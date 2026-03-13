قطر: رسالة ثامنة للأمم المتحدة حول الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

- وجهت قطر رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن الاعتداء الإيراني على أراضيها، معتبرةً ذلك انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمن المنطقة، حيث تعرضت لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة. - أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن نجاح قواتها في التصدي لمعظم الهجمات دون تسجيل خسائر، مع سقوط صاروخ في منطقة غير مأهولة، وتعمل الجهات المختصة على حصر الأضرار. - أكدت قطر إدانتها الشديدة للهجمات واحتفاظها بحق الرد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، داعيةً إلى تعميم الرسالة كوثيقة رسمية في مجلس الأمن.

وجهت دولة قطر مجدداً، اليوم الجمعة، رسالة متطابقة ثامنة إلى كل من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/ آذار، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي قالت إنه "يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأشارت الرسالة، التي قامت بتوجيهها المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء آل ثاني، إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن "وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الثلاثاء 10 مارس/ آذار 2026 عن تعرض دولة قطر، بعد ظهر يوم الثلاثاء، لهجوم بعدد 5 صواريخ باليستية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن قواتنا المسلحة نجحت في التصدي لعدد 5 صواريخ باليستية دون تسجيل أي خسائر".

وجاء في الرسالة أيضاً أن "وزارة الدفاع أعلنت يوم الأربعاء 11 مارس/ آذار 2026 عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد 9 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من جمهورية إيران الإسلامية يوم الأربعاء، وأن قواتنا المسلحة نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيّرة والتصدي لعدد 8 صواريخ باليستية وسقوط صاروخ واحد في منطقة غير مأهولة".

وأضافت الرسالة أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات". وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجدداً هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعاً عن سيادتها وصوناً لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.