قطر: نجاح المرحلة الأولى من اتفاق غزة مسؤولية جماعية

- أكدت قطر على أهمية المسؤولية الجماعية والامتثال لمبادئ الميثاق والقانون الدولي لتحقيق السلام في غزة، مشيرة إلى جهود الوساطة القطرية بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة. - تواصل قطر التزامها بإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، ورحبت بإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدة رفضها للإجراءات التي تقوض هذا الحل. - أدانت قطر مصادقة الكنيست على قوانين لفرض السيادة على الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي للتحرك، وأكدت دعمها لسيادة سوريا ولبنان.

جدّدت دولة قطر تأكيدها أن نجاح المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذه، بما يفضي إلى وقف شامل للحرب وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الامتثال الكامل لمبادئ الميثاق والقانون الدولي. وجاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأشارت إلى أنّ دولة قطر واصلت على مدى العامين الماضيين، جهود الوساطة التي بذلتها بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، وبالرغم من التحديات والعقبات، جرى التوصل إلى اتفاق يضع حداً لنزيف الدماء والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وأشارت إلى أن هذه الوساطة نجحت خلال الفترة الماضية في التوصل إلى هدن إنسانية ساهمت في تخفيف المعاناة، من خلال إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

ولفتت إلى أن دولة قطر تظلّ ملتزمة بنهجها دولةَ وساطة وقيادة صانعة للسلام، تكرس قيادتها الرشيدة جهودها لحل الصراعات بالطرق الدبلوماسية، وعلى ذات النهج بالقيام بكل المساعي الإنسانية لرفع معاناة الأشقاء في قطاع غزة، وتهيئة أفضل الظروف لعودة النازحين إلى أراضيهم. وأوضحت أن اللجنة القطرية لإعمار غزة بدأت جهودها لإعادة الإعمار، من خلال إزالة الركام، وفتح شوارع وطرقات غزة الرئيسية، وتسهيل حركة المواطنين في القطاع، كما دشنت دولة قطر جسراً برياً عبر الأراضي الأردنية والمصرية لإدخال المساعدات الإنسانية التي شملت تأمين خيام الإيواء، وتوفير الإمدادات الغذائية والصحية لما يزيد عن 436 ألف شخص من الأسر المتضررة في القطاع.

وجددت آل ثاني ترحيب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتقدر الدور القيادي للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في هذا الخصوص، كما ترحب بالمواقف الإيجابية للدول التي بادرت بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي تؤكد أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وأكدت أنه ولنجاح التسوية السلمية وحل الدولتين، لا بدّ من رفض الإجراءات التي تقوض هذا الحل، بما فيها توسع الاستيطان في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.

ونقلت آل ثاني إدانة دولة قطر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحثت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدّدت على أن قطر تدين خطط بناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ما يعد انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334. وأعربت عن استنكار الدولة للتصريحات بشأن ما يسمّى بـ"رؤية إسرائيل الكبرى"، باعتبارها امتداداً لنهج تأجيج الأزمات والتعدي على سيادة الدول والقانون الدولي، وجدّدت تأكيد دعم دولة قطر للجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدتها الإقليمية والوطنية، وتحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية، وإدانتها الاعتداءات الإسرائيلية على سورية التي تُعدّ انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

كما كرّرت موقف قطر الثابت الداعم للجمهورية اللبنانية وللجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية، مشدّدة على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، داعية الأطراف كافّة إلى الالتزام الصارم باتفاق وقف إطلاق النار.

(قنا)