قطر: نؤكد ضرورة ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. وقال في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "شاركتُ اليوم في الاجتماع الوزاري بباريس حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث تمت مناقشة خطوات وقف إطلاق النار والخطوات المطلوبة لحشد الدعم الدولي لتكثيف دخول المساعدات في القطاع. نؤكد ضرورة ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، وصولًا إلى سلامٍ دائمٍ يُنهي معاناة الأشقاء الفلسطينيين والمحتجزين".

واحتضنت العاصمة الفرنسية "الاجتماع الوزاري حول تنفيذ الخطة الأميركية للسلام الهادفة لإنهاء الحرب في غزة". وشارك في جانب منه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشهد إضافة إلى مصر وقطر مشاركة وزراء خارجية وكبار مسؤولي دول فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وكندا والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وتركيا والولايات المتحدة والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وفق بيان للخارجية المصرية.

وشدد ماكرون على أن الهدف من وراء الاجتماع هو العمل بالتوازي مع خطة الولايات المتحدة، وأن المناقشات في باريس مكملة لها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية في بيان أن المؤتمر "سيسمح بالعمل على تنفيذ خطّة السلام وتفعيل المعايير الأساسية لليوم التالي"، وهي الأمن والحكم وإعادة الإعمار. وخلاله طرحت مصر تصوراتها بشأن ترتيبات الأوضاع في قطاع غزة عقب التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، فيما أكدت قطر ضرورة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ كاملا. وتناول الاجتماع "ترتيبات الأوضاع في قطاع غزة في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة في شرم الشيخ على صعيد التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وما تشكله من لحظة فارقة في الحرب في غزة"، وفق البيان.

وأفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأنه "جرى خلال الاجتماع ذاته استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء الاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة". ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء القطري تأكيده خلال الاجتماع "ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق (شرم الشيخ) بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة".

كما شهد الاجتماع "الإشادة بجهود مصر وقطر وتركيا في التوصل للاتفاق في شرم الشيخ"، وفق بيان للخارجية المصرية. وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال الاجتماع، أن "خطة السلام للرئيس الأميركي ترامب، تعد أساسا جيدا لإنهاء الحرب في غزة"، مؤكداً "دعم مصر لها". كما تناول "تنفيذ المرحلة الأولى للخطة وبقية عناصرها، بما في ذلك ما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وموضوعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المؤتمر الدولي المقرر استضافته في القاهرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة".