- جدد مجلس الوزراء القطري إدانته للاعتداءات الإيرانية على قطر والدول الشقيقة، مطالباً بوقفها فوراً احتراماً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مع تأكيد حق قطر في الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها. - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية عدم وجود جهود وساطة قطرية بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى ضرورة وجود منظومة أمن مشتركة في الإقليم، وداعياً لإنهاء الحرب المستمرة في المنطقة. - شدد رئيس مجلس الوزراء القطري على رفض الهجمات الإيرانية، مؤكداً حرص قطر على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية وسعيها لتيسير الحوار بين إيران والمجتمع الدولي.

جدّد مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، "إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعلى الدول الشقيقة"، مطالباً بـ"الوقف الفوري لها، امتثالاً لأحكام القانون الدولي واحتراماً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار". وأكد مجلس الوزراء القطري في اجتماعه الأسبوعي "احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد، وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، مضيفاً أن دولة قطر "تواصل مساعيها الحثيثة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل دعم إيجاد الحلول الدبلوماسية لوضع حد للتصعيد على نحو يضمن احترام سيادة الدول، ويصون أمن المنطقة واستقرارها، ويجنب شعوبها مزيداً من المخاطر والتداعيات".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال، أمس الثلاثاء، إنه "لا يوجد أي جهد قطري في الوساطة بين طهران وواشنطن، مع استمرار الحرب في المنطقة"، مشيراً في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إلى أن قطر تدعو منذ اليوم الأول لإنهاء هذه الحرب، وتدعم كل الجهود لوقفها، قائلاً: "جهدنا ينصبّ على الدفاع عن الوطن". ونفى الأنصاري وجود أي تواصل جديد مع إيران، لافتاً إلى تواصل وحيد جرى معها في وقت سابق، مؤكداً وجوب أن تكون هناك في الإقليم منظومة أمن مشتركة، وأن يكون هناك حل إقليمي لهذه الحرب، مشدداً على أن دول الخليج بحاجة لإعادة "تقييم منظومة الأمن الإقليمي المشترك بعد ما حدث".

وأول من أمس الاثنين، جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، وأنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيراً في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، وفق وزارة الخارجية القطرية.

ويأتي هذا في وقت تستمرّ فيه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، ضمن الحرب المستمرة في المنطقة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. ونفى سفير إيران في باكستان رضا أميري مقدم وجود أي مفاوضات بين طهران وواشنطن في الأراضي الباكستانية، مؤكداً أن ما نُشر بهذا الشأن "غير صحيح"، فيما أشار في الوقت ذاته إلى جهود تبذلها دول للوساطة بين الجانبين.