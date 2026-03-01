قطر: 16 إصابة وخسائر مادية محدودة منذ بدء الهجوم الإيراني

- أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تسجيل 8 إصابات جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 16، مع خسائر مادية محدودة، مؤكدة استجابة الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني فوراً وفق خطط الاستجابة المعتمدة. - شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية، والبقاء في المنازل إلا للضرورة القصوى، وتجنب الاقتراب من الأجسام المجهولة، مع الإبلاغ عنها عبر الرقم (999). - دعت الداخلية القطرية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو نشر صور الاعتداء، مؤكدة استمرار جاهزية الجهات الأمنية لاحتواء الآثار وضمان سلامة المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية القطرية تسجيل 8 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الهجوم الإيراني إلى 16 إصابة، إضافة إلى خسائر مادية محدودة في مناطق متفرقة، وذلك استناداً إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية.

وأكدت الوزارة، في بيان فجر اليوم الأحد، أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها فوراً وفق خطط الاستجابة المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن حماية السلامة العامة واستمرارية الخدمات ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طارئ، في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية.

وأوضحت الداخلية القطرية أن تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار المبكر لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية عاجلة، حفاظاً على السلامة العامة، داعية الجميع إلى الالتزام الفوري بالتعليمات الرسمية، والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، والإبلاغ عنها عبر الرقم (999)، وإفساح المجال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتجنب التوجه إلى مواقع الحوادث.

كما شددت على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر صور ومقاطع لآثار الاعتداء، تجنباً للمساءلة القانونية، مؤكدة أن الجهات الأمنية تواصل أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة لاحتواء الآثار وضمان سلامة المجتمع.

قطر تعترض 18 صاروخاً باليستياً

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، فجر الأحد، التصدي لـ 18 صاروخاً باليستياً استهدفت عدة مناطق في قطر. وأكدت الوزارة، في منشور على حسابها في منصة إكس، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقاً، حيث جرى إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة. وشددت الوزارة على أن "القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة". كما دعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

وكانت قطر قد أعلنت أمس السبت إصابة 8 أشخاص بجروح، أربعة منهم يتلقون العلاج في المستشفى وأحدهم إصابته بليغة، إضافة إلى أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. كما أكدت رصدها 65 صاروخاً باليستياً و12 طائرة مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة إسقاط 63 صاروخاً و11 طائرة مسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها. وفي حين وصل صاروخان باليستيان إلى قاعدة العديد، استهدفت طائرة مسيّرة أحد رادارات الإنذار المبكر من دون تسجيل خسائر بشرية.