قمة سعودية أردنية قطرية في جدة

- عقدت قمة ثلاثية في جدة بين ولي العهد السعودي، العاهل الأردني، وأمير قطر، ركزت على الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد، مع التأكيد على أن أمن الأردن ودول الخليج العربي لا يتجزأ. - ناقشت القمة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره على حرية الملاحة وأمن الطاقة، مع إدانة الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، والتحذير من استغلال الأوضاع لتقييد حرية العبادة في الأماكن المقدسة. - بحث أمير قطر وولي العهد السعودي جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الاثنين، قمة ثلاثية في مدينة جدة، ركزت على الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد الخطير. وجرى التأكيد خلال القمة على أن أمن الأردن ودول الخليج العربي واحد لا يتجزأ، وهو أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وجرى خلال اللقاء الثلاثي بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ومخاطره على حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وانعكاسه على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود المشتركة بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن استمرار الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

كما أجرى العاهل الأردني وولي العهد السعودي مباحثات حول تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم، وجدد الجانبان إدانتهما لاستمرار الهجمات الإيرانية على الأردن والسعودية وعدد من الدول العربية.

وحذر ملك الأردن، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، من خطورة استغلال الأوضاع في المنطقة ذريعةً لتقييد حرية العبادة والوصول إلى كل من المسجد الأقصى والحرم القدسي وكنيسة القيامة، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة، كما أكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ودعم جهوده في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد

هذا، وبحث أمير قطر مع ولي العهد السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق الديوان الأميري القطري.

وتناول الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة اليوم، الجهود المبذولة لاحتواء التوترات في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإيراني، وما يفرضه من تحديات على أمن واستقرار المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تداعياته على إمدادات الطاقة العالمية واستقرار أسواقها. كما تبادل أمير قطر وولي العهد السعودي وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف المستجدات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين.

اجتماع خليجي أردني روسي يناقش تداعيات الاعتداءات الإيرانية

على صعيد متصل، شاركت دولة قطر اليوم في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وروسيا، عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بديوي أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع ناقش تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول مجلس التعاون والأردن، والتطورات الخطيرة في المنطقة، وتداعياتها السلبية التي طاولت العالم أجمع. وكان المبعوث الروسي لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف قد حذر، في تصريحات صحافية، من أن اللجوء إلى الحلول العسكرية في الخليج لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن التجارب السابقة أثبتت أن استخدام القوة فاقم الأزمات بدلاً من حلها.