
نتنياهو لن يحضر قمّة شرم الشيخ

02:07 pm

بغداد
السوداني يهدد بالانسحاب في حال مشاركة نتنياهو

قالت وكالة الأنباء العراقية إن رئيس الوزراء العراقي أبلغ الجانبين المصري والأميركي بالانسحاب من قمة شرم الشيخ في حال مشاركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

02:05 pm

فرانس برس

فرانس برس
إيران لن تشارك

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عدم حضور رئيسها مسعود بزشكيان ووزير خارجيتها عباس عراقجي القمة، بعد تأكيد تلقيها دعوة من الدولة المضيفة. وقال عراقجي في منشور على منصة إكس: "لا الرئيس بزشكيان ولا أنا نستطيع التعامل مع نظراء لنا هاجموا الشعب الإيراني ويواصلون تهديدنا وفرض العقوبات علينا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

01:38 pm

الأناضول

الأناضول
قائمة الزعماء المشاركين

أعلنت السلطات المصرية قائمة الزعماء المشاركين في القمة الدولية التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ:

- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

- رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب

ـ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

-أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ـ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

- الرئيس الفلسطيني محمود عباس

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

- رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو

- رئيس أذربيجان إلهام علييف

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

- رئيس قبرص (الرومية) نيكوس كريستودوليدس

- المستشار الألماني فريدريش ميرز

- رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

- رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

- رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

- رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

- رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان

- رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

- رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

- رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

- رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره

ـ نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء محمد بن راشد

- رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح

- وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس

- أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

- رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

- وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار

- سفير اليابان بالقاهرة إيواي فوميو

