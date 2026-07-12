- شيعت قطر الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مراسم مهيبة بجامع محمد بن عبدالوهاب، بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكبار المسؤولين، حيث عكس الحضور الشعبي الواسع مكانته في وجدان الشعب القطري. - أعلن الديوان الأميري الحداد العام لمدة 4 أيام، مع تعطيل العمل في الوزارات والمؤسسات، وتوالت التعازي من قادة العالم، مستذكرين إسهاماته في تعزيز نهضة قطر وحضورها الإقليمي والدولي. - يُعتبر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أبرز القادة الذين نقلوا قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية، حيث شهدت البلاد تحولات اقتصادية وتطوراً في قطاعات متعددة خلال فترة حكمه.

شيعت قطر، مساء اليوم الأحد، الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسط حضور شعبي واسع ومشاركة رسمية رفيعة المستوى. وبدأت مراسم التشييع عقب أداء صلاة الجنازة في جامع محمد بن عبدالوهاب في الدوحة، بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأعيان الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين وحشد من المواطنين والمقيمين، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة لوسيل.

وجرت مراسم التشييع في أجواء مهيبة، إذ توافد آلاف المواطنين والمقيمين عند صلاة المغرب للمشاركة في وداع الأمير السابق، في مشهد عكس حجم المكانة التي يحظى بها في وجدان الشعب القطري، وتقديراً لدوره التاريخي في مسيرة الدولة الحديثة، كما شارك في مراسم التشييع عدد من كبار المسؤولين وأفراد الأسرة الحاكمة، إلى جانب شخصيات سياسية ودبلوماسية، فيما رفعت الأدعية للفقيد، مستذكرين إسهاماته البارزة في تعزيز نهضة قطر وترسيخ حضورها الإقليمي والدولي.

وسوف يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين في قصر لوسيل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من هذا الأسبوع، خلال فترتَين، صباحية ومسائية.

بعيدا عن الملاعب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. تاريخٌ من النجاح وتطوير الرياضة في قطر

ونعى الديوان الأميري في قطر، صباح اليوم الأحد، أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاماً، وذلك في الثاني عشر من يوليو/ تموز 2026. وتوالت التعازي من قادة دول حول العالم، معربين عن مواساتهم لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً بوفاة الأمير الوالد، ومستذكرين محطات من عهده وأثره على المستويَين الإقليمي والدولي.

وأعلن الديوان الأميري الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة 4 أيام، اعتباراً من اليوم الأحد 12 يوليو/ تموز 2026، وتعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من يوم الاثنين 13 يوليو/ تموز، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم يوم الأحد 19 يوليو/ تموز 2026.

ويُعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحد أبرز القادة الذين أسهموا في نقل قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، إذ شهدت البلاد خلال فترة حكمه تحولات اقتصادية كبرى، وتطوراً ملحوظاً في قطاعات الطاقة والإعلام والتعليم والبنية التحتية. وسادت حالة من الحزن في مختلف أنحاء البلاد، إذ عبّر المواطنون عن بالغ تأثرهم برحيل الأمير السابق، مؤكدين أن إرثه سيبقى حاضراً في مسيرة الدولة وإنجازاتها.