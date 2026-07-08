قمة الناتو | التزام بالدفاع المشترك ورفض لامتلاك إيران سلاحا نوويا

أخبار
أنقرة

محمد شيخ يوسف

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محمد شيخ يوسف
مباشر
08 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 23:57 (توقيت القدس)
Getty
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وصل قادة وزعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الأربعاء، إلى القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في الاجتماع الرئاسي المنتظر عقده في وقت لاحق من اليوم. وتبدأ الجلسة الرئيسية التي تشمل كلمات لأمين عام الحلف مارك روته والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبعد انعقاد الجلسة المغلقة للقادة وتناول أجندة الأعمال، ينتقل القادة لعقد اللقاءات الثنائية، ومن ثم المؤتمرات الصحافية للمشاركين في القمة.

وكان روته أول الواصلين إلى القصر الرئاسي، حيث أفاد في تصريح صحافي بالقول: "علينا إيقاف الحروب قبل اندلاعها، لذا نحتاج إلى زيادة ميزانية الدفاع". وأضاف "لا نزال ملتزمين بدعم أوكرانيا، ويجب أن يكون لدينا حلف قوي ومتطور، ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، أصبح حلفاؤنا الأوروبيون الآن أكثر قدرة، حيث حقق الرئيس ترامب ما سعى إليه جميع رؤساء الولايات المتحدة وهو زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا".

وأكمل "أتوقع اليوم أيضا مناقشة الملف الإيراني مع حلفائنا، ويجب أن نؤكد مجدداً ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، كما يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً بالكامل، هذه نقطة بالغة الأهمية والحساسية بالنسبة لنا". وعن التطورات التي حصلت أمس والقصف الأميركي لإيران والرد عليها، قال روته "كانت هذه الهجمات ضرورية لأن إيران انتهكت وقف إطلاق النار، لقد شاهدنا سفناً تتعرض للهجوم، وأعتقد أن رد الولايات المتحدة في هذا الشأن طبيعي جداً".

"العربي الجديد" يتابع مجريات قمة "ناتو" أولاً بأول....

03:51 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أنقرة
بيان قمة الناتو يؤكد على ضرورة عدم امتلاك إيران النووي

أكد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال إعلان بيان القمة الختامي على "ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً"، داعين إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أكد أعضاء الحلف "التزامهم الراسخ" ببند الدفاع المشترك.

02:56 pm

رويترز

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رويترز
مصدر: ترامب لم يثر اتفاق إيران أو انتقاد إسبانيا بقمة الناتو

قال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكرر انتقاداته لإسبانيا ولا إعلانه السابق بشأن إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن ترامب لم يثر أيضاً قضية غرينلاند خلال المحادثات. وكان ترامب قد أمر في وقت سابق بوقف التجارة مع إسبانيا بسبب مسألة الإنفاق الدفاعي إلى جانب التوتر المرتبط بحرب إيران.

01:57 pm

الأناضول

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الأناضول
الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو يتجاوز 1.8 تريليون دولار

توقع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن يرتفع إجمالي النفقات الدفاعية للدول الأعضاء خلال عام 2026 إلى نحو 1.81 تريليون دولار، بزيادة تقارب 11% مقارنة بالعام السابق. وبحسب بيانات نشرها الحلف أمس الثلاثاء، من المتوقع أن تبلغ النفقات الدفاعية للدول الأعضاء 1.809 تريليون دولار في 2026، مقابل 1.630 تريليون دولار في 2025، و1.483 تريليون دولار في 2024.

التفاصيل في الرابط: 

مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة، 7 يوليو 2026 (أكين تشيليكتاش/الأناضول)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

الإنفاق الدفاعي لأعضاء حلف الناتو يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2026

01:22 pm

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
الناتو يدرس إلغاء قمته السنوية العام المقبل

يدرس حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلغاء القمة السنوية العام المقبل، جزئياً لتقليص التوترات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ينتقده باستمرار.

12:29 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
أنقرة
أردوغان: مستعدون للتعاون بشأن إزالة ألغام هرمز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة بافتتاح الجلسة الرئيسية لقادة قمة الناتو، إن تركيا مستعدة للمساهمة بجهود تطهير مضيق هرمز من الألغام، كاشفاً أن تركيا خصصت 24 مليار دولار لتعزيز القدرات الصاروخية والقبة الفولاذية.

وبشأن الإنفاق الدفاعي للناتو، قال أردوغان إن "تركيا اتخذت تدابيرها لزيادة الانفاق الدفاعي إلى 3.5% ونهدف للوصول إلى نسبة 5% وفق مقررات قمة لاهاي، وهناك تطور في الصناعات الدفاعية التركية ودخلت ضمن العشرة الأوائل".

وشدد بقوله "بصفتنا الدولة التي تمتلك أكبر جيش بري، فإننا نسعى جاهدين لتقديم قدراتنا للحلف، وتركيا من الدول الرائدة في المساهمة بعمليات الحلف ومهامه في أوروبا وبقية المناطق".

وعن القمة، أفاد بأنه "لتحقيق هدف حلف الناتو 3.0، أود أن ألفت الانتباه إلى أنه يجب أولاً رفع القيود بين الحلفاء، لا سيما في مجال الدفاع. وأرحب بتعبير المسؤولين في القطاعين الصناعي والحكومي عن هذا المطلب، وثانياً أشارك الرئيس ترامب رؤيته للسلام في الحرب الأوكرانية، وسنواصل دعمنا لأوكرانيا، ونحن نستغل قنوات التواصل المتاحة".

وأكمل "أُقدر موقف ترامب الحازم في أزمة إيران رغم محاولات التخريب، ونحن على استعداد للمساهمة في إزالة الألغام في مضيق هرمز، وأشكر ألمانيا وإيطاليا على تزويدهما ببطاريات دفاع جوي إضافية، وأؤكد مجدداً على ضرورة تضامننا الكامل في مكافحة الإرهاب".

11:15 am

فرانس برس

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فرانس برس
ترامب عن وقف إطلاق النار مع إيران: بالنسبة لي الأمر انتهى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار مع إيران "انتهى"، وذلك خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على هامش قمة الحلف في أنقرة، بُعيد هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن منذ ليل الثلاثاء-الأربعاء.

التفاصيل في الرابط: 

أخبار
التحديثات الحية

ترامب عن وقف إطلاق النار مع إيران: بالنسبة لي الأمر انتهى

11:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أنقرة
رئيس وزراء اليونان يعلّق على "صفقة إف-35 لتركيا"

علّق رئيس الوزراء اليوناني كيراكوس ميتسوتاكيس على إمكانية بيع مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، عقب لقائه الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترامب، مؤكداً أنه لن يتطرق إلى ما دار بينهما بشأن هذه القضية.

وأفاد في حديثه "لن أعلق على هذا، ولن أعلق على ما قاله الرئيس ترامب والرئيس أردوغان، لكن ما يمكنني قوله هو إنه يجب أن يقوم أي تحالف على مبادئ أساسية، وهذه المبادئ تقوم على حسن الجوار". وأضاف "إذا واجهنا خطر الحرب مع تركيا، فهل ينبغي لنا ممارسة حقوقنا القانونية؟ يجب مراعاة حساسيات الجميع، حساسيات جميع حلفاء الناتو، ونعتقد أن جزءاً كبيراً من المشاكل لا يمكن حلها إلا من خلال علاقات حسن الجوار".

11:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أنقرة
وصول الشرع إلى أنقرة لحضور قمة الناتو

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة لحضور القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي (ناتو). ويُنتظر أن يجري الشرع لقاءات ثنائية، أبرزها مع الرئيس دونالد ترامب والرئيس رجب طيب أردوغان، وتعد من أبرز مشاركات الرئيس السوري في القمة.

11:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أنقرة
البرتغال تؤكد دعمها للدنمارك بشأن غرينلاند

عبّر رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو عن دعمه لسلامة أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون السلامة الإقليمية لأي دولة عضو، بما في ذلك الدنمارك، موضع نقاش. وجاءت تصريحات مونتينيغرو على هامش قمة الناتو، في إشارة إلى موقف داعم لكوبنهاغن بشأن قضية غرينلاند في ظل مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال الجزيرة.

11:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أنقرة
ستارمر: يجب على الحلفاء العمل بوحدة وحزم

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الصراع المستمر في أوكرانيا والتطورات الأخيرة في مضيق هرمز طغت على قمة حلف الناتو في أنقرة، مشدداً بالقول "يجب على الحلفاء العمل بوحدة وحزم".

10:34 am

الأناضول

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الأناضول
كندا: سنرفع الإنفاق الدفاعي إلى 4% خلال عامين

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن عبء الدفاع داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينتقل تدريجياً من الولايات المتحدة إلى كندا والدول الأوروبية، مصرحاً بأن بلاده سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 4% من ناتجها المحلي خلال عامين. تصريحات كارني جاءت خلال حديثه للصحافيين، الأربعاء، قبيل اجتماع رؤساء دول وحكومات الحلف خلال القمة 36 للناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة.

10:32 am

رويترز

avata
رويترز
هولندا: يجب إظهار رفض انتهاك إيران لوقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري إظهار رفض أي انتهاك من طهران لوقف إطلاق النار "الهش" في الشرق الأوسط، وذلك رداً على سؤال بشأن الضربات الأميركية الجديدة على إيران. وأضاف يتن، متحدثاً لصحافيين قبيل قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة: "من الضروري أن تظهروا عدم قبولكم لانتهاكات وقف إطلاق النار". وتابع "في الوقت نفسه، يجب ممارسة أقصى قدر من الضغوط الدبلوماسية لضمان استمرار المفاوضات والتوصل إلى حل".

10:26 am

فرانس برس

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فرانس برس
روته: الضربات الأميركية لإيران بالغة الضرورة

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على هامش قمة التكتل في أنقرة، الأربعاء، أن الضربات الليلية التي نفذتها القوات الأميركية على إيران كانت "بالغة الضرورة". وقال روته لوسائل إعلام في اليوم الثاني من القمة إنه يرى أن الرد الأميركي كان ضرورياً، معتبراً أن إيران خرقت عملياً وقف إطلاق النار، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت سفناً أمس، وأن ذلك استدعى، بحسب رأيه، رداً أميركياً قوياً.

ودعا روته أعضاء الحلف إلى إعادة التأكيد على "ضرورة عدم امتلاك إيران مطلقاً أي قدرات نووية"، وتتوافق تصريحاته، بحسب دبلوماسيين في الحلف، مع مضمون البيان الختامي للقمة. وأضاف روته "يجب احترام مبدأ حرية الملاحة بما يضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل".

10:25 am

الأناضول

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الأناضول
الدنمارك تدعو لإعادة تسليح أوروبا وتعزيز الحلف

دعت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن إلى إعادة تسليح أوروبا، وإلى تعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي. وجاءت تصريحات فريدريكسن خلال حديثها للصحافيين، الأربعاء، قبيل انطلاق القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وقالت: "نحتاج إلى حلف ناتو أقوى، لدينا أقوى تحالف في التاريخ، ويجب أن نحافظ عليه كذلك. والرسالة الرئيسية التي أحملها اليوم هي أهمية إعادة تسليح أوروبا".

10:16 am

الأناضول

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الأناضول
روته: اليوم الأول من قمة ناتو سجل نجاحاً كبيراً

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الأول لقمة الحلف التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة بأنّه "نجاح كبير"، معتبراً أنّ نتائجها ستفضي إلى حلف أقوى. جاء ذلك في تصريحات صحافية، صباح الأربعاء، قبيل انطلاق الجلسة الرئيسية التي تجمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحلف، ضمن اليوم الثاني للقمة 36.

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فرانس برس
العربي الجديد
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