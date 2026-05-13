قمة ترامب وشي.. السعي لتحقيق مكاسب دون صدام علني

- عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تركزت على التجارة والملفين الإيراني والتايواني، وسط توترات بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ومحاصرة شحنات النفط الإيرانية. - العلاقة بين ترامب وشي تمتد لعقد، حيث اتهم ترامب الصين بسرقة الوظائف، لكنه يظهر احترامًا كبيرًا لشي، وسبق أن استضافه في منتجع مارآلاغو، بينما كرم شي ترامب في بكين. - رغم الضغوط لاتخاذ موقف صارم تجاه الصين، يفضل ترامب عدم التصادم العلني مع شي، مع التركيز على التجارة والاستثمار، متجاهلاً قضايا حساسة مثل قضية ناشر هونغ كونغ جيمي لاي.

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين لعقد لقاءات تستمر يومين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بهدف مناقشة قضايا شائكة مثل التجارة، والملفين الإيراني والتايواني، في الوقت الذي تلقي فيه الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بظلالها وتأثيراتها عالميا. ويرى محللون أن انعقاد هذه القمة السابعة بين الزعيمين في وقت تحاصر فيه الولايات المتحدة شحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى الصين يعد أمرا استثنائيا. ويسعى الرئيسان إلى تحقيق مكاسب كبيرة، حيث يرغب ترامب في إبرام صفقة شراء ضخمة للمنتجات الأميركية مثل الطائرات وفول الصويا وصفقات للشركات التي اصطحب وفدا من أبرز ممثليها، أما الزعيم شي فيتطلع إلى علاقة أكثر استقرارا وقابلة للتنبؤ مع واشنطن.

وستكون هذه القمة أول زيارة رئاسية إلى الصين منذ أن سافر ترامب إليها قبل نحو تسع سنوات. وتعود جذور العلاقة بينهما إلى نحو عقد من الزمان، حيث صاحب صعود ترامب السياسي اتهاماته للصين بسرقة الوظائف وحقوق الملكية الفكرية من الأميركيين. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن ترامب يتعامل مع الرئيس الصيني "بقدر كبير من الاحترام لا يظهره عادة لغيره من القادة"، وذلك وفقا لشهادات أشخاص اطلعوا على تفاصيل اجتماعاتهما السابقة.

واستضاف ترامب أول مرة شي في منتجع مارآلاغو في إبريل/ نيسان 2017، ووصفه بأنه "مفاوض عنيد"، وذكر أنه نشأت بينهما علاقة صداقة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، كرم الرئيس الصيني ترامب، الذي أصبح أول زعيم أجنبي يتناول العشاء داخل المدينة المحرمة في بكين، وذلك منذ تأسيس جمهورية الصين الحديثة في عام 1949.

وذكر جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب خلال ولايته الأولى، أن الرئيس الأميركي يرى أن شي "هو أفضل زعيم صيني على الإطلاق"، ووصفه من قبل بأنه "أعظم زعيم صيني منذ عهد ماو تسي تونغ الذي قاد جمهورية الصين الشعبية في مراحلها التأسيسية الأولى". وأضافت الصحيفة أن بعض كبار المسؤولين الأميركيين السابقين يرون أن ترامب يتردد في اتخاذ مواقف حازمة أو صارمة تجاه الرئيس شي.

وقالت إليزابيث إيكونومي، التي شغلت منصب مستشارة شؤون الصين في إدارة بايدن، في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن ترامب وشي يتفقان على رغبتهما في الوصول إلى علاقات ثنائية مستقرة، ويعتبران أن التجارة والاستثمار يمثلان الطريق الأكثر جدوى على المدى القريب، مضيفة أنهما مع ذلك يسعيان إلى خفض اعتماد كل منهما على الطرف الآخر دون التأثير على العلاقة.

وطبقا للصحيفة، حث مسؤولون أميركيون، حاليون وسابقون، الرئيس ترامب على طرح حجج الولايات المتحدة في مواجهة الاقتصاد الصيني الذي تسيطر عليه الدولة؛ وذلك وفقا لما ذكره شخص مطلع على المحادثات، غير أن ترامب رفض تلك المساعي، وأخبر مستشاريه بأنه لن يتبنى نهجا تصادميا علنيا.

كما طالب أكثر من 100 من المشرعين الأميركيين المنتمين للحزبين الرئيس ترامب بالضغط على الرئيس الصيني شي للإفراج عن ناشر من هونغ كونغ يدعى جيمي لاي يبلغ من العمر 78 عاما، بعدما صدر عليه حكم في شهر فبراير/ شباط بالسجن لمدة 20 عاما، إلا أن ترامب لمّح، أول أمس الاثنين، إلى أن هذه المسألة لا تعد أولوية بالنسبة له، حيث قال للصحافيين في المكتب البيضاوي: "أما جيمي لاي، فكما تعلمون، لقد تسبب في الكثير من المشاكل والفوضى، الأمر أشبه بأن يقال لي عند الحكم بالسجن على جيمس كومي (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق) أن أُطلق سراحه. الأمر قد يكون صعبا للغاية عليّ".