أعلنت وزارة الدفاع القطرية فجر اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من التصدي بنجاح لصاروخيين باليستيين استهدفا عدة مناطق بالدولة. وأكدت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، أن التعامل مع التهديد "تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقا، حيث تم إسقاط الصاروخيين قبل وصولهما إلى أراضي الدولة". وشددت وزارة الدفاع القطرية، على أن القوات المسلحة "تملك القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية مساء الاثنين "أنها تمكنت بفضل الله أولاً ثم الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، في القوات المسلحة القطرية، من إسقاط طائرتين (SU24) سووخوي قادمتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تم التصدي بنجاح لعدد (7) صواريخ باليستية عن طريق الدفاعات الجوية، كما تم التصدي أيضاً لعدد (5) مسيرات عن طريق القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات البحرية الأميرية القطرية، استهدفت عدة مناطق في الدولة هذا اليوم".

وأكدت وزارة الدفاع أن التعامل مع التهديد "تم فور رصده وفق خطة العمليات، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها". وشددت "على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات بإذن الله لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

قطر تنفي نفاذ مخزونات الصواريخ الاعتراضية باتريوت

في غضون ذلك، نفى مكتب الإعلام الدولي في قطر فجر اليوم التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ"، بشأن امتلاك مخزون صواريخ اعتراضية يكفي لأربعة أيام فقط. وقال مكتب الإعلام في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي القطرية (باتريوت) "لم تستنفد، وهي لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها الكافية".

وأضاف أن "نشر مثل هذه المعلومات العارية عن الصحة دون التثبت من المصادر الرسمية يعكس انعداماً تاماً للمسؤولية، خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف المتسارعة التي تمر بها المنطقة. وعليه، فإنه يتم النظر حالياً في اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بضمان تصحيح هذا التضليل الإعلامي بصفة عاجلة".

ووجهت دولة قطر، الاثنين، رسالة بشأن الاعتداء الإيراني على أراضيها إلى كل من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/آذار الجاري، معتبرة أن الاعتداء "يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن واستقرار المنطقة". وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بأن قطر أعربت في الرسالة عن إدانتها بشده هذا الاستهداف، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية".