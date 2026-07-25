قطر تشدد على ضرورة التزام طهران وواشنطن بمذكرة التفاهم وضمان الملاحة

- ناقش رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين على أهمية الحوار والدبلوماسية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز لتعزيز الاستقرار الإقليمي. - جددت قطر دعمها الكامل للمساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر وتحقيق السلام المستدام، مع التركيز على التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء التوترات وتعزيز الأمن في المنطقة. - استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، مما يعكس حرص الدوحة والقاهرة على التنسيق والتشاور بشأن القضايا المشتركة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.

استعرض رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي،

الذي يزور الدوحة، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وأكد بن عبد الرحمن خلال اللقاء، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، "ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وجدد رئيس وزراء قطر دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وبحسب وزارة الخارجية القطرية، ناقش اللقاء آخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها التحركات الدبلوماسية الجارية والمساعي المشتركة لاحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في وقت تواصل فيه الأطراف الإقليمية والدولية بحث سبل منع اتساع رقعة التصعيد.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران؟ ما هي الجهود الدبلوماسية الأخرى التي تبذلها قطر لخفض التصعيد في المنطقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مسار العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يعكس حرص الدوحة والقاهرة على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

أخبار وزيرا خارجية قطر وبريطانيا يبحثان سبل خفض التصعيد في المنطقة

ويعكس اللقاء استمرار التنسيق القطري المصري بشأن الملفات الإقليمية الحساسة، إلى جانب التشديد على أولوية التهدئة والحوار، بوصفهما المسار الأمثل لتجنب المزيد من التوتر وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، قد استقبل أمس الجمعة، وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، واستعرض الجانبان سبل دعم التعاون بين البلدين وتعزيزه، وناقشا المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.