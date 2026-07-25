- إدانة دولية لاعتداءات المستوطنين: أعربت قطر والكويت والأردن وإسبانيا عن إدانتها لتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، معتبرةً أنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. - مواقف الدول العربية: أكدت قطر والكويت والأردن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، مطالبةً إسرائيل بوقف الاعتداءات والالتزام بالقانون الدولي، محملةً إياها مسؤولية تقويض فرص السلام. - الموقف الأوروبي والدولي: أدانت إسبانيا عنف المستوطنين، ودعت الأمم المتحدة لفرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل، مطالبةً بوجود دولي لحماية الفلسطينيين.

دانت كل من قطر والكويت والأردن وإسبانيا، اليوم السبت، تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي أسفرت أمس عن استشهاد أربعة فلسطينيين، فيما شدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته العسكرية بإغلاق عشرات المداخل والطرق والحواجز في مدن شمال الضفة الغربية، بينها نابلس وسلفيت وقلقيلية وطوباس، وذلك عقب مقتل إسرائيليين خلال تصدي أهالي بلدة تل، جنوب غربي نابلس، لهجوم إرهابي شنه مستوطنون.

قطر

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدَين لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذه الاعتداءات "امتداداً للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أنّ "هذه الجرائم تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من ارتكاب المزيد من الانتهاكات والاعتداءات تحت حماية الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية"، مطالبة حكومة الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبيها.

قطر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى بالضفة الغربية المحتلة



الدوحة | 25 يوليو 2026



تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى بالضفة الغربية المحتلة، وتعدها امتداداً للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى… pic.twitter.com/Mrq0WDDRQG — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 25, 2026

كما حثّ البيان المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات المتصاعدة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الكويت

من جانبها، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي نفذها المستوطنون واستهدفت عددا من القرى في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصعيد العنف ضد الشعب الفلسطيني وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، أن هذه الاعتداءات "تعكس نهج الاحتلال الإسرائيلي في تمكين المستوطنين المتطرفين من مواصلة انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني تحت حماية قوات الاحتلال بما يقوض فرص تحقيق السلام"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بيان صادر عن وزارة الخارجية

السبت 25 يوليو 2026



تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للاعتداءات التي نفّذها المستوطنون المتطرفون، واستهدفت عدداً من القرى في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تأتي امتداداً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على… pic.twitter.com/KkMsHVUzxJ — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) July 25, 2026

الأردن

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عدداً من القرى، وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراضٍ زراعية ومركبات، واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار، وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان اليوم رفض الأردن "المطلق لهذه الاعتداءات المُدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، والتي تُعدّ امتداداً لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تغذّي التطرف والعنف ضدّ الشعب الفلسطيني وتقوّض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، مُحمِّلاً إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤوليةَ هذه الاعتداءات.

وطالب المجالي، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

إسبانيا

غربياً، أصدرت الحكومة الإسبانية اليوم بياناً أدانت فيه عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، محمّلة إسرائيل مسؤولية اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لوقف التصعيد ووضع الحد للإفلات من العقاب. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية أن إسبانيا "تجدّد إدانتها لاستمرار عنف المستوطنين الذي ينتهكون هذه الممارسات ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل الإفلات من العقاب".

ودعت مدريد بموجب البيان الحكومة الإسرائيلية إلى تحمّل مسؤولياتها و"اتخاذ التدابير اللازمة لخفض التصعيد، والعمل على ألّا تمرّ مثل هذه الممارسات دون محاسبة"، كما طالب البيان إسرائيل بـ"التراجع عن سياسيات توسيع الاستيطان ووقف حماية اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين".

كما أكّدت الحكومة الإسبانية في بيانها أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، "مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي" وعليه يجب إنهاء السياسات التي تغذي العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جدّدت الحكومة الإسبانية التزامها الراسخ بضرورة تنفيذ حل الدولتَين، مؤكدةً أنها ستواصل "المطالبة بمساءلة كل طرف يعرقل إمكانية تحقيق هذا الحل".

وفي وقت سابق اليوم، قالت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن الضفة الغربية تشهد مذابح جماعية ضد مدنيين عزل، في وقت يتعرض فيه قطاع غزة للقصف. وأضافت، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" اليوم السبت، أن "مدنيين إسرائيليين وجنوداً من الجيش يعملون معاً"، معتبرة أن الأمر "لا يتعلق فقط (برئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو أو ببضع عناصر فاسدة، بل هذه هي إسرائيل". وطالبت ألبانيز بفرض حظر فوري على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ووقف التجارة معها، مؤكدة أنّ "هذا ما يقتضيه القانون الدولي".

POGROMS

against defenseless civilians

all over the West Bank (while Gaza is under fire).



Israeli civilians and army joining forces.



It is not just Nethanyahu and few "rotten apples".



THIS IS ISRAEL



ARMS EMBARGO NOW - STOP TRADE NOW



This is what intl law requires. pic.twitter.com/6IHR4yPolS — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 25, 2026

وحذرت ألبانيز، في منشور آخر عبر "إكس"، من تصاعد الهجمات العنيفة في أنحاء الضفة الغربية، ولا سيّما في شمالها ومدينة نابلس. وقالت إنّ "مجموعات من المستوطنين الإرهابيين، بدعم من جنود الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ هجمات واسعة، وتدعو حرفياً إلى إراقة الدماء". ودعت ألبانيز الدول إلى نشر وجود دولي للحماية في الضفة الغربية، مطالبة باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين من تصاعد أعمال العنف، وأرفقت منشورها بصورة تظهر دعوات أطلقها مستوطنون لقتل الفلسطينيين، من بينها: "نريد أن نرى دماءً" و"لا راحة من دون انتقام".

ALARM!!



Violent attacks reported in all West Bank particularly northern area and Nablus!



Packs of settlers - terrorists in full force backed by Israeli soldiers -are calling for "blood", literally.



STATES MUST DEPLOY A PROTECTIVE PRESENCE pic.twitter.com/OtEEsXDGZu — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) July 24, 2026

وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، قد قال في منشور على منصة "إكس"، أمس الجمعة، إن "حكم" مدن الضفة الغربية وقراها "يجب أن يكون كحكم بيت حانون في غزة"، في تحريض صريح على إبادتها وتدميرها وتهجير سكانها. وأضاف بن غفير أنه سيشارك في اجتماع أمني دعا إليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موضحاً: "سأطالب بإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بمحو منازل المخربين وداعميهم من الجو وبواسطة جرافات D9"، وتابع: "مقابل كل يهودي يُقتل، يجب أن يتكبّد العدو خسارة في الأراضي والمنازل. هذه هي اللغة المستخدمة في الشرق الأوسط، وكما استخدمناها في غزة، حان الوقت لاستخدامها أيضاً في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وبدأ المستوطنون، منذ ظهر أمس الجمعة، موجة واسعة من الاعتداءات الإرهابية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، عقب مقتل جنديَّين إسرائيليَّين، أحدهما من فرقة التأهب التابعة لمستوطنة "حفات غلعاد"، خلال تصدي أهالي قرية تل، جنوب غرب نابلس، لهجوم شنه مستوطنون على القرية أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين، هم الشقيقان إبراهيم حسين علي صيفي وجواد حسين علي صيفي، وابن عمهما فاروق عدنان علي صيفي، وقريبهم عمران أحمد علي صيفي.