- وقعت قطر وأوكرانيا اتفاقية تعاون دفاعي تشمل تبادل الخبرات في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة، والتعاون التكنولوجي، وتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات الدفاعية. - بحث أمير قطر والرئيس الأوكراني تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مع التركيز على الاعتداءات الإيرانية والأزمة الأوكرانية، مؤكدين على ضرورة وقف التصعيد العسكري وتعزيز الجهود الدبلوماسية. - جدد الرئيس الأوكراني تضامن بلاده مع قطر، مدينًا الاعتداءات الإيرانية، وأكد دعم بلاده للإجراءات القطرية لحماية سيادتها وأمنها، مع استعراض سبل تطوير التعاون في التكنولوجيا والأمن والطاقة.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم السبت، توقيع اتفاقية تعاون في القطاع الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوكرانية، تتضمن تبادل الخبرات في مجال مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة، والتعاون التكنولوجي، وتطوير المشاريع المشتركة، والاستثمارات الدفاعية.

وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت في الدوحة، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقد بمكتب سموه في قصر لوسيل. https://t.co/nzf3PpBAuq pic.twitter.com/6aUclZzfEG — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) March 28, 2026

وبحسب الديوان الأميري القطري، جدد الرئيس الأوكراني تضامن بلاده مع دولة قطر، معربًا عن إدانته للاعتداءات الإيرانية. كما أكد دعم بلاده للإجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع، بحسب الديوان الأميري، على ضرورة الوقف الفوري والعاجل لكل الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة وأوكرانيا، وحذرا من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي. كما أكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر القائم، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وجرى خلال الاجتماع أيضًا استعراض علاقات التعاون والصداقة بين قطر وأوكرانيا وسبل تطويرها، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والأمن والدفاع والطاقة، وبما يعزز الشراكة بين البلدين.

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق اليوم السبت إنه اجتمع مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، وإنهما اتفقا على "التعاون في مجالَي الأمن ​​والدفاع". وأمس الجمعة، أعلن زيلينسكي توقيع بلاده والسعودية اتفاقية تعاون دفاعي ترسخ أسس عقود مستقبلية وتعاون تكنولوجي واستثمارات. وذكر زيلينسكي أن الاتفاقية وُقعت قبل لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق "تليغرام": "نحن على استعداد لتقديم خبراتنا وأنظمتنا للسعودية، والعمل معاً على تعزيز حماية الأرواح".