قمة خليجية تشاورية في جدة اليوم

- عقدت قمة جدة التشاورية لمجلس التعاون الخليجي لمناقشة الاعتداءات الإيرانية وتأثيرها على البنى التحتية والنفطية، مع التركيز على إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة البحرية، بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين دول المجلس. - أدان المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن ووزراء الخارجية العرب، الاعتداءات الإيرانية واعتبروها انتهاكًا للقانون الدولي، مطالبين بمحاسبة إيران على الأضرار الناتجة. - أكد المندوب السعودي في مجلس الأمن على أهمية أمن الملاحة في مضيق هرمز لضمان استقرار إمدادات الطاقة والغذاء، داعيًا لاتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات الإيرانية.

يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، قمة تشاورية في مدينة جدة السعودية لبحث تطورات الوضع في المنطقة وسبل مواجهة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس واستهداف بنى تحتية ومنشآت مدنية ونفطية واستمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة البحرية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، عن مصادر خليجية في العاصمة الرياض قولها إن القمة ستناقش مستجدات الوضع في ضوء جهود الوساطة الباكستانية وتبادل الرؤى حول السياسات الخارجية للدول الخليجية تجاه إيران مستقبلاً، مشيرة إلى أن القيادات الخليجية فقدت الثقة بشكل تام بقادة إيران "مهما كانت عهودها ووعودها بتحسين العلاقة"، بحسب "د ب أ". وأضافت المصادر نفسها أن قادة الخليج سيؤكدون خلال القمة "الحرص على قوة مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف وتجاوز أي خلافات بين دولهم في هذه المرحلة والوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي دولة من دول المجلس".

وقال المندوب السعودي الدائم في مجلس الأمن عبد العزيز الواصل، في كلمة أمام المجلس الاثنين، إن أمن الملاحة في مضيق هرمز "أولوية جماعية"، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن ممرات الطاقة والغذاء والدواء، ولافتاً إلى أن العالم يشهد نزاعاً غير مسبوق بمضيق هرمز المهم للعالم بأسره.

وجدد الواصل مطالبة السعودية للمجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، للإدانة الصريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة في المنطقة وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والتشديد على احترام سيادة الدول والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام مبدأ حسن الجوار، واتخاذ الإجراءات الحازمة كافة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية، وضرورة الحفاظ على أمن الممرات المائية خصوصاً ما يتعلق بإمدادات الطاقة والغذاء.

وأبدى الواصل أسف بلاده لعدم تمكن مجلس الأمن من تمرير القرار الخاص بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن تهديد حرية الملاحة يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، حاثاً إيران في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية.

وتعد القمم التشاورية آلية لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي اتُّفِق عليها وأُقرَّت خلال القمة الخليجية في أبوظبي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 1998 واتُّفق خلالها على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون بين كل قمتين عاديتين. وقد استضافت جدة السعودية أول قمة تشاورية خليجية في مايو/أيار 1999.

ولاقت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تنديدات دولية وأممية واسعة. وبالإضافة إلى مواقف رافضة من عواصم حول العالم، اعتمد مجلس الأمن في مارس/آذار الماضي، قراراً يدين "بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي شنتها إيران على أراضي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن"، مؤكداً أن هذه الأعمال "تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين". كذلك دان القرار "الهجمات على المناطق السكنية واستهداف الأهداف المدنية، وما نجم عنها من سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالمباني المدنية"، معرباً عن تضامنه مع هذه الدول وشعوبها.

والأسبوع الماضي، شدد وزراء الخارجية العرب على أن اعتداءات إيران على دول عربية وإغلاقها مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يرتب عليها دفع تعويضات عن الأضرار والخسائر. جاء ذلك بحسب مشروع قرار اعتمد خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عُقد عبر اتصال مرئي، وخُصص لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

(العربي الجديد، أسوشييتد برس)