قلق وتوتر في أفغانستان وباكستان بعد تعثر المفاوضات في تركيا

- انتهت المفاوضات بين أفغانستان وباكستان في تركيا دون اتفاق، مما زاد التوتر بين البلدين، حيث تهدد أفغانستان بالرد على أي اعتداء باكستاني، بينما تستعد باكستان لشن هجمات على مراكز طالبان الباكستانية داخل أفغانستان. - تعثرت المفاوضات بسبب طلب باكستان استهداف مراكز طالبان الباكستانية داخل أفغانستان ورفضها التعاون بشأن الطائرات الأمريكية، بينما رفضت أفغانستان انتهاك سيادتها. - تستمر أعمال العنف في باكستان مع هجمات طالبان الباكستانية، ويقود الجنرال شهاب أسلم وفد باكستان في المفاوضات، وسط معارضة بعض الضباط لسياسات الجيش.

تسود أجواء من التوتر والقلق في أفغانستان وباكستان بعد انتهاء المفاوضات بين الجانبين في تركيا، بدون التوصل إلى اتفاق ينهي الاشتباكات الحدودية بين البلدين والتي توقفت بهدنة مؤقتة لإفساح المجال لمفاوضات ترعاها أنقرة والدوحة.

وفي حين تهدد أفغانستان بأن أي اعتداء من الجانب الباكستاني سيقابله رد على نفس المستوى وأعنف، تؤكد وسائل الإعلام الباكستانية أن الجيش الباكستاني مستعد لشن هجمات على مراكز لطالبان الباكستانية داخل أفغانستان، وذلك في ظل حديث عن تحرك قوات الجيش على الحدود لإنشاء منطقة عازلة بين الدولتين.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية لـ"العربي الجديد" إن القوات الأفغانية على أهبة كاملة للدفاع عن أراضيها وسيادة بلادها، وإنها كانت تعول كثيرا على مفاوضات تركيا "وفي حالة عدم الوصول إلى أي نتيجة نحن لن نعتدي على أحد، ولكن إذا تعرضنا للاعتداء على أراضينا فسنقوم بالرد بالمثل، وسنتخذ كافة الخطوات الرادعة، وهناك ما سيدهش باكستان"، مشيرا إلى أن القوات الأفغانية ستستهدف مباشرة العاصمة الباكستانية إسلام أباد إذا ما أقدمت باكستان هذه المرة على استهداف العاصمة كابول.

وقال مصدر في حكومة طالبان مقرب من الوفد المفاوض للحكومة الأفغانية إن أبرز النقاط التي أدت إلى تعثر المفاوضات، تمثلت في طلب باكستان السماح لطيرانها باستهداف مراكز طالبان الباكستانية داخل أفغانستان، وعدم تعاونها حيال دخول طائرات بلا طيار لدولة ثالثة (أميركا) من الأجواء الباكستانية إلى الأجواء الأفغانية وذلك لوجود توافق بين باكستان والولايات المتحدة. وطلب الجانب الأفغاني ألا تستخدم الأجواء الباكستانية من قبل أي دولة أخرى لانتهاك الأجواء الأفغانية، لكن إسلام أباد لم توافق، وفق المصدر.

وأكدت وسائل الإعلام الباكستانية استنادا لمصادر عسكرية أن طالبان الأفغانية لم تكن مستعدة للتعاون مع باكستان من أجل القضاء على طالبان الباكستانية، متهمة الجانب الأفغاني بأنه كان يسعى لإفشال الحوار من خلال رفضه لمطلب باكستان، ما أنهى المفاوضات بلا نتيجة.

وتؤكد مصادر في إسلام أباد أن القوات الباكستانية وسلاح الجو على أهبة الاستعداد لشن هجمات داخل أفغانستان وذلك لأن هجمات طالبان الباكستانية مستمرة في مختلف مناطق باكستان. ويرى إعلاميون باكستانيون أن القوات الباكستانية قد تتحرك في أي ساعة من أجل إنشاء منطقة عازلة، على الحدود. فيما حذر الجنرال المتقاعد من الجيش الباكستاني عادل راجه القوات الباكستانية من القيام بمثل هذا العمل، وأكد على قناته على يوتيوب أن الجيش الباكستاني وعد واشنطن ودولا غربية أخرى بإسقاط نظام طالبان، وهو سيرتكب هذا الخطأ، الذي سيأتي بكارثة لباكستان والمنطقة بأسرها. ولا توجد حتى الآن أي تصريحات رسمية من الجانبين بهذا الخصوص.

في الأثناء، تستمر أعمال العنف والعمليات التفجيرية في مختلف مناطق باكستان، وكان أبرزها الهجوم على رتل للجيش في مقاطعة خيبر القبلية الباكستانية ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة 15 آخرين. فيما قالت طالبان الباكستانية، في بيان، إن مسلحيها تمكنوا من اعتقال عدد من جنود الجيش الباكستاني.

الجنرال الذي يقود وفد باكستان في المفاوضات مع أفغانستان

من جهة أخرى، علم "العربي الجديد" أن الجنرال الذي يترأس وفد باكستان خلال المفاوضات مع طالبان هو شهاب أسلم، رئيس إدارة العمليات الخاصة في الاستخبارات العسكرية الباكستانية. وكان الجنرال متهما من قبل الهند ومصادر في باكستان بأنه من خطط للهجوم على السياح في الشطر الهندي من كشمير في الـ23 من إبريل/نيسان والذي أدى إلى مقتل 26 سائحا، واندلاع حرب بين الهند وباكستان في التاسع من مايو/أيار.

وقال المتقاعد من الجيش الباكستاني الرائد عادل راجه إن الجنرال شهاب أسلم هو الذي خطط للهجوم على السياح في الهند، وإنه كان على تواصل مع المهاجمين مستخدما شرائح اتصال أفغانية وماليزية، وإنه "مخول الآن أن يبدأ لعبة جديدة مع أفغانستان لذا هو أرسل إلى تركيا من أجل تحويل مسار المفاوضات إلى ما يخدم هدف باكستان وهو القضاء على حكومة طالبان، وهناك دول في العالم على تنسيق مع باكستان".

وقال راجه المنتمي إلى المناطق البشتونية في تصريحات صحافية إن هناك الكثير من الضباط يعارضون سياسات الجيش، "لكن شريحة من الجنرالات تعمل بإشارات أجنبية من أجل الحصول على المال ومن أجل مصالحهم الخاصة ووفق أجندة ترسمها الاستخبارات العسكرية، ويدفع عامة الناس ثمنها".