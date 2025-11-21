- يعبر القادة الأوروبيون عن قلقهم من احتمال تفاوض الولايات المتحدة مع روسيا بشأن خطة سلام تتضمن تنازلات أوكرانية دون إشراك أوروبا، مؤكدين على ضرورة مناقشتها مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي. - تلقت أوكرانيا مسودة خطة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا، حيث شدد زيلينسكي على أهمية المبادئ الأوكرانية واستعداده للعمل مع الولايات المتحدة وحلفائها لتحقيق السلام. - أبدى القادة الأوروبيون تحفظاتهم على الخطة الأميركية، مشيرين إلى ضرورة إشراك أوكرانيا وأوروبا ورفضهم لأي تنازلات تتعلق بالأراضي الأوكرانية.

تعكس تعليقات زعماء ووزراء أوروبيين قلقاً متزايداً في صفوفهم من إمكانية لجوء الولايات المتحدة الأميركية إلى التفاوض مباشرة مع موسكو وترك باقي البلدان الأوروبية على الهامش، وكذا احتمال ممارستها ضغوطاً على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقبول اتفاق قد يكون غير مواتٍ لكييف، بعد تسريب محتوى مخطط يتضمن تقديم أوكرانيا تنازلات كبيرة لمصلحة روسيا.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد لم يتسلم رسمياً الخطة الأميركية لأوكرانيا التي يعتزم بحثها خلال قمة مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع في جوهانسبورغ. وقال كوستا، خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبورغ، "لم نتسلم أي خطة بصورة رسمية في الاتحاد الأوروبي"، فيما أوضحت فون ديرلاين "أُعلن عن خطة من 28 نقطة، سنبحث الوضع مع القادة الأوروبيين ومع القادة هنا على هامش مجموعة العشرين". وأضافت "سأتصل أيضاً بالرئيس زيلينسكي لبحث المسألة".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم، أن موسكو لم تتلق بعد موافقة كييف على التفاوض بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام. ونقل الصحافي الروسي ألكسندر يوناشيف عن بيسكوف قوله: "موسكو لم يتم إبلاغها بعد باتفاق زيلينسكي للتفاوض بشأن خطة ترامب للسلام"، وفقاً لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأعلنت أوكرانيا أمس أنها تلقت من الولايات المتحدة مسودة "خطة لإنهاء الحرب مع روسيا" عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية. وأفاد بيان صادر عن المكتب الرئاسي الأوكراني بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى زيلينسكي، "مسودة خطة من شأنها تعزيز العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية". وأضاف البيان أن زيلينسكي تسلم مسودة الخطة التي أرسلتها واشنطن.

وأشار إلى أن الجانب الأميركي يؤكد أن هذه الخطة من شأنها تعزيز الجهود الدبلوماسية. وذكر البيان أن زيلينسكي عقد اجتماعاً مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة الخطة الأميركية. وتابع: "حدد الرئيس زيلينسكي المبادئ الأساسية المهمة لشعبنا. وبعد اجتماع اليوم، اتفقنا على العمل على بنود الخطة لضمان نهاية مشرفة للحرب".

ولفت البيان إلى أن زيلينسكي سيلتقي الرئيس الأميركي خلال الأيام المقبلة لمناقشة هذه الخطة. وأشار إلى أن أوكرانيا سعت جاهدة لتحقيق السلام منذ اللحظات الأولى "للغزو الروسي" وتدعم جميع المقترحات الهادفة إلى تحقيق سلام حقيقي. وتابع البيان: "نحن على أهبة الاستعداد للعمل البنّاء مع الولايات المتحدة وحلفائنا في أوروبا والعالم لتحقيق السلام".

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه لا يرى في المقترح الأميركي المؤلف من 28 نقطة خطة نهائية لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بل "قائمة قضايا تحتاج إلى مناقشة عاجلة بين أوكرانيا وروسيا". وأكد فاديفول في تصريحات للصحافيين في بروكسل اليوم أن "الموقف الألماني هو الموقف الأوروبي، وهذا يعني أننا ندعم أوكرانيا"، وأضاف: "ستكون أوكرانيا هي من يقرر أي تنازلات تقدمها، كما أن روسيا ستضطر لاتخاذ قرارات مماثلة... لسنا حكاماً هنا، لكننا ندافع عن أوكرانيا، لأنها تدافع عن حريتها وحريتنا في أوروبا".

وكشف رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الزعماء الأوروبيين لم يتم إطلاعهم رسمياً على خطة التسوية المحتملة، واصفاً أجزاء من الاقتراح بأنها مثيرة للمشكلات. وفي حديثه مع رئيس تحرير "بلومبرغ نيوز"، جون ميكليثويت، في منتدى الاقتصاد الجديد في سنغافورة، قال ميتسوتاكيس إن عناصر الاقتراح التي تم الإبلاغ عنها "مثيرة للمشكلات بشكل كبير فيما يتعلق بتنازل أوكرانيا عن الأراضي".

وأضاف ميتسوتاكيس "لقد أوضحنا تماماً أنه لا يمكن التوصل لاتفاق بدون أوكرانيا. وبالطبع، يجب أن يكون الأوروبيون جزءاً من أي نقاش فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية المستقبلية لأوروبا". وتتضمن خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا التنازل عن أراضٍ لمصلحة روسيا وتقليص حجم جيش كييف، وفقاً لمسودة مقترح مسربة للإعلام. وسيمنع المقترح أيضاً التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وهو انتصار كبير لموسكو، التي تعتبر التحالف تهديداً محتملاً.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن الولايات المتحدة الأميركية تتوقع أن يوقّع فلاديمير زيلينسكي، على "خطة السلام"، التي اقترحتها واشنطن لحل الصراع الأوكراني، بحلول 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. يأتي هذا التطور، في أعقاب تقارير سابقة لقناة "إن بي سي" الأميركية، كشفت عن مشاركة نخبة من مسؤولي الإدارة الأميركية في وضع الخطة، بما في ذلك المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، أول من أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لتطوير "خطة سلام" جديدة تتألّف من 28 نقطة مقسمة إلى أربعة محاور وهي السلام، والضمانات لأوكرانيا، والأمن في أوروبا، والعلاقات المستقبلية للأطراف مع الولايات المتحدة الأميركية.

