قمة أردنية أوروبية تبحث تعزيز الشراكة والاستقرار الإقليمي

- عقدت قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى في عمان، حيث ركزت على تعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، مؤكدة على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة. - أشاد رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بدور الأردن في الأزمات الإقليمية، مؤكدين على أهمية الاستثمار في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. - اختتمت القمة ببيان مشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، مع دعم اقتصادي بقيمة 3 مليارات يورو، والتركيز على التعاون في مجالات الطاقة والمناخ والتعليم، مع تحديد موعد القمة المقبلة في بروكسل عام 2028.

عقد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني في عمان، اليوم الخميس، قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي ركزت على تعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي، والعمل من أجل الاستقرار الإقليمي.

وأشار العاهل الأردني، بحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي، إلى أن هذه القمة "تمثل فصلاً مهماً في الشراكة التاريخية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعزز العلاقات المبنية على الالتزام بالعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والازدهار".

وشدد عبد الله الثاني على أن الشراكة الأردنية–الأوروبية "لطالما كانت عاملاً إيجابياً رئيساً في جهود استعادة الاستقرار، وخفض التصعيد، والعمل من أجل تحقيق السلام". ولفت إلى أن القمة تبني على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي جرى توقيعها العام الماضي، والتي توفر أساساً مهماً لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي للاستجابة للتحديات الحالية والاستفادة من الفرص المستقبلية.

وأكد العاهل الأردني أن القمة "فرصة لتأكيد الالتزام المشترك بتوطيد الشراكة الأردنية–الأوروبية وترجمة الاتفاقية الاستراتيجية إلى مخرجات ملموسة تخدم شعوبنا ومنطقتينا"، وثمّن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأردن في مسارات التحديث، لافتاً إلى "حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الأولوية، ومنها الأمن والدفاع والتعليم وتمكين الشباب". وقال: "إن شراكتنا محورية أيضاً في دعم النمو المستدام وتوفير فرص العمل والابتكار، عبر زيادة المنعة الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري". وأعرب عن تطلع بلاده إلى عقد مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي في إبريل/ نيسان المقبل، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة العام الماضي "أمر محوري في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن". وأضاف: "العلاقات الثنائية قوية وستزداد متانة بينما نمضي قدماً"، مبيناً أن الاتفاقية هي النتيجة الملموسة لهذه العلاقات المتميزة. وبالحديث عن الأوضاع في غزة، ثمّن كوستا جهود الأردن في التعامل مع الأزمة الإنسانية عبر الممرات الجوية والبرية، لافتاً إلى أن الوضع الإنساني "لا يزال يتطلب المزيد من الجهود المشتركة". وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم منعة الأردن الاقتصادية واستقراره، لافتاً إلى تطلعه إلى مؤتمر الاستثمار المشترك الذي سيعقد خلال هذا العام.

وبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الملك عبد ﷲ الثاني "شريك أساسي لأوروبا في الشرق الأوسط"، مثمّنة دوره المحوري للاستقرار الإقليمي. وبينت أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن "مبنية على الاستقرار والأمن والازدهار"، لافتة إلى أنه "في زمن الاضطرابات الإقليمية، من الجيد أن نعرف أن الاتحاد الأوروبي والأردن يقفان جنباً إلى جنب، لأن هذا ما يفعله الأصدقاء".

وأشارت إلى أن القمة تؤكد تطور العلاقات الثنائية من رؤية إلى شراكة استراتيجية وشاملة، وهذه الشراكة ترتكز إلى العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي ودعم اللاجئين. ولفتت إلى أهمية الاستثمار بوصفه جزءاً من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لأن تبلغ قيمة استثماراته في المملكة 1.4 مليار يورو، إذ أكدت أهمية مؤتمر الاستثمار القادم في هذا السياق.

واختتم الأردن والاتحاد الأوروبي أعمال القمة بإصدار بيان مشترك أكد الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة، وإطلاق ملتقى حوار أوروبي أردني للأمن والدفاع في عمّان مطلع 2026. وأكد الجانبان التزامهما بالسلام والاستقرار واحترام القانون الدولي، ودعما حل الدولتين للقضية الفلسطينية، مع الدعوة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق، ورفض الاستيطان وأي محاولات للضم أو التهجير، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والوصاية الهاشمية.

ورحب البيان باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803، بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وخطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، داعياً "جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار المذكور أعلاه بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية المتفق عليها دولياً".

وشدد البيان على دعم الأردن في استضافة اللاجئين، واستمرار دعم أونروا، كما تناول الأوضاع في لبنان وسورية وأوكرانيا، مؤكداً الحلول السلمية ووحدة الدول وسيادتها. وأعرب البيان عن الدعم لاستقرار لبنان وللدور الأساسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ودعوة جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024. وجرى في البيان تأكيد العمل معاً لدعم انتقال سلمي وشامل سوري خالص في سورية، من دون تدخل أجنبي يحدث الضرر، بهدف ضمان وحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وسلامة شعبها وازدهارهم.

اقتصادياً، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم منعة الاقتصاد الأردني عبر حزمة بقيمة 3 مليارات يورو، وتعزيز الاستثمار والتجارة، ومراجعة اتفاقية الشراكة وقواعد المنشأ، والتحضير لمؤتمر استثماري مشترك في نيسان 2026. كما تضمن البيان تعاوناً موسعاً في الطاقة المتجددة والمياه والمناخ، والبحث والابتكار، والتعليم والتدريب، والحوكمة وحقوق الإنسان، والأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى دعم مشاريع الربط الإقليمي والاتصال. واتفق الطرفان على عقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2028.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي على هامش القمة، إن القمة الأردنية الأوروبية قررت عقد المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الأول خلال شهر نيسان المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأضاف أن القمة غطّت مختلف آفاق التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكدة "الحرص المشترك على العمل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". وبيّن الصفدي أن القمة أكدت استمرار الدعم الأوروبي للأردن بقيمة تقارب 3 مليارات يورو، يشمل نحو 600 مليون يورو على شكل منح لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع اقتصادية في المملكة، ومنها أكثر من مليار يورو قروضاً ميسّرة، وأكثر من مليار يورو مخصصة لدعم الاستثمار في الأردن.