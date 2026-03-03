- نجاح قطر في التصدي للتهديدات الجوية: أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن إسقاط صاروخين باليستيين وطائرتين سوخوي (SU24) قادمتين من إيران، بالإضافة إلى التصدي لسبعة صواريخ باليستية وخمس مسيرات، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة لحماية سيادة الدولة. - نفي نفاد مخزونات الصواريخ الاعتراضية: نفت قطر تقريرًا لوكالة "بلومبيرغ" حول نفاد مخزون صواريخ باتريوت، مؤكدة احتفاظها بجاهزية كاملة واحتياطات كافية، مع النظر في اتخاذ تدابير قانونية ضد المعلومات المضللة. - رسالة قطر للأمم المتحدة: وجهت قطر رسالة للأمم المتحدة والولايات المتحدة تدين الاعتداء الإيراني، مؤكدة حقها في الرد وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية سيادتها وأمنها.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية فجر اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من التصدي بنجاح لصاروخين باليستيين استهدفا عدة مناطق بالدولة. وأكدت الوزارة في منشور على منصة "إكس"، أن التعامل مع التهديد "تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط الصاروخين قبل وصولهما إلى أراضي الدولة". وشددت وزارة الدفاع القطرية على أن القوات المسلحة "تملك القدرات والإمكانات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية مساء الاثنين "أنها تمكنت بفضل الله أولاً ثم الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، في القوات المسلحة القطرية، من إسقاط طائرتين (SU24) سوخوي قادمتين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تم التصدي بنجاح لعدد (7) صواريخ باليستية من طريق الدفاعات الجوية، كما تم التصدي أيضاً لعدد (5) مسيرات من طريق القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات البحرية الأميرية القطرية، استهدفت عدة مناطق في الدولة هذا اليوم".

وأكدت وزارة الدفاع أن التعامل مع التهديد "تم فور رصده وفق خطة العمليات، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها". وشددت "على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانات بإذن الله لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

قطر تنفي نفاد مخزونات الصواريخ الاعتراضية باتريوت

في غضون ذلك، نفى مكتب الإعلام الدولي في قطر فجر اليوم التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ"، بشأن امتلاك مخزون صواريخ اعتراضية يكفي لأربعة أيام فقط. وقال مكتب الإعلام في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي القطرية (باتريوت) "لم تستنفد، وهي لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها الكافية".

وأضاف أن "نشر مثل هذه المعلومات العارية من الصحة دون التثبت من المصادر الرسمية يعكس انعداماً تاماً للمسؤولية، خصوصاً في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف المتسارعة التي تمر بها المنطقة. وعليه، فإنه يتم النظر حالياً في اتخاذ التدابير القانونية كافة الكفيلة بضمان تصحيح هذا التضليل الإعلامي بصفة عاجلة".

بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر رداً على مقالة نشرتها وكالة بلومبرغhttps://t.co/9iBPhbdaWi pic.twitter.com/RNWpsIy1IJ — Qatar's International Media Office (@IMO_Qatar) March 2, 2026

ووجهت دولة قطر، الاثنين، رسالة بشأن الاعتداء الإيراني على أراضيها إلى كل من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/ آذار الجاري، معتبرة أن الاعتداء "يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن المنطقة واستقرارها". وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بأن قطر أعربت في الرسالة عن إدانتها بشدة هذا الاستهداف، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعاً عن سيادتها وصوناً لأمنها ومصالحها الوطنية".