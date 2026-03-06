قطر توجه رسالة إلى الأمم المتحدة بشأن الاعتداء الإيراني على أراضيها

- قطر توجه رسالة خامسة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، تدين فيها الاعتداء الإيراني على أراضيها، وتصفه بانتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمن المنطقة. - القوات القطرية تصدت بنجاح لـ13 صاروخاً باليستياً و9 طائرات مسيرة من أصل 14 صاروخاً و10 طائرات أطلقتها إيران، مع عدم تسجيل خسائر بشرية. - قطر تحتفظ بحق الرد وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وتدعو لتعميم الرسالة كوثيقة رسمية لمجلس الأمن، مؤكدة قدرتها على حماية سيادتها.

وجهت دولة قطر رسالة متطابقة خامسة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر مارس/ آذار مايكل والتز، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي "يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة"، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية القطرية اليوم الجمعة.

وأشارت الرسالة، التي قامت بتوجيهها المندوبة الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أنّ "وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت يوم الخميس أن قطر تعرضت ابتداء من الساعة 11:51 لعدة موجات صاروخية، بعدد (14) صاروخاً باليستياً و(4) طائرات مسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة في التصدي لعدد (13) صاروخاً فيما سقط الصاروخ الأخير في المياه الإقليمية لدولة قطر، كما تم التصدي لعدد (4) طائرات مسيرة بنجاح دون وقوع خسائر بشرية".

نيويورك | 6 مارس 2026



وأضافت الرسالة أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات". وأكدت الرسالة "إدانة دولة قطر مجدداً هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعاً عن سيادتها وصوناً لأمنها ومصالحها الوطنية".

كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع القطرية في بيان إنّ البلاد "تعرضت لموجات هجومية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدد 10 طائرات مسيرة"، ابتداءً من فجر الجمعة وحتى بداية مساء اليوم نفسه. وأضافت أنها تمكنت من التصدي بنجاح لـ9 طائرات مسيرة، فيما استهدفت طائرة واحدة منطقة غير مأهولة بالسكان، دون تسجيل خسائر.

وأكدت الوزارة أن القوات القطرية تملك القدرات والإمكانات اللازمة لحماية سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي لأي تهديد خارجي. ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والالتزام بتعليمات الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.