قطر واليابان تجددان التزامهما بتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن

- قطر واليابان تجددان التزامهما بتعزيز التعاون في الدفاع والأمن، مع التركيز على الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يتماشى مع مصالحهما المشتركة في تحقيق الاستقرار الإقليمي. - الاجتماع الاستراتيجي القطري الياباني الثالث أكد أهمية التعاون في الاقتصاد والطاقة، مع التركيز على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات، بالإضافة إلى التعاون في التكنولوجيا والابتكار لدعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد. - الوزيران ناقشا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستقرار العالمي والإقليمي، والدفاع، والطاقة، والتبادل الثقافي، وأكدا أهمية الدبلوماسية والحوار في تعزيز السلام والاستقرار.

جددت كل من قطر واليابان في ختام اجتماعات الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث الذي عقد اليوم الثلاثاء بالدوحة، التزامهما بتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يتماشى مع مصالحهما المشتركة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في منشور على حسابها على منصة "إكس" إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن

عقدنا اليوم مع سعادة السيد @moteging، وزير خارجية اليابان الصديقة، جلسة الحوار الاستراتيجي القطري-الياباني الثالثة. تربطنا باليابان علاقات تاريخية راسخة، ونتطلع باستمرار إلى تعزيز شراكاتنا في شتى المجالات، بما يخدم مصالحنا. وأجدد ترحيبي بسعادة الوزير والوفد المرافق له في الدوحة. pic.twitter.com/z8GSjmhqHM — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 13, 2026

آل ثاني، ووزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، أكد مجددًا أهمية تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة، مع التركيز على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات والتعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار. وشددا على دور التجارة والاستثمار والتعاون في الصناعات المتقدمة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد في كلا البلدين.

ووفق البيان المشترك الذي نشرته الخارجية القطرية، ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الاستقرار العالمي والإقليمي، والدفاع، والطاقة، والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، والتبادل الثقافي والتعليمي. كما تبادلا وجهات النظر، حول التطورات العالمية والإقليمية، بما في ذلك التطورات في الشرق الأوسط، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإيران، وسورية، فضلاً عن شؤون شرق آسيا، وأكدا أهمية الدبلوماسية والحوار والتعاون متعددة الأطراف في تعزيز السلام والاستقرار.

كذلك أكد الوزيران متانة العلاقات القطرية اليابانية والفرص المتاحة لمواصلة تعميق التعاون ذي المنفعة المتبادلة. وأشار البيان إلى أن فرق العمل المعنية ستواصل عقد اجتماعاتها خلال عام 2026 من أجل المضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف، على أن تُعرض مخرجاتها في الحوار الاستراتيجي الرابع بين دولة قطر واليابان، الذي سيعقد في طوكيو. ويعد الحوار الاستراتيجي بين قطر واليابان دليلاً على الشراكة القوية بين البلدين، والتي تعززت بشكل أكبر من خلال الإعلان عن شراكة استراتيجية أوسع في عام 2023، وأشاد الوزيران بقوة العلاقات الثنائية وأكدا التزامهما المشترك بمواصلة تعميق الشراكة القطرية اليابانية.