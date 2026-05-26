قطر تنفي مزاعم "عرض" أموال على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق

- نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية صحة التقارير التي تدعي عرض قطر 12 مليار دولار على إيران، مشيراً إلى أن هذه التقارير تهدف لإفشال الجهود الدبلوماسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل زيارة وفد إيراني للدوحة لبحث اتفاق مع الولايات المتحدة. - تتزامن هذه التطورات مع مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حيث تطالب إيران بالإفراج عن أصول مجمدة بقيمة 12 مليار دولار في قطر، بينما وافقت الولايات المتحدة على الإفراج عن 6 مليارات دولار. - أكد وزير الخارجية الأميركي وجود توافق قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران، مشدداً على ضرورة بقاء المضائق البحرية مفتوحة، رغم التوترات المستمرة بين القوات الأميركية والإيرانية.

نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير التي تزعم أن دولة قطر "عرضت" مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق، لافتاً، في منشور على منصة إكس، إلى أن تلك التقارير يُروَّج لها من قبل أطراف تسعى لإفشال الاتفاق، وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد زعمت، أمس الاثنين، أنّ قطر بادرت بتقديم قرض إنساني لإيران بقيمة 12 مليار دولار.

التقارير التي تزعم أن دولة قطر "عرضت" مبلغ 12 مليار دولار على إيران لضمان التوصل إلى اتفاق هي عارية عن الصحة، ويتم تداولها من قبل أطراف تسعى إلى إفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.



جهود قطر الدبلوماسية، والتي تتم بالتنسيق… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) May 25, 2026

وزار وفد إيراني يضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي أمس الاثنين الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بهدف بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إنّ المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، مشيراً إلى أنّ محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، انضم إلى الوفد لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن.

وقال التلفزيون الإيراني الاثنين إنّ محافظ البنك المركزي توجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الملف ذاته. وجاءت هذه التطورات وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي اندلعت في المنطقة في 28 فبراير/ شباط الماضي، وأدت إلى توتر إقليمي وأزمة طاقة عالمية على خلفية إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وذكرت قناة "إيران الدولية"، مساء أول أمس الأحد، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن إيران تطالب بالإفراج الفوري عن أصول مجمدة بقيمة 12 مليار دولار أميركي في قطر، وهو شرط أساسي لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن هذا الشرط يمثل العقبة الوحيدة الآن أمام إحراز تقدم في المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم المحتملة بين البلدين. كذلك أكد المصدر أن أحد مطالب طهران الأوسع نطاقاً هو الإفراج عن جميع أصولها المجمدة، وهو جزء من أي اتفاق شامل يُبرم لاحقاً.

وتزامناً مع المفاوضات بين الجانبين في إسلام أباد، في إبريل/ نيسان الماضي، صرّح مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر، وهو ادعاء نفاه مسؤول أميركي سريعاً. وأفادت "رويترز" أيضاً بأن مصدراً إيرانياً ثانياً ذكر أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى قطر. ولم يصدر تصريح من وزارة الخارجية القطرية حينها.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن هناك توافقاً قوياً بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب. وأفاد روبيو الذي يزور الهند، في تصريحات للصحافيين، بأن المضائق البحرية يجب أن تظل مفتوحة للاستخدام دون عوائق ودون رسوم عبور، وأن يدخل ذلك حيز التنفيذ فور التوصل إلى أي اتفاق. وأضاف: "أعتقد أن هناك توافقاً وتفاهماً قويين بشأن شكل المسودة الأولية"، لافتاً إلى أن حل الخلافات بشأن نص الاتفاق قد يستغرق بضعة أيام. وتابع: "لذلك سيتعين علينا معالجة هذه القضايا واحدة تلو الأخرى، سيكون هناك اتفاق. إما اتفاق جيد، وإما لا اتفاق على الإطلاق".

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أوائل إبريل/ نيسان، قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان أمس الاثنين إنها شنت هجمات جديدة بهدف "حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية". وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن طهران أسقطت أمس طائرة مسيرة شبحية "معادية" باستخدام نظام دفاع جوي جديد، لكنها لم توضح مصدر انطلاق المسيرة.