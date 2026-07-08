قمة الناتو | التزام بالدفاع المشترك ورفض لامتلاك إيران سلاحا نوويا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة بافتتاح الجلسة الرئيسية لقادة قمة الناتو، إن تركيا مستعدة للمساهمة بجهود تطهير مضيق هرمز من الألغام، كاشفاً أن تركيا خصصت 24 مليار دولار لتعزيز القدرات الصاروخية والقبة الفولاذية.
وبشأن الإنفاق الدفاعي للناتو، قال أردوغان إن "تركيا اتخذت تدابيرها لزيادة الانفاق الدفاعي إلى 3.5% ونهدف للوصول إلى نسبة 5% وفق مقررات قمة لاهاي، وهناك تطور في الصناعات الدفاعية التركية ودخلت ضمن العشرة الأوائل".
وشدد بقوله "بصفتنا الدولة التي تمتلك أكبر جيش بري، فإننا نسعى جاهدين لتقديم قدراتنا للحلف، وتركيا من الدول الرائدة في المساهمة بعمليات الحلف ومهامه في أوروبا وبقية المناطق".
وعن القمة، أفاد بأنه "لتحقيق هدف حلف الناتو 3.0، أود أن ألفت الانتباه إلى أنه يجب أولاً رفع القيود بين الحلفاء، لا سيما في مجال الدفاع. وأرحب بتعبير المسؤولين في القطاعين الصناعي والحكومي عن هذا المطلب، وثانياً أشارك الرئيس ترامب رؤيته للسلام في الحرب الأوكرانية، وسنواصل دعمنا لأوكرانيا، ونحن نستغل قنوات التواصل المتاحة".
وأكمل "أُقدر موقف ترامب الحازم في أزمة إيران رغم محاولات التخريب، ونحن على استعداد للمساهمة في إزالة الألغام في مضيق هرمز، وأشكر ألمانيا وإيطاليا على تزويدهما ببطاريات دفاع جوي إضافية، وأؤكد مجدداً على ضرورة تضامننا الكامل في مكافحة الإرهاب".