قمة الناتو | التزام بالدفاع المشترك ورفض لامتلاك إيران سلاحا نوويا

وصل قادة وزعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، إلى القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في الاجتماع الرئاسي المنتظر عقده في وقت لاحق من اليوم. وتبدأ الجلسة الرئيسية التي تشمل كلمات لأمين عام الحلف مارك روته والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبعد انعقاد الجلسة المغلقة للقادة وتناول أجندة الأعمال، ينتقل القادة لعقد اللقاءات الثنائية، ومن ثم المؤتمرات الصحافية للمشاركين في القمة.

وكان روته أول الواصلين إلى القصر الرئاسي، حيث أفاد في تصريح صحافي بالقول: "علينا إيقاف الحروب قبل اندلاعها، لذا نحتاج إلى زيادة ميزانية الدفاع". وأضاف "لا نزال ملتزمين بدعم أوكرانيا، ويجب أن يكون لدينا حلف قوي ومتطور، ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، أصبح حلفاؤنا الأوروبيون الآن أكثر قدرة، حيث حقق الرئيس ترامب ما سعى إليه جميع رؤساء الولايات المتحدة وهو زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا".

وأكمل "أتوقع اليوم أيضا مناقشة الملف الإيراني مع حلفائنا، ويجب أن نؤكد مجدداً ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، كما يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً بالكامل، هذه نقطة بالغة الأهمية والحساسية بالنسبة لنا". وعن التطورات التي حصلت أمس والقصف الأميركي لإيران والرد عليها، قال روته "كانت هذه الهجمات ضرورية لأن إيران انتهكت وقف إطلاق النار، لقد شاهدنا سفناً تتعرض للهجوم، وأعتقد أن رد الولايات المتحدة في هذا الشأن طبيعي جداً".

"العربي الجديد" يتابع مجريات قمة "ناتو" أولاً بأول....