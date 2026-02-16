- الرئيس الإسرائيلي إتسحاق هرتسوغ يواجه ضغوطًا متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بقضايا فساد، وسط قطيعة تامة بين الطرفين وتصاعد الانتقادات من ترامب تجاه هرتسوغ. - ديوان الرئيس الإسرائيلي يجري مشاورات مكثفة بعد تصريحات ترامب التصعيدية، مع قلق من الخطوات التالية التي قد يتخذها ترامب، خاصة مع تردد عبارة "شخص غير مرغوب فيه" في الدوائر القريبة من الرئيس الأميركي. - السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يؤكد أن قضية العفو لم تُناقش في لقاء ترامب ونتنياهو، بينما يظل ملف العفو غير مطروح قانونيًا على طاولة هرتسوغ.

يخشى الرئيس الإسرائيلي إتسحاق هرتسوغ الخطوات المقبلة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي صعّد لهجته ضده في الأيام الأخيرة، بسبب عدم إصداره عفوًا، حتى الآن، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا فساد، كما تسود قطيعة تامّة بين الطرفين. وكان ترامب قد طالب في أكثر من مناسبة بمنح العفو لنتنياهو، وذهب أخيرًا، في حديث للصحافيين في البيت الأبيض، لوصف هرتسوغ بأنه مخزٍ وعليه الشعور بالخجل من نفسه.

وأفادت القناة 12 العبرية، التي أوردت التفاصيل مساء أمس الأحد، بأن ديوان الرئيس الإسرائيلي يجري مشاورات ونقاشات عديدة منذ تصريح ترامب يوم الخميس، وسط قلق من الخطوات التالية التي قد يتّخذها الرئيس الأميركي في أعقاب الانتقادات التي وجّهها لهرتسوغ. وبخلاف مرات سابقة، لم يتحدث هرتسوغ هذه المرة مع المقرّبين من ترامب أو مع مسؤولين رسميين لهم صلة بالبيت الأبيض، من قبيل المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر، أو السفير الأميركي في تل أبيب مايك هاكابي. ففي المرات السابقة التي طُرح فيها الموضوع، كان هناك تواصل فعّال مع الأربعة، لكن هذه المرة لم يتواصل أي منهم مع هرتسوغ، كما أنه لم يبادر هو إلى الاتصال بهم لمعرفة خلفية تصريحات ترامب التصعيدية.

أشارت التفاصيل إلى وجود خشية في محيط الرئيس الإسرائيلي من الخطوات التالية التي قد يتّخذها ترامب، إذ بات واضحًا للجميع أنه يحمّل هرتسوغ مسؤولية عدم منح نتنياهو عفوًا حتى الآن. كما لفتت إلى أنه في الدوائر القريبة من الرئيس الأميركي تتردد عبارة "شخص غير مرغوب فيه" بشكل مباشر وغير مباشر، وهناك قلق في ديوان هرتسوغ من أن يصل الأمر إلى إعلان رسمي من الرئيس ترامب بهذا الخصوص.

ويقول المقرّبون من هرتسوغ، بحسب القناة ذاتها: "فوجئنا بالهجوم، وفي ديوان الرئيس (الإسرائيلي) يرون في ذلك ليس فقط مساسًا شخصيًا، بل مساس بمكانة دولة إسرائيل السيادية". وأضاف المقرّبون من هرتسوغ: "إذا كان لنتنياهو يد في هذا الأمر، فهذا تجاوز لخط أحمر. نحن نتوقّع توضيحات من جانب رئيس الوزراء".

ونقلت القناة عن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، الذي كان حاضرًا في لقاء ترامب ونتنياهو الأخير، إن "قضية العفو أو محاكمة نتنياهو لم تُطرح إطلاقًا ولم تُناقش خلال اللقاء بين الزعيمين". ورد السفير مايك هاكابي، على سؤال القناة عمّا إذا كان نتنياهو هو من طلب من ترامب إعادة طرح الموضوع، بالقول: "أنا متأكد تقريبًا من أنه لم يفعل، أعتقد أن الأمر جاء من الرئيس ترامب".

يشار في السياق إلى أن ملف العفو ليس مطروحًا حاليًا على طاولة هرتسوغ، كما أنه من غير المؤكد من الناحية القانونية أن بإمكانه منح عفو لرئيس الوزراء، ذلك أن نتنياهو لا يعترف بارتكاب مخالفة ولم تتم إدانته في المحكمة التي لا تزال مستمرة منذ سنوات.