قمة ترامب وشي في بكين.. تفاؤل أميركي وتحذير صيني من "فخ ثيوسيديدس"

واشنطن

العربي الجديد

14 مايو 2026   |  آخر تحديث: 08:48 (توقيت القدس)
ترامب وشي خلال مراسم استقبال رسمية في بكين، 14 مايو 2026 (Getty)
الرئيس الصيني: العالم في مفترق طرق ويشهد تغيرات عميقة

ترامب متفائل بشأن مستقبل العلاقات الأميركية الصينية

الحرب التجارية وحرب إيران تتصدر أعمال القمة

 بدأت صباح اليوم في بكين قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في محاولة لاحتواء التوترات التجارية بين البلدين وبحث تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وسط مؤشرات على رغبة متبادلة في تثبيت الاستقرار في العلاقات الثنائية بعد أشهر من التصعيد الاقتصادي والسياسي. وشهدت مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى مصافحة بين ترامب وشي، بحضور فرق موسيقية ووحدات عسكرية وأطفال رفعوا الأعلام الأميركية والصينية، قبل انطلاق المحادثات الرسمية بين الوفدين. 

وقال شي خلال اللقاء في تصريحات للصحافيين إن العالم "وصل إلى مفترق طرق جديد"، داعياً البلدين إلى تجاوز ما وصفه بـ"فخ ثيوسيديدس"، في إشارة إلى المخاوف من صدام بين قوة صاعدة وأخرى مهيمنة. وأضاف: "علينا أن نكون شركاء لا خصوماً، وأن ننجح معاً ونزدهر جنباً إلى جنب". في المقابل، أشاد ترامب بـ"العلاقات الرائعة" بينه وبين الرئيس الصيني، مؤكداً أنه يكنّ "احتراماً كبيراً" للصين وشي، واصفاً إياه بأنه "قائد عظيم". وقال إن الوفد الأميركي يتطلع إلى بحث ملفات التجارة المتبادلة، معتبراً أن وجوده في بكين "شرف كبير".

وتحدث شي عن "الاضطرابات والتحولات المتداخلة" التي يشهدها العالم، وعن "التغيرات العميقة" الجارية فيه، متسائلاً عمّا إذا كانت الصين والولايات المتحدة قادرتين على تجاوز "فخ ثيوسيديدس" وصياغة نموذج جديد للعلاقات بين القوى الكبرى. وأضاف: "هذه أسئلة التاريخ والعالم والشعوب، وهي أيضاً الإجابات التي ينبغي أن نكتبها معاً بصفتنا قادة لقوى كبرى". كما هنأ الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلالها، مؤكداً أن المصالح المشتركة بين بكين وواشنطن "أكبر من الخلافات". وقال: "عندما يتعاون الطرفان يربحان معاً، وعندما يتصارعان يخسران معاً".

من جهته، قال ترامب إن الوفد الاقتصادي المرافق له، والذي يضم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ، والرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، جاء إلى الصين "احتراماً للصين ولتطوير الأعمال". وأضاف: "طلبنا أفضل 30 شخصية اقتصادية في العالم، وكلهم وافقوا على المجيء. لم أرد الرقم اثنين أو ثلاثة في أي شركة، بل أردت القيادات العليا فقط". وأكد ترامب تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية، قائلاً لشي: "إنه لشرف أن أكون معك، وأن أكون صديقاً لك، والعلاقات بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى". وأضاف: "هناك من لا يحبون عندما أصفك بالقائد العظيم، لكن هذا لن يمنعني من قول الحقيقة".

ويرافق ترامب إلى بكين وفد أميركي واسع يضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال والتكنولوجيا. ووفق التقارير، انضم جنسن هوانغ إلى الرحلة في اللحظات الأخيرة أثناء توقف طائرة "إير فورس وان" في ألاسكا، بطلب مباشر من ترامب، في خطوة تعكس أهمية ملف الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا في القمة، خصوصاً مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى قضية ذات أبعاد أمنية واقتصادية في آن واحد.

وتُعد هذه أول قمة مباشرة بين الرئيسين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأول زيارة لرئيس أميركي إلى الصين منذ زيارة ترامب السابقة إلى بكين عام 2017. وتأتي القمة بعد عام شهد توتراً حاداً في العلاقات التجارية، عقب فرض واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على الصين ودول أخرى، ما أدى إلى حرب تجارية رفعت الرسوم المتبادلة على بعض السلع إلى أكثر من 100%. كما شملت الخلافات ملفات المعادن النادرة وأشباه الموصلات وتأشيرات الطلاب وشحنات المواد المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، إضافة إلى واردات فول الصويا الصينية.

"العربي الجديد" يتابع قمة ترامب وشي في بكين أولاً بأول...

08:00 am

فرانس برس

فرانس برس
تايوان: واشنطن جددت دعمها الواضح والحازم للجزيرة

أعلنت تايوان أن الولايات المتحدة جددت "دعمها الواضح والحازم" للجزيرة..

ويُعد ملف جزيرة تايوان أحد أبرز القضايا الخلافية والمعقدة في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

08:05 am

فرانس برس

فرانس برس
شي لترامب: يجب أن نكون شريكين لا خصمين

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تكونا "شريكين لا خصمين"، خلال لقائهما لإجراء محادثات في بكين الخميس.

وأضاف شي أن "التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما"، مشيراً إلى أنه سعيد باستقبال ترامب في أول زيارة له إلى الصين منذ عام 2017.

وأكد الرئيس الصيني أن "العالم أمام مفترق طرق"، في إشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدين في المرحلة الحالية.

08:08 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
ترامب: سيكون لنا مستقبل رائع مع الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سيكون لها "مستقبل رائع" مع الصين، وذلك خلال مستهل محادثاته الرسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينج في العاصمة بكين، اليوم الخميس.

وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، واصفاً إياه بأنه "قائد عظيم"، مضيفاً: "أحيانا لا يحب الناس قولي هذا، لكنني سأقوله على أي حال لأنه الحقيقة". من جانبه، أكد شي أن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والصين أكبر من الخلافات القائمة بينهما، متسائلاً عما إذا كان بإمكان البلدين صياغة "نموذج جديد للعلاقات بين القوى العظمى".

وأشار الرئيس الصيني إلى "فخ ثوسيديدس"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف مخاطر التنافس بين قوة صاعدة وأخرى مهيمنة.

08:04 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
شي يحذر ترامب من صدام بسبب تايوان

حذر الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأميركي دونالد ترامب من أن الخلافات بشأن تايوان قد تدفع الولايات المتحدة والصين إلى صدامات أو نزاع، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية صينية.

أسوشييتد برس
فرانس برس
