قطر تسلّم منظمة الطيران المدني الدولي رسالة بشأن العدوان الإسرائيلي

- قطر قدمت شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن العدوان الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر، الذي استهدف أعضاء من حماس وأسفر عن سقوط 6 شهداء، مؤكدة انتهاك سيادتها واحتفاظها بحق الرد وفق القانون الدولي. - الهجوم الإسرائيلي أثار إدانات عربية ودولية، وقطر ناقشت مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي آليات المساءلة الجنائية، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة. - القمة الخليجية الاستثنائية أكدت تضامن دول المجلس مع قطر، واستعدادها لدعمها وحماية أمنها وسيادتها ضد أي تهديدات.

سلمت دولة قطر رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري والذي استهدف اغتيال عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في أثناء اجتماعهم لبحث الرد على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، ما أسفر عن سقوط 6 شهداء بينهم رجل أمن قطري.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" بأنّ المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي عيسى عبد الله المالكي، سلم الرسالة إلى المنظمة، والتي جاء فيها أن "هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي".

وفي 9 سبتمبر، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوماً جوياً على قيادات حماس بالدوحة، ما أدانته قطر، وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان، وشكّلت لجنة قانونية لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد. وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع إسرائيل لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي. وإسرائيل ملاحقة أمام الجنائية الدولية على أثر جرائم حرب، وإبادة ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والأربعاء الماضي، استعرضت قطر مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، "وقائع الاعتداء الإسرائيلي" على الدوحة، كما ناقشت مع المحكمة "آليات المساءلة الجنائية الدولية تحت مظلة المحكمة". وأفادت الخارجية القطرية، في بيانين منفصلين، بأن وزير الدولة بالوزارة محمد الخليفي، التقى رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية، توموكو أكاني، ونائب المدعي العام للمحكمة، نزهة شميم خان، في مقر المحكمة.

ووفق البيانين يشغل الخليفي، رئيس الفريق القانوني المكلف من قبل مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعتداء الإسرائيلي. وجرى خلال الاجتماعين "استعراض وقائع الاعتداء الإسرائيلي.. على الأراضي القطرية، باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، ومناقشة آليات المساءلة الجنائية الدولية تحت مظلة المحكمة". وأكد الخليفي أن الهجوم الإسرائيلي "يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادتها"، مشدداً على "التزام دولة قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة".

وأكدت القمة الاستثنائية الخليجية في بيانها الختامي على هامش القمة العربية الإسلامية، التي عقدت في العاصمة القطرية، الاثنين الماضي، وجرى خلالها بحث العدوان الإسرائيلي على الدوحة "تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأي اعتداء على أيٍّ منها هو اعتداء عليها جميعاً، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، واستعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أيةِ تهديدات".