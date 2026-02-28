قطر: لا إصابات أو أضرار من الهجمات التي استهدفت الدولة

- أكدت وزارة الداخلية القطرية أن الهجمات التي استهدفت البلاد لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار، حيث تم التصدي لجميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية، مشددة على استقرار الأوضاع الأمنية. - دعت وزارة الدفاع القطرية المواطنين والمقيمين إلى الاطمئنان والالتزام بالتعليمات الأمنية، مؤكدة أن القوات المسلحة تمتلك القدرات الكاملة لحماية البلاد من أي تهديد خارجي. - بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً على إيران، حيث أعلنت واشنطن عن "عمليات قتالية كبرى"، بينما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية.

قالت وزارة الداخلية القطرية اليوم السبت، إن الهجمات التي استهدفت البلاد لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار، وذلك بعد إعلان الدوحة التصدي لجميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة. وأكدت وزارة الداخلية أن فرق الاستجابة تعمل على مدار الساعة المتابعة المستجدات، كما أهابت الوزارة بالجميع تجنب الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، وعدم لمسها أو نقلها، والإبلاغ عنها فوراً.

‏وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، السبت، النجاح في التصدي ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت الأراضي القطرية، مؤكدة أن "التعامل مع التهديد تم فور رصده، ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة"، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني استهداف عدة قواعد أميركية في الكويت والإمارات وقطر والبحرين.

وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة. ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

وكانت الداخلية القطرية قد أكدت في وقت سابق السبت، أن الأوضاع داخل دولة قطر "مستقرة وآمنة"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أي مؤشرات تستدعي القلق على مستوى الأمن الداخلي في الوقت الراهن"، بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، أن الجهات الأمنية المختصة تتابع الموقف على مدار الساعة ضمن منظومة عمل ميدانية وتشغيلية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، واستمرارية الخدمات من دون تأثير.

وأهابت وزارة الداخلية القطرية بالجمهور، استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الرسائل مجهولة المصدر، وعدم تداول المقاطع أو الأخبار غير الموثوقة. وأكدت الوزارة أنها ستوافي الجمهور بأي مستجدات في حينها عبر حساباتها الرسمية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل صباح اليوم عدواناً على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في المنطقة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية كبرى" ضد إيران. بينما قالت وزارة الأمن الإسرائيلية إنها شنّت ضربة استباقية على الجمهورية الإسلامية، وقال الإعلام الإسرائيلي إن إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية ومصانع لصواريخ باليستية.

وأتى العدوان بعد ساعات من إبداء ترامب عدم رضاه على مسار المفاوضات مع إيران، وذلك في خضم محادثات بين الطرفين بوساطة عمانية. وقال ترامب صباح اليوم، إن الولايات المتحدة ستقضي على الصناعة الصاروخية والقدرات البحرية لإيرانية.