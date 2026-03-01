قطر: 8 مصابين أحدهم في حالة حرجة جراء شظايا الصواريخ

- تعاملت الفرق المختصة في قطر مع 114 بلاغًا عن سقوط شظايا صواريخ، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص وأضرار مادية. أكدت وزارة الداخلية استقرار الأوضاع وأصدرت تحذيرات للمواطنين بالبقاء في منازلهم. - أدانت قطر بشدة الهجمات الصاروخية الإيرانية، واعتبرتها انتهاكًا لسيادتها وتهديدًا لأمن المنطقة. نجحت وزارة الدفاع في اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة. - دعت السلطات القطرية المواطنين للالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات.

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية القطرية اللواء عبد الله خليفة المفتاح، مساء السبت، أن الفرق المختصة والجهات المساندة لها تعاملت مع 114 بلاغاً وحالات سقوط شظايا الصواريخ في أنحاء متفرقة من قطر شملت المناطق الشمالية والجنوبية والمنطقة الوسطى والغربية.

وكشف المفتاح في مؤتمر صحافي عن إصابة 8 أشخاص بجراح، أربعة منهم يتلقون العلاج في المستشفى وأحدهم إصابته بليغة. وأوضح أن أربعة مصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى، بالإضافة للأضرار المادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي وقت سابق أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لاستهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار المفتاح إلى أنه منذ اللحظات الأولى للمستجدات إثر الهجوم الإيراني على أراضي الدولة، أصدرت وزارة الداخلية عدة بيانات ورسائل تحذيرية أكدت من خلالها أن الأوضاع داخل دولة قطر مستقرة وآمنة، وأنه تم التصدي والاعتراض الناجح للهجمات التي استهدفت أراضي الدولة وحثت الجمهور على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات للشائعات وتجنب الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة والإبلاغ عنها عبر هاتف الطوارئ 999.

وأوضح المفتاح أنه في إطار المحافظة على السلامة العامة تم تفعيل رسائل الإنذار المبكر عبر الهواتف والتي طلبت من المواطنين والمقيمين والزوار البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى إلى حين زوال الخطر ومع استمرار أعمال المتابعة وتحديث المعلومات الميدانية.

وأهابت وزارة الداخلية القطرية بالمواطنين والمقيمين والزوار بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة من خلال أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المتضمنة في البيانات الصادرة، والالتزام بتعليمات الإنذار المبكر، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من هذه الأجسام، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم تصوير أو نشر صور أو مقاطع فيديو لآثار الاعتداء تجنباً للمساءلة القانونية.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت عن نجاحها في التصدي لعدد كبير من الموجات الصاروخية. وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة المقدم الركن ناصر الكبيسي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتداعيات الاعتداء الإيراني على دولة قطر، إن القوات المسلحة رصدت 65 صاروخا باليستيا و12 طائرة مسيّرة قادمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أنه تم إسقاط 63 صاروخاً و11 طائرة مسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وأوضح أنه مع كثافة الهجمات وتعدد اتجاهاتها فقد وصل صاروخان باليستيان إلى قاعدة العديد وطائرة مسيّرة استهدفت أحد رادارات الإنذار المبكر دون خسائر بشرية. ودعت وزارة الدفاع المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات.