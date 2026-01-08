قمة أردنية أوروبية لتثبيت الشراكة السياسية والاقتصادية

- انعقاد القمة الأردنية الأوروبية في عمّان بمشاركة الملك عبد الله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، تأتي في توقيت حساس إقليمياً ودولياً لتعزيز الاستقرار الإقليمي. - الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي تشمل خمسة محاور رئيسة، مع دعم أوروبي بقيمة 3.04 مليارات يورو للفترة 2025–2027، والاتحاد الأوروبي يعد ثالث أكبر شريك تجاري للأردن. - القمة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة ومعالجة التحديات المشتركة، ومناقشة العلاقات الثنائية والسياسة الخارجية، وإعادة ترتيب أولويات التعاون بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.

تنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، قمة ثنائية أردنية - أوروبية رفيعة المستوى، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في محطة مهمة في مسار العلاقات بين الجانبين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي وُقِّعَت قبل عام في يناير/ كانون الثاني 2025.

وتأتي القمة الأردنية الأوروبية في توقيت بالغ الحساسية، إقليمياً ودولياً، حيث تشهد المنطقة تحولات سياسية وأمنية عميقة، على رأسها الأوضاع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتعقيدات المشهدين، السوري واليمني، إلى جانب حالة عدم اليقين في النظام الدولي. وتعكس القمة إدراكاً أوروبياً بأنّ الأردن يمثل أحد أعمدة الاستقرار في المنطقة، إذ حافظ الأردن وسط الانهيارات السياسية والأمنية في محيطه الجغرافي، على تماسكه السياسي والأمني، ولعب دوراً مهماً في إدارة تداعيات الأزمات الإقليمية، سواء من خلال الوساطة السياسية أو عبر استضافة موجات متتالية من اللاجئين، ما يجعل الأردن شريكاً لا غنى عنه في الحسابات الأوروبية المتعلقة بالأمن الإقليمي، والهجرة، ومكافحة التطرف.

وتغطي الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وأوروبا خمسة محاور رئيسة، هي: العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، والأمن والدفاع، والمرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، ورأس المال البشري، والهجرة والحماية ودعم اللاجئين. وتستند هذه الشراكة إلى دعم أوروبي متواصل للأردن، تُرجم بحزمة تمويلية بقيمة 3.04 مليارات يورو للفترة 2025–2027، إضافة إلى علاقات اقتصادية وتجارية متنامية، إذ يعدّ الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للأردن، مستحوذاً على أكثر من 12% من تجارة الأردن السلعية.

وفي عام 2024، بلغت قيمة التبادل التجاري السلعي بين الجانبين نحو 4.8 مليارات يورو، شملت صادرات أوروبية بقيمة تزيد على 4.1 مليارات يورو، وواردات من الأردن بنحو 660 مليون يورو. وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، سيمثل الاتحادَ الأوروبي في القمة كلٌّ من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، مؤكداً أن الأردن "يعد شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي، ويلعب دوراً مهماً في الشرق الأوسط".

وقال كوستا إن القمة الثنائية الأولى "تشكل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، ومعالجة التحديات المشتركة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة". وأشار البيان إلى أن الجانبين "سيناقشان العلاقات الثنائية وسبل تعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، إلى جانب التطرق إلى قضايا السياسة الخارجية الرئيسة والتحديات العالمية، كذلك سيستعرض القادة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، المتفق عليها في يناير 2025".

من جهته، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات، لـ"العربي الجديد"، إن انعقاد القمة الأردنية الأوروبية في عمّان "يعكس إدراكاً أوروبياً متزايداً لأهمية الدور الأردني في محيط إقليمي شديد التعقيد"، مشيراً إلى أن الأردن "يُنظر إليه على أنه شريك سياسي أساسي في إدارة الأزمات وتعزيز الاستقرار". وأضاف أن القمة "تمثل مساحة استراتيجية لإعادة ترتيب أولويات التعاون بين الجانبين بما يتلاءم مع التحديات الراهنة، وفرصة سياسية لإعادة تأكيد التفاهمات المشتركة حول قضايا الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية"، لافتاً إلى أن نتائجها قد تنعكس في صورة برامج تعاون طويلة الأمد تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وتمنح العلاقات الأردنية - الأوروبية زخماً جديداً يتجاوز الأطر التقليدية للتعاون.

وبيّن أن الأردن ينسق مع الأوروبيين في ما يتعلق بقضايا المنطقة، ولا سيما ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يأتي استمراراً للقاءات سابقة بين العاهل الأردني وقادة أوروبيين، لافتاً إلى أن مستوى التنسيق ارتفع في ظل الحرب على غزة، مع تأكيد تقارب الموقفين الأردني والأوروبي بشأن التطورات هناك، بما في ذلك فتح المعابر وإدخال المساعدات، وكذلك ما يحدث في الضفة الغربية، خصوصاً في ظل الرفض للتوسع الاستيطاني الذي تقوم به إسرائيل ومحاولاتها لإجهاض حل الدولتين.

ورأى شنيكات أن "الأردن يمثل واحة استقرار أمني وسياسي مقارنة بدول المنطقة مثل فلسطين وسورية والعراق واليمن، وبالتالي إن دعم استقراره يعد مصلحة أوروبية"، مذكّراً بـ"استقبال الأردن للاجئين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين وغيرهم في سنوات سابقة، ولا سيما دوره الإنساني خلال ذروة الأزمة السورية عندما استقبل مئات الآلاف من اللاجئين". وأشار إلى أن "الأوروبيين قد يستمعون إلى وجهة النظر الأردنية تحديداً في ما يتعلق بسورية وآليات التعامل مع النظام هناك، في ظل دعم الأردن للانفتاح على النظام الجديد، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة عموماً، بما في ذلك غزة والعراق واليمن".

واعتبر أن الخيار الأوروبي "ضروري للأردن، ولا سيما في ظل إدارة أميركية برئاسة دونالد ترامب لا تبدي اهتماماً فعلياً بحل الدولتين، وتعطي الأولوية للموقف والخيارات الإسرائيلية"، معتبراً أن "الأوروبيين أكثر اهتماماً باستقرار المنطقة بحكم القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية، وهو ما يرتبط بحل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل والولايات المتحدة".

وقال شنيكات إن الجانب الاقتصادي "يمثل ركناً أساسياً في العلاقات الأردنية - الأوروبية، في ظل اتفاقيات تمويلية بين الجانبين بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، وهو مبلغ مهم، ولا سيما بعد توقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية". وأضاف أن "الميزان التجاري يضمن تبادل سلع بمئات الملايين، إلى جانب دعم أوروبي للاقتصاد الأردني من خلال الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتأهيل القطاعات المختلفة، وتسهيل التبادل التجاري والتدريب، في وقت يعاني فيه الأردن من مديونية مرتفعة ونسب بطالة عالية، ما يجعل المساعدات الأوروبية أمراً لا غنى عنه". وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، قد شهدا في بروكسل، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.