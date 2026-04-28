- ندد قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالاعتداءات الإيرانية على البنى التحتية والمنشآت المدنية والنفطية، وأكدوا على ضرورة الحلول الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار، مع حق الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. - شدد القادة على تعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، مثل مشروع سكك الحديد الخليجية والربط الكهربائي، وتكثيف التكامل العسكري ومنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. - أكدت القمة على توحيد الموقف الخليجي وتعزيز التنسيق لدعم الأمن الجماعي، مع غياب سلطنة عُمان للحفاظ على حيادها، وتنديد دولي واسع بالاعتداءات الإيرانية.

ندد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، بـ"اعتداءات إيرانية سافرة" خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها عقب قمة تشاورية في مدينة جدة السعودية، غابت عنها سلطنة عُمان، وجرى خلالها بحث تطورات الوضع في المنطقة، وسبل مواجهة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، واستهداف بنى تحتية ومنشآت مدنية ونفطية، واستمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة البحرية.

وأكد أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في بيان عقب القمة، أنّ "هذه الاعتداءات الإيرانية الغادرة قد أدت إلى فقدان ثقة دول المجلس بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من إيران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة". وأوضح أن قادة دول مجلس التعاون "بحثوا الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول المجلس، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد".

وشدد البديوي على أن القادة "أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف أن القادة "أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، وعلى ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير 2026".

وأكد البديوي توجيه القادة "بضرورة الاستعجال باستكمال كافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، بالإضافة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، إضافة إلى مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، مع المضي قدمًا في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي". كما أكد القادة وفق بيان البديوي "تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ترأس القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقشت القمّة التي اختتمت أعمالها اليوم عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية، كما بحثت الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكّدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية. وأكدت مصادر خليجية لوكالة أسوشييتد برس أنّ سلطنة عُمان لم تشارك في قمة جدة على أي مستوى تمثيلي. وأضافت المصادر أن السلطنة تريد الحفاظ على دورها الحيادي تجاه تطورات الحرب الأميركية الإيرانية الأمر الذي من شأنه خدمة مصالح دول التعاون مع طهران.

وعقب القمة التشاورية، أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنها تجسّد الموقف الخليجي المُوحّد. وكتب في منشور على حسابه بمنصة إكس: "قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية وصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار".

وتعد القمم التشاورية آلية لتعزيز التضامن والتعاون الخليجي اتُّفِق عليها وأُقرَّت خلال القمة الخليجية في أبوظبي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 1998، واتُّفق خلالها على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون بين كل قمتين عاديتين. وقد استضافت جدة أول قمة تشاورية خليجية في مايو/ أيار 1999.

ولاقت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تنديدات دولية وأممية واسعة، وبالإضافة إلى مواقف رافضة من عواصم حول العالم، اعتمد مجلس الأمن في مارس/آذار الماضي، قراراً يدين "بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي شنتها إيران على أراضي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن"، مؤكداً أن هذه الأعمال "تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين". كذلك أدان القرار "الهجمات على المناطق السكنية واستهداف الأهداف المدنية، وما نجم عنها من سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالمباني المدنية"، معرباً عن تضامنه مع هذه الدول وشعوبها.

(العربي الجديد، فرانس برس)